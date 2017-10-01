نمو المبيعات مدعوم بمستوى الطلب العالي على سيارتي CT6 وXT5

أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ جاء هذا النمو مدعوما بزيادة الطلب الملحوظ على سيارات كاديلاك الجديدة ومستوى خدمة ما بعد البيع وخدمة العملاء التي يتم تقديمها مع كل سيارة كاديلاك.



وشهدت الشركة ارتفاع في الطلب على وجه الخصوص على سيارة السيدان الفاخرة CT6 لتكون تعبيرا فائق الدقة والتميز عن الأناقة والرفاهية. السيارة الجديدة غنية بباقة واسعة من التطبيقات التكنولوجية التي تثري تجربة القيادة إضافة إلى ما تقدمه السيارة من لمسات الفخامة في تصميمها ومكوناتها وكذلك الاهتمام الكبير بالأداء والانسيابية أكثر مما قد تراه في سيارة فاخرة كبيرة الحجم.



ومع ما تقدمه هذه السيارة من مواصفات ومزايا فإنها تستحق بجدارة مكانتها الجديدة كسيارة فخمة من الدرجة الأولى لفئة سيارات السيدان في الكويت، فهي تستخدم أفخر وأجود المواد في تصميم وتجهيز مقصورتها الداخلية، وتوظف أعلى معايير الصناعة لتقديم تجربة أداء وقيادة رفيعتي المستوى، كما تبني تفوقها وريادتها على 3 محاور أساسية هي الانسيابية والتواصل والرفاهية وما تمثل هذه الأسس من دلالات للابتكار والتميز.



كما ساهمت سيارة الكروس أوفر XT5 في تعزيز النمو الاستثنائي لدى كاديلاك الغانم، إذ تتمتع هذه السيارة الفاخرة الجديدة كليا بتصميم جريء ومساحة واسعة تجعل هذه السيارة أيقونة السيارات في فئتها وتضعها من الأفضل مبيعا من بين سيارات كاديلاك. ولا شك أن هذه السيارة هي المعيار الجديد لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة إذ توازن بين التقدم والمزايا الفاخرة والتكنولوجيا المتطورة. ومن الأكثر شهرة من بين سيارات كاديلاك هي سيارات ATS وCTS والموديلات التابعة لها التي تضع جميعا معايير جديدة وتنافسية لسيارة السيدان، بما في ذلك مجموعة V-Series التي تشمل سيارة CTS-V التي تأتي بمحرك SAE V8 6.2L بقوة 640 حصانا التي تلبي تطلعات العملاء الذين يريدون الحصول على اندفاع الأدرينالين. أما للذين يفضلون السيارات الكبيرة، يجد العملاء ما يبحثون عنه في سيارة الدفع الرباعي الشهيرة، سيارة كاديلاك اسكاليد، التي حددت معايير جديدة في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بفضل ما تقدمه من توازن مميز بين المزايا المتقدمة والتكنولوجيا التي تفرض قوة هذه السيارة على الطريق. وتأتي اسكاليد مع نظام التحكم المغناطيسي خلال القيادة من كاديلاك، وهو أسرع نظام تعليق تفاعلي في العالم، مما يوفر أداء قيادة دقيق. وتأتي جميع الموديلات بمحركات الدفع الرباعي، مدعومة بمحرك V8 سعة 6.2 ليترات وناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات.