المركز يقدم مجموعة خدمات من الحماية الشمسية وحماية الطلاء وطلاء السيراميك بتكنولوجيا النانو وطلاء السيارات بأدق التفاصيل وبشكل كامل طلال بارا

أعلنت مجموعة البابطين، أخيرا، عن إطلاق صالة عرض جديدة، مخصصة لتقديم حلول الرعاية الشاملة لأي من سيارات عملائها، ويقع مركز الخدمة الرائد في قلب مدينة الكويت، وهو يعكس التزام العلامة التجارية بمنح عملائها أحدث الحلول المبتكرة، وضمان الجودة العالية في جميع المجالات.

حضر حفل الافتتاح كل من خالد البابطين رئيس مجلس الإدارة، وغازي البابطين مدير تطوير مجموعة الأعمال، وعبدالمحسن البابطين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، ومحمد شلبي رئيس عمليات المجموعة، وأحمد شحادة المدير العام لجلف اكسبريس البابطين، إلى جانب حشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ويوفر مركز «البابطين بلس» مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات تلبية للطلب المتنامي، محليا، وتشمل مجموعة خدمات صيانة السيارات الحماية الشمسية، وحماية الطلاء، وطلاء السيراميك بتكنولوجيا النانو، وطلاء السيارات بأدق التفاصيل وبشكل كامل.

ويتم توفير الحماية الشمسية للسيارات الفاخرة عبر تحسين وتعزيز الراحة أثناء الحرارة الشديدة لضمان السلامة الشخصية، مع الحفاظ على عمر السيارة.

ويوفر المركز الجديد خدمات صيانة السيارات بعد الاصطدام والحوادث، وذلك وفق أحدث التقنيات، من خلال استخدام فيلم حماية الطلاء الذي يحرق الأضرار التي لحقت بطلاء المركبات ويعزز قيمة إعادة البيع.

كما تضمن عمليات «البابطين بلس» الحفاظ على لون السيارة الأصلي الغني والمتوهج بلا أي شوائب، من خلال طلاء النانو الذي يقاوم الخدوش ويخلق حاجزا صعبا في حالات كثيرة قد تسبب الضرر للطلاء.

ويعتمد مركز الخدمة الجديد أحدث التقنيات في مجال طلاء السيارات، بحيث يستخدم تقنية النانو لاستعادة درجة اللمعان التي تبلغ 95%، ويمكن تقديمها على الدهانات القديمة والجديدة، تليها حزمة تفصيلية لحماية المظهر الجديد للسيارة.

وأكدت «البابطين» أن جميع المنتجات المستخدمة داخل المركز الجديد غير سامة وصديقة للبيئة وفق المعايير العالمية.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس العمليات في مجموعة البابطين، محمد شلبي، إن افتتاح هذا المركز المتطور للخدمات يؤكد حرص المجموعة المتواصل وطويل الأجل على توفير حلول متعددة الاستخدامات في كل مجال من مجالات أعمالها.

وأضاف شلبي أن «البابطين بلس» هو رمز لشغف المجموعة بالتميز، ويتمتع بمزايا متنوعة، كما يقدم قيمة فريدة من نوعها من الخدمات المضافة التي تجمع بين المهارات الصناعية الماهرة داخل المرافق الفنية المتطورة في الدولة.

وأكد أن «البابطين» ملتزمة بمواصلة تقديم المنصات الرائدة لتقديم تجربة عملاء متطورة ومتقدمة في نهاية المطاف، إضافة إلى أن اعتماد المنتجات الدولية عالية الجودة فقط في عمليات «البابطين بلس»، يأتي مدفوعا من قبل طاقم الفنيين المعتمدين الذين اجتازوا اختبارات المصنع لتلبية معايير الجودة الصارمة.

وتابع أنه فضلا عن تجنب الأخطاء البشرية، يعتمد المركز دقة المعايير التي تواكب التحديثات مع كل سيارة جديدة، ويضمن عدم وجود عيوب في المنتج النهائي.

نعيد للسيارة رونقها

من جانبه، قال أحمد شحادة المدير العام لجلف اكسبريس البابطين: اليوم تم افتتاح مركز البابطين بلس المتخصص بالعناية الكاملة بالسيارات، هنا سيجد العملاء خدمات متكاملة، فالمبنى مجهز بالكامل لتقديم خدمات الحماية والعناية باستخدام مواد عالية الجودة على يد أمهر الخبراء الذين تم استقطابهم خصيصا لهذا المركز، إضافة إلى تزويده بأحدث الأجهزة المتطورة المستخدمة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف شحادة: المركز متخصص في منح السيارات المستعملة الرونق الأول الذي يزيد من أناقة الهيكل الخارجي، وهو ما يعطي صاحب السيارة مزيدا من الثقة عند إعادة البيع، ونحن نولي السيارة العناية الكاملة، إضافة إلى تقديم كفالة تصل إلى 10 سنوات على بعض الخدمات المقدمة.

أما عن الأسعار فهي تنافسية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المواد المستخدمة عالية الجودة والخدمة الاحترافية المقدمة.

خطط توسعية

في تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال مدير تطوير الأعمال في المجموعة غازي البابطين إن افتتاح المركز الجديد المتخصص في حماية السيارات أتى ليضيف خدمات جديدة ومتميزة تكمل تلك الخدمات التي توفرها مراكز خدمة البابطين المنتشرة في شتى انحاء الكويت، وأضاف البابطين أن المركز الجديد سيستقبل كل انواع السيارات وسيقدم خدمات العناية والحماية والتلميع عالية المستوى، فهو يتميز بأعلى المعايير العالمية والمواصفات التقنية مقارنة بمراكز التظليل والحماية المتوافرة في المنطقة.

وأضاف البابطين: «البابطين بلس» سيوفر العديد من المنتجات العالمية مثل ماديكو العلامة التجارية الرائدة في تصنيع أفضل أفلام التظليل، إلى جانب منتجات اكسبل الأميركية الخاصة بحماية السيارات وفق أعلى المعايير، إضافة إلى منتجات فينيكسا الفنلندية الخاصة بالتلميع والعناية بالسيارات.

وأردف البابطين أن الغاية من هذا المركز هو توفير المنتج الأفضل بالسعر الأنسب ليكون في متناول الجميع وهذه هي السياسة المتبعة في مجموعة البابطين التي تضع العميل في المقام الأول.

وعن وجود خطط توسعية في القادم من الأيام قال البابطين: المجموعة وضعت خطة متكاملة تتضمن زيادة الخدمات التي يوفرها المركز، إلى جانب التخطيط لافتتاحات متلاحقة لمراكز البابطين بلس في الكويت وخارجها.