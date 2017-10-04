النسخة الجديدة تولد 680 حصاناً وتستطيع اجتياز مسافة 49 كلم على الطاقة الكهربائية فحسب

عززت بورشه نطاق سياراتها ذات الدفع المختلط عبر طرح نسخة قمة جديدة من «باناميرا سبورت توريزمو» تحمل اسم «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو»، وتتضمن السيارة العتيدة محركين، الأول من ثماني أسطوانات على شكل «V» سعة أربعة ليترات مع شاحني توربو، والثاني كهربائي، يولدان قوة إجمالية تبلغ 680 حصانا وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن-متر، عند دوران محرك تكاد لا تتخطى حدودها الدنيا.

تلك القوة تتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كلم/س.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع أقوى نسخة من «سبورت توريزمو» اجتياز مسافة تصل إلى 49 كلم على الطاقة الكهربائية فحسب من دون انبعاثات محلية.

ولا ينحصر تميز سيارة الصالون هذه ذات الدفع المختلط ضمن فئتها بالتوازن الذي تحققه بين الأداء الرياضي والفعالية فحسب، بل تزخر أيضا بمستوى متقدم من العملية أثناء الاستخدام اليومي بفضل مفهوم تصميمها الذي يحفل بترتيب المقاعد على نسق 1+4 وغطاء صندوق أمتعة كبير ذي حافة تحميل متدنية وحجم أكبر.

كما هو الحال في نسخة القمة من طراز «باناميرا» الصالون الرياضي، تستعرض بورشه مجددا الأداء المذهل الكامن في تكنولوجيا الدفع المختلط من خلال طراز «سبورت توريزمو».

فاستراتيجية التعزيز المستخدمة في «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو»، ذات الدفع الرباعي المخصصة للإنتاج التجاري، مستقدمة من سيارة بورشه «918 سبايدر» الرياضية الخارقة.

بناء لذلك، عند دورات متدنية تبلغ 1.400 د/د فحسب، يولد محرك V8 مع شاحني توربو 550 حصانا والمحرك الكهربائي 136 حصانا، وعزم الدوران الأقصى لنظام الدفع 850 نيوتن-متر.

يتم التحكم في جهاز فض الاقتران المندمج في وحدة الدفع المختلط بأسلوب كهروميكانيكي بواسطة «مشغل قابض كهربائي» ECA، ما يضمن أوقات استجابة أقصر وراحة أكبر للركاب.

وتستخدم علبة تروس (PDK) سريعة التعشيق من ثماني سرعات لنقل القوة إلى نظام دفع رباعي نشط قياسي «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM.

ويتيح مفهوم دفع «الأداء الكهربائي» للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان، ومن 100 إلى 200 كلم/س في غضون 8.5 ثوان، هذا مع سرعة قصوى تبلغ 310 كلم/س.

وعلى الرغم من مستوى الأداء هذا، يمتاز طراز القمة المزود بنظام دفع مختلط مع قابس بفعاليته الشديدة، إذ يبلغ استهلاكه للوقود 3.0 ليتر/100 كلم واستهلاكه للطاقة 17.6 كيلوواط-ساعة/100 كلم بحسب «دورة القيادة الأوروبية الجديدة» NEDC.

كما تستطيع «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو» اجتياز مسافة تصل إلى 49 كلم وبلوغ سرعة قصوى بحدود 140 كلم/س على الطاقة الكهربائية فحسب من دون انبعاثات.

يجدر الذكر أن بطارية «أيونات الليثيوم» تستطيع تخزين 14.1 كيلوواط-ساعة من الطاقة، ويمكن شحنها في غضون وقت يتراوح بين 2.4 و6 ساعات وفقا للشاحن ووصلة التيار الكهربائي.

تزخر «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو» بابتكارات الجيل الثاني من «باناميرا» كافة، ومن ضمنها «مقصورة قيادة بورشه المتطورة» الرقمية وأنظمة المساندة الثورية ونظام توجيه المحور الخلفي الاختياري.

كما تمتد لائحة الابتكارات لتشمل عاكس هواء على السقف فريدا ضمن هذه الفئة من السيارات، يتم التحكم بزاوية فتحه أوتوماتيكيا ضمن ثلاث زوايا وفقا لحالة القيادة وإعدادات السيارة، بحيث يولد دفعا سفليا إضافيا يصل إلى 50 كلغ على المحور الخلفي.

وطالما أن سرعة السيارة أقل من 170 كلم/س، يبقى عنصر التوجيه الديناميكي الهوائي - عنصر رئيسي في نظام «دينامية بورشه الهوائية النشطة» PAA - في وضعيته المنكمشة بزاوية 7 درجات مشكلا بذلك امتدادا لخط السقف.

لكن ما إن تتخطى السرعة 170 كلم/س، حتى ينتقل عاكس هواء السقف أوتوماتيكيا إلى وضعية الأداء الرياضي بزاوية درجة واحدة - يتم اتخاذ هذه الوضعية أيضا في إعدادي «سبورت» و«سبورت بلاس» بدءا من سرعة 90 كلم/س - ما يعزز ثبات السيارة وديناميتها الجانبية.

كما توفر «دينامية بورشه الهوائية النشطة» مساندة نشطة عبر تعديل زاوية عاكس هواء السقف لتصبح +26 درجة عند فتح السقف البانورامي المنزلق، بدءا من سرعة 90 كلم/س، للتعويض عن اضطراب الهواء.

يزخر طراز القمة الجديد بمزايا عائلة «سبورت توريزمو» الجديدة كافة وبتصميمها الطليعي أيضا. فخط السقف في «سبورت توريزمو» مرتفع مقارنة بطراز الصالون الرياضي، ما يتيح دخول الركاب إلى المقصورة وخروجهم منها بسهولة أكبر مع توفير حيز أكبر لرؤوسهم.

كما يستفيد صندوق الأمتعة من غطاء كهربائي عريض عند فتحه وحافة تحميل يبلغ ارتفاعها 628 ملم فحسب.

وبالانتقال إلى صف المقاعد الخلفي، حيث يتضمن ثلاثة مقاعد.

وانسجاما مع شخصية «سبورت توريزمو» القاضية بتوفير أداء رياضي مع أقصى راحة للركاب، اكتسب المقعدان الخارجيان تصميما فرديا، لتكون النتيجة ترتيبا للمقاعد الخلفية على نسق 1+2، علما بأنه يمكن الاستعاضة عنهم بمقعدين خلفيين فرديين ذوي تعديل كهربائي كتجهيز اختياري.

يجدر الذكر أن «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو» تتسع إلى 425 ليترا من الأمتعة، يمكن زيادتها إلى 1.295 ليتر عند طي صف المقاعد الثاني.

تتوافر «باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو» الجديدة للطلب الآن في الكويت، وسيتم تقديم السيارة في السوق في يناير 2018.