عرض يشمل الصيانة والتأمين الشامل والسيارة البديلة وخدمة المساعدة على الطريق

قامت شركة الملا أوتو ACURA، الوكيل الحصري لأول سيارة يابانية فاخرة في العالم بالدخول في شراكة جديدة مع بيت التمويل الكويتي لتضيف فصل جديد من النجاح في هذه العلاقة المثمرة بين الشركتين، وذلك بتقديم أقوى عروض التأجير المنتهية بالمواعدة بالتملك، لتمنح عشاق سيارة ACURA فرصة مميزة لاقتناء فخامة سيارتي RDX وMDX.

ومن خلال هذا التعاون مع بيت التمويل الكويتي، بات لمحبي سيارة ACURA فرصة مميزة لاستئجار RDX أو MDX 2017 مع موعد بالتملك، بعرض يشمل الصيانة والتأمين الشامل والسيارة البديلة وخدمة المساعدة على الطريق.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التأجير مع المواعدة بالتملك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي يعطيك مرونة كبيرة وذلك بترك الخيار لك لتحديد عدد السنوات التي تود الحصول فيها على التمويل لسيارة ACURA الفاخرة وبناء عليه يتحدد الأيجار الشهري وبهذا يكون كل تمويل مصمما حسب ظروف كل حالة منفردة.

وتأتي MDX 2017 النسخة المتطورة بمميزات فائقة الدقة من حيث الأداء كناقل الحركة الأوتوماتيكي من 9 سرعات مع وضعية قيادة مختلفة لتختار بينها، وتبديل رياضي متتابع، بالإضافة إلى مبدل سرعات مثبت على عجلة القيادة، وتتمتع السيارة بنظام توجيه العزم للتحكم الفائق للقيادة بكل العجلات، الذي يضم تقنية المساعدة المرنة بالتحكم الجديدة من ACURA.

وتجمع MDX عددا كبيرا من تقنيات ACURA المميزة لتوفر مستويات أعلى من الدقة والفخامة، والهدوء، والراحة والرقي في مركبة تعمل وفق مشيئة السائق، مع وسائل بديهية للتحكم وأداء ديناميكي مذهل عالي الدقة، كما تأتي مزودة بنظام المساعد Siri الذي يلبي تعليقات سائق المركبة، وكذلك نظام تحذير السائق عند انحرافه عن الطريق الصحيح.

ومن المزايا التقنية التي تتوفر في MDX نذكر: أضواء Jewel Eye LED، ونظام صوتي (Acura ELS Studio) الأكثر قوة، ومجموعة من الابتكارات التي توفر المساعدة والرؤية للسائق من بينها كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا، ونظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) مع متابعة على سرعة متدنية (LSF)، ومعلومات عن الأماكن غير الظاهرة على المرايا الجانبية، ونظام فرامل لتخفيف قوة الحوادث (CMBS).

أداء مذهل بشكل انسيابي

أما سيارة RDX فتأتي مزودة بمحرك i-VTECV6 سعة 3.5 ليترات مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM)، ينتج قوة تصل إلى 278 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة وعزما يصل إلى 342 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة ليضمن أداء مذهلا.

وتمتاز RDX الجديدة بالكامل بهيكل مصقول، انسيابي وعالي الكفاءة من الناحية الأيروديناميكية، أضواء Jewel Eye نوع LED، ومقصورة من الجلد، تشغيل المحرك عن بعد وبمحرك قوي سعة 3.5 ليترات مع نظام إدارة السيلندرات المتغير.

وترتقي الفخامة في RDX إلى مستوى أعلى من خلال تجهيزها بمزايا جديدة في الداخل مثل الدخول الذكي، واقيات من أشعة الشمس في صف المقاعد الثاني، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مكيف هواء أوتوماتيكي ذكي، وفتحات لمكيف الهواء في الخلف. وتضم RDX تقنيات رائدة للسلامة من بينها تقنية الهندسة المتوافقة المتطورة (ACE) الشهيرة لبنية الهيكل، سلسلة واسعة من الوسائد الهوائية، نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA)، نظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات (ABS) مع نظام مساعدة الفرامل (BrakeAssist) ومقاعد أمامية مع مساند نشطة للرأس.

ويركز التصميم الخارجي لسيارة RDX الجديدة بالكامل على الطابع الرياضي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، فهي تتمتع بشكل وحضور قوي مع عجلات قياسية من الألمنيوم قياس 18 بوصة وبإطارات تعمل بالتضافر مع أقواس كبيرة للعجلات.

وتتميز RDX أيضا بتصميم مصقول وأيروديناميكي في الخارج يعطي شكلا انسيابيا، خاصا، رياضيا وراقيا. فيما تتمتع بعدد من المزايا القياسية الرائعة في الخارج مثل أضواء للضباب، فتحة في السقف تعمل بلمسة واحدة، جناح هوائي على الباب الخلفي ومخمدات للصدمات في غطاء المحرك.

وفي مقدمة المقصورة، يتميز مقعدا السائق والراكب الأمامي بتعديل كهربائي في 8 اتجاهات مع ذاكرة، تهوية وتحكم بدرجة الحرارة لأجوائهما، إلى جانب نظام ملاحي باللغتين العربية والإنجليزية على شاشة قياس 8 بوصات.

وتدعو شركة الملا ACURA عملاءها الكرام لزيارة معرضها في منطقة الري على الدائري الرابع، للاستفادة من العرض المقدم والتعرف أكثر على الموديلات والمواصفات والأسعار وجودة الخدمة وكذلك يمكنهم الحصول على العرض عن طريق بيت التمويل الكويتي ومشاهدة السيارة بمعرض بيت التمويل الكائن في الشويخ