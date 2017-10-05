الإصدار الأحدث من هايلكس يتميز بمظهر شبابي متجدد بالإضافة إلى إمكانياته الممتازة على الطرق الممهدة والوعرة

طلال بارا

أطلقت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، الإصدار الخاص الجديد القوي والرائع من هايلكس 2018 المعزز باكسسوارات تطوير سباقات تويوتا (TRD)، وقد أقيم المؤتمر الصحافي بمناسبة إطلاق الموديل في معرض الري تويوتا حضره سكوت ماكنيكول مدير عام مبيعات تويوتا، وحمد الفوزان مدير تخطيط المنتجات، وممثلون عن مجموعة مبيعات تويوتا والتسويق بالإضافة إلى ممثلي وسائل الصحافة والإعلام.

هايلكس TRD تعيد تعريف قوة الأداء وتسلط الضوء على التصميم القوي والعاطفي في آن واحد، مع مظهر خارجي معزز ومقصورة داخلية مريحة، ويمتلك الإصدار الأحدث من هايلكس مظهرا شبابيا متجددا، بالإضافة إلى إمكانياته الممتازة على الطرق الممهدة والوعرة على حد سواء، مما يجعله ذو جاذبية لقاعدة عملاء الشباب والعائلات.

وبهذه المناسبة قال سكوت ماكنيكول: نهدي هذه المركبة الى شريحة الشباب الكويتي عشاق سيارات الوانيت، تويوتا هايلكس TRD 2018 الجديدة تحمل المعنى الحقيقي لسباقات تويوتا وتتميز بمجموعة من الاكسسوارات الحصرية من TRD.

وأضاف ماكنيكول: مؤسسة محمد ناصر الساير ملتزمة باستراتيجية التطوير الثابت في السوق مع خطط توسع واعدة لتقديم قيمة اكبر لعملائنا، فبالإضافة الى إطلاق موديلات جديدة من تويوتا، فإننا سنستمر في المستقبل في افتتاح مراكز ومرافق عمل تويوتا جديدة في الفحيحيل والجهراء وأبو فطيرة لتضمن لك تويوتا الساير افضل المنتجات والخدمات دائما.

من جانبه، قال حمد الفوزان: هايلكس الجديد اقوى مما كان عليه من قبل، فهو يأتي بمحرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 4 ليترات يولد قوة 235 حصانا مع ناقل حركة تيبترونيك ذي 6 سرعات، إلى جانب التصميم الرائع والراحة المذهلة في داخل المقصورة، كما تم تطوير الأداء والسلامة بشكل رائع من خلال الاطار الجديد والتعليق ومجموعة المزايا الجديدة الأخرى، كل هذا مع مجموعة الاكسسوارات المذهلة من «TRD» التي تعكس وعد ماركة تويوتا بقيادة مركبة أنيقة، شبابية ومبتكرة.

وتتضمن اكسسوارات TRD المذهلة المتوافرة في هايلكس TRD 2018 جناح المصد الامامي، الإضاءة النهارية، شريط TRD الرياضي، غطاء حماية TRD للصندوق الخلفي، إطارات TRD الالمنيوم R17 انشا والتي ستتوفر بألوان مذهلة مثل الأبيض اللؤلؤي أزرق نيبولا وأحمر قرمزي، اضافة إلى مجموعة TRD تجعل من السهل التعرف على كل سيارة من خلال تميزها بتصميم اقوى.

TRD شغف رياضة السياراتالمميز في TRD هو أن الشركة قد تأسست من قبل مجموعة من المهندسين الذين يتمتعون بشغف كبير نحو رياضة السيارات وكانوا حريصين على نشر الحماس وجوهر القيادة، وجميع منتجات TRD مصممة ومطورة من قبل هؤلاء المهندسين الذي يملكون فهما عميقا وشغفا تجاه جميع أنواع السباقات من السباقات التنافسية وسباقات التحمل وصولا الى الاوتو كروس، الدريفتينغ والغراس رووتس في داخل اليابان وخارجها على حد سواء، ولأكثر من نصف قرن قاموا بالعمل جاهدين لتطوير أداء السيارات وتواصل السائقين مع هذه السيارات.

«TRD ستقوم بما لا يمكن للآخرين القيام به»، كان هذا هو شعارهم وسيظل، فهم يحاولون الاستمرار في تحسين مهاراتهم وحرفيتهم ليقدموا للعملاء السعادة بالمظهر الجديد الرائع والأداء الجيد على حد سواء.

أجيال من النجاح

منذ إطلاق أول هايلكس عام 1968 تم بيع اكثر من 16 مليون مركبة في اكثر من 180 دولة ومنطقة.

أصل التسمية

اسم هايلكس هو مزيج من الكلمتين «High» أي العالي و«Luxury» الفاخر، وقد سمي بهذا الاسم لإبراز روعة الشاحنة وتفوقها على المنافسة وهو يوضح بشكل افضل سمعتها كمركبة قوية تتطور باستمرار لترسي معايير جديدة للراحة والأداء.

هايلكس الخيار الأمثل

بهدف الوصول الى فهم حقيقي لتوقعات العملاء والتحديات التي تواجههم يوميا، قامت فرق تطوير تويوتا بالسفر حول العالم للحصول على آراء وملاحظات مباشرة من العملاء والقيادة على شتى أنواع الطرقات للتمكن من الشعور بظروف الاستخدام المختلفة، كما استفادت عملية التطوير من الآراء والملاحظات القيمة التي تم استلامها مباشرة من قائدي هايلكس، فبعضهم تمنى السفر في رحلات طويلة دون الحاجة للقلق من نفاذ الوقود، في حين وصف البعض الآخر مدى صعوبة البقاء يقظا والقيادة بسلامة خلال الرحلات الطويلة جدا مع فترات طويلة ممتدة من القيادة الصعبة.

وبعيدا عن الأفكار التقليدية للقوة، الجيل الثامن من هايلكس يوفر قيادة مريحة تجعل من الرحلات الطويلة الصعبة اقل إرهاقا، مقصورة هايلكس الهادئة تسمح بالتواصل بين الركاب في أي الظروف وتعزز مسافات السفر، وذلك بفضل كفاءة الوقود المحسنة.

مواصفات تويوتا هايلكس TRD

٭ نظام دفع رباعي 4X4

٭ نظام VSC للتحكم في استقرار السيارة

٭ نظام TSC للتحكم في تمايل المقطورة

٭ نظام HAC للمساعدة في الانطلاق على المرتفعات

٭ ناقل حركة ECT ذو 6 سرعات

٭ نظام دخول السيارة من دون مفتاح

٭ نظام التشغيل بضغطة زر

٭ نظام ملاحي + BT + DVD

٭ مرايا جانبية كهربائية من الكروم مزودة بإشارة للانعطاف

٭ الزجاج الخلفي للمقصورة قابل للسحب