«فاليو بلس» تتيح للعملاء خدمة العداد الإضافي والتأمين الشامل وخدمة السماح بالسفر إلى دول الخليج

في جديد عروضها المصممة خصيصا لإرضاء العملاء وتقديم أعلى قيمة خدمية لهم، أطلقت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو) حملة «أجرها من أعيان واختر وجهتك السياحية» لعملاء خدمة التأجير التشغيلي، وبينت الشركة في تصريح لها أن هذه الحملة تشمل تقديم هدية للعملاء عبارة عن قسيمة شرائية تستخدم على أي من الخدمات السياحية لدى شركة قبلة للسياحة والسفر مثل حجز التذاكر وحجز الفنادق وغيرها من الخدمات.

وأشارت أعيان أوتو إلى أن هذه الحملة متوافرة في معارض الشركة في منطقتي الري والأحمدي.

ودعت أعيان أوتو العملاء للاستفادة من حملة «أجرها من أعيان واختر وجهتك السياحية» عند تأجير أي سيارة من أعيان مع خدمة الفاليو بلس لمدة 26 شهرا.

حيث يحصل العميل عند استئجار أي من موديلات 2018 من سيارات كيا وهونداي وجيب رانجلر صحاري وفورد اكسبدشن وايدج وفليكس واكسبلورر وهوندا أكورد وغيرها من السيارات المتوافرة في معارض الشركة والتي تناسب كل الشرائح والاحتياجات، على قسيمة شرائية، يستطيع الاستفادة منها للسفر لأي وجهة سياحية أو حجز أي فندق سواء بالكويت أو خارجها.

وقد طورت أعيان خدمة فاليو بلس كجزء أساسي من عملها الدؤوب لتطوير وتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات ورغبات العملاء.

إذ تعد خدمة فاليو بلس من الخدمات المميزة التي تقدمها شركة أعيان للنخبة من عملائها، حيث توفر للمشتركين فيها مجموعة من أرقى الخدمات والمزايا التفضيلية المصاحبة للتأجير وهي خدمات اختيارية إضافية خاصة لنخبة من عملاء الشركة.

كما تتيح الخدمة للعملاء المشتركين بها مزايا إضافية أهمها خدمة العداد الإضافي وتأمين شامل وخدمة السماح بالسفر لدول مجلس التعاون وخدمة تسلم وتسليم السيارة من الموقع الذي يحدده العميل وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة.

وتطرح (أعيان أوتو) خدمات متميزة في خدمة التأجير التشغيلي وتوفر الكثير من المزايا للعملاء من الشركات والأفراد، إذ تتيح للشركات والأفراد إمكانية تغيير سياراتهم كل سنة أو سنتين دون عناء بيعها أو تثمينها، ما يوفر عليهم الوقت والجهد والمال.

كما تعد خدمة الإجارة التشغيلية خدمة اقتصادية توفر للعملاء المال والوقت من خلال خدمات «أثناء الإجارة» التي تضم باقة متكاملة من الخدمات مثل الصيانة الشاملة أثناء مدة العقد وتأمين ذهبي شامل وسيارة بديلة عند دخول السيارة للصيانة لمدة تزيد على 24 ساعة أو في حالة الحوادث، إضافة إلى خدمة الطريق على مدار الساعة.