العرض يشمل زيت المحرك وفلاتر الهواء ووسائد الفرامل والأقراص وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك

كشف الوكلاء الرسميون لعلامة «مازيراتي» الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن عزمهم تقديم باقة من العروض المتميزة وضمان صيانة شاملة على جميع سيارات «مازيراتي» المبيعة والتي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة.

وانطلاقا من طابعها الإيطالي المتميز وخواصها الاستثنائية من حيث التصميم، يأتي هذا العرض ذو القيمة المضافة في المنطقة لتعزز العلامة التجارية من تفردها في التصميم والأداء رفيع المستوى.

يشمل عقد الخدمات الشاملة المتاح لمختلف نماذج التشكيلة كلا من زيت المحرك وفلاتر الهواء، ووسائد الفرامل الأمامية والخلفية، والأقراص وأحزمة القيادة بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المواد القابلة للاستهلاك.

ويمكن لعشاق «مازيراتي» اختيار ما يرغبونه من سيارات العلامة الفاخرة من سيارة السيدان الرياضية التنفيذية «جيبيلــي»، وسيـارة السيدان الرائدة «كواتروبورتيه»، وسيـــارة «جران توريزمــو» الرياضيــــة، وسيارة «جران كابريو» المكشوفة ذات المقاعد الأربعة، وسيارة «ليفانتي» الوحيدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من علامة «مازيراتي».

وبهذه المناسبة، قال لوكا ديلفينو، مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: خروج السيارة من صالة العرض في مختلف أرجاء المنطقة ليس سوى النقطة التي تبدأ عندها تجربة «مازيراتي».

وتسعى العلامة التجارية الفاخرة لتزويد عملائها بتجربة رعاية وخدمات استثنائية بعد البيع انطلاقا من إدراكها لأهمية هذا الجزء في ملكية السيارة.

ويلعب هذا العرض الجديد دورا مهما في التأكيد على مدى التزامنا برفاهية سائقي سيارات علامتنا التجارية.

ومن جانبه، قال فيتو كابوتو، مدير خدمات ما بعد البيع لدى «مازيراتي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: لن تكون سياراتنا الجديدة بحاجة للخدمة إلا مرة واحدة كل 20 ألف كيلومتر أو 12 شهرا ـ أيهما يأتي أولا ـ مما يتيح لعملائنا الكرام قدرا أكبر من راحة البال نظرا لإتقان صناعة سياراتنا وأدائها رفيع المستوى.

ومع ذلك، نسعى من خلال هذا الضمان الشامل وحزمة الخدمات المتكاملة إلى منح السائقين قيمة أكبر عند النظر إلى التكلفة الإجمالية للملكية.

إنه الوقت الأمثل لشراء إحدى سيارات «مازيراتي» الرياضية من شركة صناعة السيارات الفاخرة التي تتخذ من مودينا مقرا لها.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول العـرض، يرجى زيارة أقرب صالة عرض.