جميع سيارات الفئة V مزودة بباقة الكربون الأسود الرياضية المتوافرة اختيارياً

تجسيدا لإرث فئة V، تقدم كاديلاك سيارة CTS-V 2017 بهندسة توفر أداء متفوقا وتصميما مميزا تمكن السائقين من استخدام هذا الفئة من السيارات بشكل يومي، إذ تم تصميم السيارة بحرفية عالية وزودت بتقنيات مبتكرة لتقدم أداء مذهلا مع قدرات مثبتة للقيادة في حلبات السباق.

إن كل واحدة من الصفائح الخارجية الخاصة بطراز CTS-V مميزة وفريدة بحد ذاتها، من الواجهات، والرفارف، وغطاء المحرك، والجناح الخلفي، وصفائح منطقة الإطارات- وقد صممت جميعها بهدف دعم قدرات السيارة والمساهمة في تخفيف وزنها، وتحسين التبريد وتعزيز أدائها الإيروديناميكي، إن هذه العناصر المتعددة منحت هذه السيارة ذات الأداء الرياضي وقفة رياضية متألقة، مظهرا فارها وارتفاعا منخفضا ما يميز هذه الفئة من السيارات بفخامة فاخرة تجعلها تتألق على الطرقات.

إن سيارة CTS-V تقدم شعورا بالثقة أكثر من أي وقت مضى من خلال الأداء الايروديناميكي المثالي مع غطاء محرك قياسي مصنوع من ألياف الكربون، مع حزمة ألياف الكربون التي تتضمن غطاء بفتحة تهوية، وجناح خلفي، مصنوعة جميعا من ألياف الكربون، وتضمن أداء أفضل في مجال ديناميكيات الهواء.

إضافة إلى ذلك أنظمة فرامل Brembo عالية الأداء تؤمن قدرات التحمل، وتناسق الأداء، لتقدم تجربة أداء رياضي مباشرة وحسية فائقة من المصنع.

ونظرا للأداء الفائق الذي تضمنه CTS-V، تتمتع المقصورة الداخلية فيها بالمزايا التي تميزها عن جميع السيارات من فئتها. ولهذا، صممت هذه السيارة وجميع مكوناتها بشكل استثنائي لتقدم تجربة أداء رياضي مباشرة وحسية وجو قيادة استثنائي في الوقت نفسه.

أما بقية مزايا المقصورة، فتتضمن لمسات التطريز اليدوي المميزة ببصمة كاديلاك، مع الإضافات والمواد التي تضيف جمالا خاصا وتألقا فاخرا للمقصورة الداخلية.

كما تم تحسين وتعزيز المواصفات التقنية في السيارة من أجل قيادة معززة وأكثر اتصالا، وتتضمن سيارة CTS-V، أحدث التكنولوجيات في مجال توصيل الهواتف المتحركة عبر نظام «آبل كار بلاي»، الذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية بتوصيل تطبيقات متعددة، ما يساعد السائق على البقاء متصلا بينما يقود بشكل آمن. ويتميز الطراز بنظام Bose الصوتي الفاخر الذي يتميز بتقنيات عالية وبصوت مثالي من خلال توافر 13 مكبرا للصوت ما يمنح السائقين والركاب تجربة استماع استثنائية.

وتتألق هذه الفئة من السيارات بتحسينـــات وتطويـــــرات في مجال السلامة والنظام الأوتوماتيكي لدعم ركن السيارة - الذي يمكن السيارة من ركن نفسها في مساحات الركن المتوازية أو الأفقية - ما يمنح السائق القدرة على تركيز نظره على الطرقات والإمساك بشكل أفضل بعجلة القيادة. ويمنح المحرك، الذي يعتبر الأقوى في القطاع قوة خارقة، اذ تقدم CTS-V محرك V8 سوبر تشارج جديدا سعة 6.2 ليترات بقوة موثقة من جمعية مهندسي السيارات تبلغ 640 حصانا وعزم دوران يبلغ 855 نيوتن متر، ويمكن لطراز CTS-V أن تحقق تسارعا رياضيا من 0 إلى 100 كيلومتر في غضون 3.7 ثوان، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كيلو مترا في الساعة.