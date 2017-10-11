مرسيدس-بنز F 015 تحوِّل المركبة من وسيلة نقل إلى مساحة مريحة ومتنقلة للمعيشة

في خطوة تضيف لنجاحات أسبوع جيتكس للتقنية، تستعــــــرض «اتصالات»، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط، رؤية ثورية للتنقل في المستقبل، وذلك بالتزامن مع الظهور الإقليمي الأول لسيارة مرسيدس-بنز F 015.

ويتم عرض سيارة أبحاث القيادة الذاتية مرسيدس-بنز F 015 ضمن جناح «اتصالات» خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017، ما يعطي الزوار لمحة عما سيبدو عليه مستقبل التنقل. وتحـول مرسيـــدس - بنز F 015 المركبة من وسيلة نقل إلى مساحة مريحة ومتنقلة للمعيشـــة - وكأنها واحـــة فخمة وحدسية ومتصلة بالعالم.

وتستخدم المركبة تقنية الاستشعار، بحيث تعمل على تفحص محيط المركبة باستمرار، وبالتالي ضمان التواصل والتفاعل السلس والمتواصل بين المركبة وركابها، والعالم الخارجي.

وقال د.أحمد بن علي، نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: تهدف اتصالات على المدى الطويل إلى تحقيق المستقبل الرقمي من خلال ريادة الابتكار وجلب التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء من أنحاء العالم وتقديمها إلى الدولة والمنطقة. وفي قطاع السيارات، تمتاز مرسيدس-بنز بمكانة رائدة مشهود لها مع رؤية قوية للمستقبل، وهذا ينسجم مع أهدافنا والتوجه الاستراتيجي لحكومة دبي لتمكين أنظمة التنقل الذكية ذاتية القيادة.

من جانبه، قال لينارت مولر-تويت، رئيس قسم التسويق والاتصال، سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: يشكل التعاون مع اتصالات منصة مثالية لنا لنقدم للمنطقة رؤيتنا الخاصة بالتنقل في المستقبل. فلطالما كانت مرسيدس-بنز رائدة في تقنيات السيارات منذ عقود، وتتمثل مهمتنا في تمهيد الطريق لمستقبل القيادة الذاتية.

وتعيد مركبة F 015 تصور مفهوم السيارة، بحيث تحدث تغييرا جذريا في تجربة المستخدم، وتنطلق بها نحو الفخامة المطلقة أثناء الحركة. وتهدف مرسيدس-بنز للوفاء بوعدها بشأن القيادة الذكية، وذلك من خلال توفير حلول ترسم بفاعلية ملامح مستقبل التنقل.

وتلعب مرسيدس-بنز دورا رائدا في منظومة التنقــــل في المستقبـــل، وذلك عبر استراتيجيتها CASE - والتي تستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: القيادة المتصلة، والذاتية، والمشتركة، والكهربائية. إن تركيز العلامة التجارية لم يعد ينصب فقط على السيارة كمنتج بحد ذاته، ولكن يمتد إلى خدمات أخرى تعمل على تحسين وتسهيل كل أشكال التنقل.

وتعتبر مرسيدس-بنز العلامة الوحيدة للسيارات التي تستثمر في جميع التقنيات الثلاث - القيادة الهجينـــــة، والمحركــــات الكهربائية، وخلايا الوقود - ما يبرز حلولها الاستثنائية المميزة لمواكبة الاحتياجات المتنوعة.