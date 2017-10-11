طلال بارا



نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن إنفينيتي Q60 كوبيه الجديدة كليا، والتي تجمع بين التصميم الجديد المتميز برؤية مستقبلية، والأداء المفعم بالإثارة والمتعة والنواحي الديناميكية المتقدمة.

هذه الكوبيه الأنيقة اصبحت تتميز في جيلها الجديد بخطوط مشدودة أكثر تمنح المظهر اطلالة رياضية للغاية، خطوط منحوتة متدفقة ونسب قوية وجريئة كلها تبرز تلك الملامح الصارخة بكل ثقة، اضافة إلى الإحساس بالحركة والقوة مع مظهر تطغى عليه السلاسة والخفة الاستثنائية إلى أبعد الحدود.

من الأمام نجد الشبك ذا القوس المزدوج والأضواء الرئيسية LED التي تستخدم تقنية توجيه الإضاءة لتوزيع الضوء بشكل متساوٍ على الطريق أمام السائق، والتي تحاكي شكل العين البشرية لتُشكل وجها«جذابا للسيارة.

ايضا يشمل طراز Q60 كوبيه عجلات من سبائك الألومنيوم قياس 19 بوصة التي تم تصميمها مؤخرا، أما طرازات «رد سبورت 400» التي تعتبر النسخة الأكثر تفوقا من ناحية الأداء ضمن طرز هذه السيارة، فقد زودت بعجلات وإطارات أكثر عرضا في الخلف، ما يساهم في ابراز مظهر أكثر جرأة مع تحسين قدرات التوجيه والسيطرة مع قدرة أكبر لقوة التسارع الجانبية، كذلك نلاحظ ان فجوات العجلات اصبحت أضيق من السابق ما يخفض الحجم المرئي للسيارة ويمنحها مظهرا منخفضا يوحي بالقوة.

لننتقل إلى داخل المقصورة، والتي باتت تحمل اليوم هوية فخمة ومريحة جدا بالإضافة لتوفيرها لأجدد الأنظمة الترفيهية والمعلوماتية، حيث توفر انفينيتي نظام INFINITI InTouch الكفيل بإبقاء السائق على تواصل مع عالمه من خلال الصوت والرسائل النصية وخدمة التقويم والملاحة والموسيقى، وإلى جانب هذا النظام المتطور زودت Q60 كوبيه بنظام صوتي من Bose يحتوي على 13 سماعة، كما تراقب تقنية أوديو بايلوت 2.0 لتعويض الضجيج بشكل مستمر الأصوات الخارجية وتضبط الموسيقى حسب حدة تلك الأصوات، بينما تسمح تقنية سنتربوينت 2.0 ساراوند بالاستمتاع بصوت محيطي من مصادر الأقراص المدمجة وأقراص MP3 والراديو.اما التصميم الرياضي للمقعد فهو يمزج بين معايير الراحة والعلوم المتقدمة، ليؤدي مقعد السائق الجديد كليا دوره على مستوى أعلى للتصميم الإبداعي حيث ستلاحظ الفرق الذي يُحدثه هذا الالهام الرياضي، وتساعد الدعامات العميقة على تثبيتك في مكان جلوسك.

وتتجلى المهارة في الثقوب الليزرية التي ترى فيها درزات أقرب إلى بعضها البعض وأشكالا أكثر ديناميكية وتدفقا، كما ترى حول الكونسول الوسطي وفي جميع مناطق المقصورة الداخلية تطعيمات متوافرة مصنوعة من الألياف البصرية الفضية التي تمنح شكلا عصريا وراقيا.ميكانيكيا، تم تطوير محرك الأداء العالي سداسي الأسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 ليترات، والذي يولد قوة 400 حصان تترافق مع 475 نيوتن/متر من عزم الدوران وهو مصمم لطراز رد سبورت 400 ليوفر درجة أعلى من القوة وعزم الدوران مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة.ايضا تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر بشاحن التيربو وهو المحرك الموجود حاليا في هذه السيارة التي نخضعها للتجربة اليوم، هذا المحرك يولد قوة 208 احصنة وعزم دوران و 350 نيوتن/متر، وتتصل جميع هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكية من سبع سرعات، ينقل قوة المحرك إلى العجلتين الخلفيتين للسيارة لتحقيق استجابة ديناميكية فورية.

وعلى ما يبدو فإن إنفينيتي بذلت المزيد من الجهود لتطوير تقنيات قيادة جديدة وابتكارية والنتيجة تجربة مُلهمة للثقة وشخصية إلى أبعد الحدود في قيادة السيارة، انظمة كثيرة زودت بها Q60 كوبيه منها الجيل الثاني من نظام التوجيه المباشر المتكيّف الأول من نوعه في العالم من إنفينيتي والذي خضع لعملية تعديل لتعزيز الإحساس بالتوجيه وإعطاء البيانات للسائق دون المساس بمعايير الراحة.

ايضا يمكن لسائق Q60 كوبيه الاختيار من بين ستة أنماط شخصية لتخصيص اسلوب القيادة الذي يفضله وهي: القياسي، الثلج، الاقتصادي، سبورت، وسبورت بلس المتوافر في بعض الطرازات، بالإضافة إلى النمط الخاص الذي يمكن للسائق عبره اختيار الأنماط الخاصة به.

ايضا تم تطوير نظام إلكتروني للتعليق الديناميكي، وهو نظام التعليق الديناميكي الرقمي، الذي يراقب تمايل الهيكل ودرجة الميل أو الإنحدار ومعدل الارتداد لتوفير قيادة آمنة عبر تقليل الشعور بالتوجيه والاهتزازات غير المرغوب فيها.

على صعيد السلامة تشمل هذه الكوبيه على باقة من التقنيات التي تحمي بشكل نشط الأشخاص في السيارة وحولها. وتتيح هذه الباقة للسائق مراقبة وتحديد المخاطر المحتملة، ما يُساعده بشكل فعّال في تجنب تلك المخاطر، وإذا كان التصادم أمرا لا مفر منه، تخفف هذه التقنيات من آثار التصادم.

وتضم مجموعة تقنيات السلامة، السلامة النشطة والساكنة انظمة عديدة مثل نظام مراقبة الأخطار والذي يتضمن شاشة الرؤية الشاملة، والتقنية الذكية لتثبيت السرعة مع تقنية التحكم لترك مسافة آمنة، فبمجرد ضبط السرعة المطلوبة والمسافة المرغوب بها ستقوم تقنية التحكم الذكية في تثبيت السرعة بضبط السرعة تلقائيا ضمن حركة السير البطيئة، وعندما تعود حركة السير إلى نمطها المعتاد، تُعيد تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة السيارة إلى السرعة والمسافة المحددة.

ايضا يعمل نظام التحكّم النشط للحفاظ على المسار مع نظام التوجيه المباشر المتكيّف على تقييم الطريق ويقوم ببعض الحركات البسيطة تلقائيا لتصحيح زاوية التوجيه والتعامل مع أسطح الطريق غير المستوية أو حركة الرياح.الى جانب الانظمة السابقة تزود Q60 كوبيه بنظام التحذير من ظهور الخطر والذي يتضمن نظام منع مغادرة حارة السير، ونظام التدخل في المناطق العمياء، ونظام كشف الأجسام المتحركة، ونظام التحذير التنبؤي قبل الإصطدام الأمامي.

اما نظام التحذير لتجنب الاصطدام وتخفيف آثاره فيعمل على الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي مع خاصية كشف المشاة، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي.وبالإضافة إلى تقنيات السلامة هذه، تشمل Q60 كوبيه مزايا أخرى لمساعدة السائق مثل نظام الإنارة الأمامية المتكيفة، والذي يحسّن الرؤية عند التقاطعات وحول المنعطفات من خلال استشعار توجيهك وتدوير المصابيح الأمامية.

ومع المصابيح الرئيسية بميزة تحديد مستوى الإضاءة تلقائيا، ليساعدك نظام الإنارة الأمامية المتكيفة في رؤية المنطقة أمامــــك فحسب، بل وحول سيارتك أيضا.

في نهاية هذه التجربة يبدو ان جهود فريق التصميم في إنفينيتي أثمرت أيقونة رياضية متجددة ستضاف إلى اسطولها الفاخر، فـ Q60 كوبيه تتمتع بتصميم خارجي رياضي انيق وقوي يفرض حضوره مميز في هذه الفئة، بمقصورة عصرية فاخرة، ومع محركات قوية تضمن الأداء المبهر، كلها عوامل تجعل من هذه الكوبيه اليابانية مقاتلة ساموراي يحسب لها ألف حساب.

البطاقة التقنية

٭ انفينيتي Q60 كوبيه 2.0t

٭ المحرك: رباعي الاسطوانات مزود بشاحن توربو

٭ السعة: 2 ليتر

٭ القوة: 208 أحصنة

٭ العزم: 350 نيوتن/متر

٭ التسارع: من 0 ـ 100 كلم/س في 7.2 ثوان

٭ السرعة القصوى: 240 كلم/س

٭ ناقل الحركة: اوتوماتيكي 7 سرعات