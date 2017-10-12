أسعار تنافسية على سيارات أكورد من فئتي السيدان والكوبيه

أطلقت هوندا الغانم، الموزع الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، أحدث عروضها لشهر أكتوبر التي تمنح عملاءها فرصة امتلاك إحدى سياراتها الشهيرة التي تتراوح بين سيارة أوديسي جي وسيارة بايلوت العائلية وسيارة سيفيك بأرباح 0% لمدة خمس سنوات من دون دفعة أولى.

كما تضم عروض هوندا الغانم لهذا الشهر عرضا حصريا على سيارة أكورد من فئتي السيدان ابتداء من ٥٩٩٩ دينارل والكوبيه ابتداء من ٦٩٩٩ دينارل، إذ تعرض هذه الفئات بأسعار تنافسية.

وتـشـتـهـــر هــونــــدا بسياراتها العملية لجميع الفئات إذ تدمج بين الأداء القوي والتقنية المتقدمة والموثــوقية والــــراحة والتصميم الجذاب، وعن فئات سيارات هوندا المتوفرة بأرباح 0% ومن دون دفعة أولى، نذكر:

أوديسي جي

صنفت «أوديسي جي» من بين أفضل السيارات العائلية، وتعتبر السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل أسرة في الكويت، فهي واسعة بمساحتها الداخلية ولا تساوم على السلامة والراحة والقيمة ومرونة القيادة والشكل بالإضافة إلى التكنولوجيا وسهولة وضع الكرسي الخاص لسلامة الأطفال لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وسيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وسيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.

بايلوت

تعتبر «بايلوت» رمزا للقوة بين السيارات الريـــاضيـــة متعــددة الاستخــدامـــات (SUV) والعائلية في آن واحد، إذ إنها الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا حتى تحول رحلة جميع أفراد الأسرة إلى متعة لا توصف.

تم تصميم سيارة بايلوت لتكون أنيقة وعملية ومريحة عند القيادة بشكلها الرياضي الذي يعطي معنى جديدا لما هي سيارة الدفع الرباعي للأسرة الحديثة.

وتتمتع سيارة بايلوت بمساحة تتسع لغاية ثمانية أشخاص، دون المساومة على الميزات الفريدة في التصميم الداخلي والخارجي للسيارة.

سيفيك

تتمتع هوندا سيفيك بمعايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة من حيث التصميم الراقي والأداء القوي إذ جاءت هندستهـــا الخــارجيــة بخطوط رشيقة تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، إضافة لتطور صناعي في بناء هذه السيارة من حيث معدل الوزن إلى قوة المحرك واستجابة نظام التعليق وناقل الحركة لينعم قائدها بقيادة ممتعة وتحكم كامل.

وتضم التقنيات المطورة في السيارة نظام الدخول الذكي، زر تشغيل المحرك، شاشة 7 تعمل باللمس وغيرها من التحديثات المميزة التي تجعل من قيادة هوندا سيفيك متعة تستهوي جميع الشباب الذين يبحثون عن سيارة أنيقة وعصرية تعكس أسلوب حياتهم.

أكورد بفئتي سيدان وكوبيه

مصنفة ضمن قائمة أفضل عشر سيارات للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي من قبل «Car and Driver»، تحمل سيارة «أكورد» 2017 الإرث التي عرفت به هوندا منذ انطلاقها في عام 1976 إذ تعد أيقونة القوة والتحدي والأناقة في تاريخ «هوندا» بتصميمها الجديد وأدائها الأكثر فعالية، لتوفر الراحة والدقة الجمالية ومزايا عملية في السيارة.

وتتوفر سيارة أكورد 2017 بموديل كوبيه ذي البابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وكذلك بمحرك أربع أو ست اسطوانات.