المعرض يتميز اليوم بتصميم جديد مبتكر مستوحى من الطبيعة لتعزيز تجربة العملاء





أعادت «هيونداي شمال الخليج» افتتاح صالة عرضها بالتصميم الجديد، بعد تنفيذها الهوية الدولية لمساحة الوكالات (GDSI) في الكويت. جاء هذا التغيير بمنزلة خطوة لتوفير تجربة شاملة حول العلامة التجارية الحديثة وتعزيز مفهومها لدى العملاء. ويقدم برنامج GDSI مفهوم تصميم إي- موشن بارك (E-motion Park) المستوحاة من الطبيعة لتوفير أجواء وخدمة مميزة لزوار صالة العرض.

وتم الافتتاح بعد شهرين من أعمال البناء، أنتجت بيئة فريدة بتصميم مبتكر، تعبر عن هوية متماسكة بين التصميم الخارجي والمساحات الداخلية. وبدأت هيونداي في طرح برنامج الهوية العالمية الجديدة لبيع السيارات GDSI، على مستوى العالم، على أن يتم تطبيق البرنامج مع جميع مرافق هيونداي في الكويت بحلول العام 2018.

وعملت هيونداي عن قرب على تطبيق هذا البرنامج مع دار التصميم ديلوغان ميسل المتحدة للهندسة المعمارية، وهي شركة هندسية شهيرة في النمسا معروفة بتصاميمها الحديثة والديناميكية. هذا ويهدف مفهوم «الحركة الإلكترونية» E-Motion إلى تعزيز تجربة العملاء، وتوفير مساحة عصرية لعرض وبيع السيارات.

ويتميز تصميم GDSI الجديد، المستوحى من الطبيعة، بمعرض مفتوح مع جدران زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف ومساحات خضراء في المناطق الداخلية. كما يتسم بتطبيق لمسة برونزية خفية وجذابة على التصميم الخارجي والهندسة المعمارية الحديثة. وتحتوي المساحة الداخلية الجديدة على أثاث حديث وأضواء دافئة توفر للعملاء أجواء مريحة وعصرية. في حين تم تثبيت الأدوات الرقمية الحديثة، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية والأكشاك، من أجل تزويد الزوار ببيئة مطورة لتجربة العلامة التجارية هيونداي.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شمال الخليج التجارية» رائد ترجمان: نحن على ثقـــة أن هذا المفهــــوم الجديد سيزيد من مكانـة العلامة التجارية هيونداي، وسيؤدي إلى زيادة ثقة العملاء بها، وبالتالي يسرنا ان نوفر بيئة حديثة وعصرية مستوحاة من الطبيعة ستمنح عملاءنا طريقة حديثة للتواصل مباشـــرة مـــع العلامة التجارية لا تقتصر على شراء السيارات وإصلاحها وإنما تضفي بطريقة فريدة على تجربتهم الشخصية مع هيونداي.

هذا وأكد ترجمان عزم الشركة على متابعة سعيها للتفوق في كافة المعايير والعمل الدائم على التطوير ومواكبة أحدث النظم الإدارية العالمية، مشيرا إلى ان «شمال الخليج»، بفضل سياساتها التطويرية وحرصها العميق على الحفاظ على ثقة ورضا عملائها، تمكنت من إثبات حضورها، وتعزيز وجودها كعلامة رائدة في مجال السيارات.

وبقدر نجاحاتها المستمرة وتميزها الدائم في كل المجالات، تطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.