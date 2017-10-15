أسعار وعروض تنافسية وحصرية على أحدث سيارات شفروليه





أطلقت شفروليه الغانم أكبر عروض في عام 2017 خلال شهر أكتوبر، إذ توفر أسعارا وعروضا تنافسية وحصرية على أحدث سيارات شفروليه التي تجعل اقتناء إحدى هذه السيارات فرصة لا تقاوم في هذا الشهر.

وتضم عروض شهر أكتوبر عددا من موديلات سيارات شفروليه الشهيرة كسيارات تاهو وتريل بليزر وترافرس وماليبو وكذلك سيلفرادو، إذ توفر أسعارا لا تقاوم على سيارة تريل بليزر 2018 المتوافرة ولأول مرة بسعر 6999 دينارا فقط، في حين تتوافر ماليبو LS2 2017 بسعر 5666 دينارا، وترافرس LT 2017 بسعر 8195 دينارا مع هدية نقدية 300 دينار.

وتقدم شفروليه الغانم أيضا أقوى عروض التثمين عند شراء سيارة تاهو LS 2017 إذ يحصل العميل على 5000 دولار فوق قيمة التثمين، ولمحبي الشاحنات، يحصل العميل على هدية نقدية حتى 1000 دينار عند شراء سيلفرادو موديل عام 2017.

ومع هذه العروض الحصرية، يحصل العملاء على خدمات شفروليه الغانم ذات الجودة العالية وبرنامج تعهد شفروليه الذي يقدم للعملاء العديد من الخدمات المميزة ما بعد البيع.



ويذكر أن جميع سيارات شفروليه تتمتع بمزايا تتضمن الأداء القوي، والموثوقية، والتصميم المتقدم، وميزات السلامة وكذلك الأسعار التنافسية التي تمكن العميل من الحصول على قيمة أعلى من المتوقع في سيارة تناسب أسلوب حياته.

وتتألق شفروليه تاهو LS المميزة بمواصفات قياسية غنية تجعل الاستفادة من العرض الخاص فرصة فريدة لعشاق هذا النوع من السيارات التي تجمع الرفاهية بالقوة، والجمال بالتحدي، إذ تعتبر أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا الذي يجعل هذه السيارة الأفضل في فئتها في استهلاك الوقود الذي يصل إلى 10.2 كم/ليتر.



وتأتي السيارة بمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء، مثل إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، وتعديل المقاعد بـ 6 اتجاهات، وعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، ناهيك عن العديد من ميزات السلامة المتقدمة والتي تشمل نظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي، وكاميرا خلفية، وست وسائد هوائية قياسية.

أما لمحبي الشاحنات، فإن شفروليه سيلفرادو بأدائها القوي ومتانتها ترتقي المغامرة في أصعب التضاريس لتكون أكثر تحديا وجرأة. وتأتي هذه الشاحنة بمحرك 6 سلندرات بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا، وعجلات قياس 17 بوصة، وإضاءة نهارية مميزة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ودعامية أمامية وخلفية مطلية بالكروم، وشاشة لعرض المعلومات للسائق.



كما تتوافر الشاحنة بمزايا اختيارية كنظام شفروليه MyLink مع شاشة 8 بوصات تعمل باللمس، وكاميرا خلفية مع حساسات، وإمكانية تشغيل المحرك ونظام التكييف عن بعد، ومقاعد تعدل كهربائيا، ومصابيح للضباب، وإمكانية غلق الصندوق الخلفي بالريموت مع إضاءة LED للحوض.

ومن ناحيتها، تتميز ماليبو 2017 LS2 بمواصفات قياسية لا تقاوم تجعلها من أفضلها في فئتها، أبرزها عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة، وشاشة لمس 7 بوصات بنظام MyLink الترفيهي المعلوماتي مع تكنولوجيا Apple CarPlay، وتشغيل ودخول السيارة من دون مفتاح، ونظام المساعدة على الركن الخلفي.

وتتمتع تريل بليزر 2018 كذلك بمزايا فريدة من نوعها في فئتها والتي تجعلها الخيار المثالي خلال عروض شهر أكتوبر. تأتي سيارة تريل بليزر بمحرك V6 سعة 3.6 ليترات بقوة 275 حصانا الأقوى في فئتها، وواجهة أمامية بتصميم رياضي ومصابيح نهارية LED، وتشغيل المحرك ونظام التكييف عن بعد، وأيضا نظام شفروليه MyLink بشاشة 7 بوصات تعمل باللمس مع ميزة تكنولوجيا Apple CarPlay.