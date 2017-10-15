قسائم شرائية لغاية 2000 دينار من «بلومينغديلز» عند شرائك 2017 XT5





ترتقي شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت من جديد بمعايير الفخامة التي تقدمها الى نخبة العملاء، وهو ما ظهر في كاديلاك XT5 الأولى من نوعها في الكويت، والتي تم تصميمها وهندستها لتمنح قائدها مزيدا من الراحة والفخامة بمزيد من التطبيقات التكنولوجية للترفيه والأمان.

إبــداع فـي الشكل وتكامل في الفخامة

وبهذا الارتقاء الفريد في الرفاهية، تعزز كاديلاك مكانتها وحضورها مع هذه الأيقونة الخاصة XT5 لتجمع بين الإبداع في الشكل، والتكامل في الفخامة، إضافة لما حققته هذه السيارة من نقلة نوعية في هندستها مع وجود نظام جديد للشاسيه يضيف لهذه السيارة ميزة الأداء المذهل والقيادة الآمنة والمشوقة. والآن عند شراء كاديلاك 2017 XT5، يحصل عملاء كاديلاك الغانم على قسائم شرائية لغاية 2000 دينار يتم استخدامها عند الشراء من «بلومينغديلز».

وتحضر كاديلاك XT5 بقوة وإبداع لتفتتح مرحلة جديدة من التصميم المبتكر والصناعة المتفوقة وذلك بما يعكس ثقافة التصميم الهندسي والفني الخاصة والحصرية بكاديلاك وخاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز مستويات الأداء ومتعة القيادة وزيادة فعالية المحرك مع تقليص كمية الوقود والتوفير في استهلاكها. وتبرز جماليات السيارات في الخطوط الأنيقة التي تشكل حواف كل جزء من السيارة بدءا بغطاء المحرك ومرورا بالأبواب والشبك الأمامي والتصميم الخلفي للسيارة مع كل مصابيحها. أما المقصورة الداخلية فهي تعكس فلسفة كاديلاك التي تحرص على الخروج بلوحة غنية بالأناقة والعصرية والاحترافية الفائقة الدقة إضافة لما توفره هذه السيارة من رحابة داخلية وراحة متكاملة تعززها الرفاهية بكل معانيها.

القوة المحركة

وعندما نتحدث عن القوة في كاديلاك، فلا يمكن المقارنة بسهولة مع منافساتها، فمحرك XT5 يطلق قوة سحب قصوى تبلغ ذروتها عند 310 أحصنة، وهذا المحرك السداسي V6 يعمل بتقنية الصمامات الذكية المتغيرة التوقيت بحيث تتجاوب حركتها مع رغبة السائق في الانطلاق أو التخفيف، ويتكامل أداء المحرك مع ناقل حركة من 8 سرعات وهو قياسي لجميع سيارات كاديلاك XT5 مع ذراع التحكم الالكترونية الأنيقة والصغيرة، وهو أول تقنية نقل حركة إلكترونية يتم تطبيقها في كاديلاك، حيث يساعد هذا الناقل على تخفيف الضجيج والاهتزاز، كما أن نظام (الكلاتش الثنائي أو المزدوج) يساعد على قيادة السيارة دائما بالعجلات الأربعة AWD لتعزيز الأداء والاستجابة الذكية لأحوال الطريق والمناخ.

وتضم كاديلاك XT5 أحدث أنظمة كاديلاك التكنولوجية الخاصة بالتواصل الترفيهي والمعلوماتي وكذلك الخاصة بالسلامة.

فالمرآة والكاميرا الخلفية تعمل بتقنية حازت براءة اختراع وأصبحت الرائدة في صناعة السيارات، حيث إنها زادت رؤية السائق بمقدار 300% حيث توفر شاشة عرض فيديو تختلف عن طرق العرض السابقة التقليدية، حيث تقوم الكاميرا الخلفية بتصوير ما خلف السيارة بزاوية واسعة وتنقل الصـــور إلى عرض فيديو على شاشة من الكريستال السائل.

ويعمـــل نظـــــام CUE المعلوماتي والترفيهي بتحكم كامل وبنظام أكثر تطورا عن موديلاته السابقة، حيث يتميز هذا النظام الجديد بوجود معالج بيانات أقوى وأسرع وأدق. وتضم السيارة في مقصورتها الداخلية شاحنا لاسلكيا للموبايل مع مدخل للطاقة في الكونسول الوسطي. وكجميع سيارات كاديلاك، فإن XT5 توفر الاتصال بالإنترنت بسرعة 4G مع نقطة واي فاي ونظام Apple CarPlay ونظام Android Auto لتضمن مزامنة أسرع وأفضل مع الهواتف النقالة الذكية.