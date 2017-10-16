TLX2018 تأتي بنموذجين مختلفين في المواصفات الداخليـة والخارجية وهما A-Spec الرياضي وAdvance الأكثر فخامة



طلال بارا

بشكلها الذي يحبس الأنفاس، جذبت ACURA TLX 2018 الجديدة كليا أنظار الحاضرين لدى الكشف عنها لأول مرة في مجمع 360، وذلك خلال حفل أقامته شركة الملا ACURA الوكيل الحصري لأول سيارة يابانية فاخرة في العالم، حضره فريق عمل ACURA الملا ممثلا بمساعد المدير العام ساشميت سينغ، ومدير العلامة التجارية خليل عبود، ومدير التسويق لؤي مصطفى، وحشد من ممثلي وسائل الاعلام، حيث تستمر الملا في عرض السيارة للجمهور في ردهة المجمع لمدة أسبوع لتمكنهم من التعرف على مواصفاتها عن قرب.

وتعتبر سيارة TLX الجديدة سيارة جريئة بمواصفات غير مسبوقة، وهي مستوحاة من أيقونة السيارات الرياضية NSX، وهاهي اليوم تصل الكويت بسماتها الرياضية الفاخرة التي لطالما انتظرها عشاقها طويلا.

مواصفات رياضية فريدة

وتأتي TLX2018 بنموذجين مختلفين في المواصفات الداخليــــة والخارجيـــة، فالتصميم الخارجي لطراز TLX A-Spec مستوحى من أسطورة ACURA NSX بحدته في التصميـــم وبالعادم المزدوج البارز المستدير، وبتصميم يعتمد على استخدام الكروم لإبراز ملامح وقوة السيارة، إلى جانب جناح خلفي باللون الأسود، وبعجلات 18 إنشا رمادية بتصميم رياضي.

وتتميز TLX الجديدة بتصميم خارجي رشيق جديد مع أسطح مشدودة للهيكل، وأقواس منحوتة بشكل ديناميكي للمصد الأمامي على شكل جوهرة ثمانية الأضلاع باللون الأسود، وخطوط تمنح المظهر الشخصية الرياضية المنشودة.

ومن الأمام تتميز 5 أضواء أمامية Jewel Eye LED، ما يمنحها مظهرا متطورا ومتألقا مع توفير إنارة فائقة للطريق، ويتواصل مفهوم أضواء LED إلى المرايا الجانبية، وأضواء LED في الخلف وضوء LED للوحة السيارة.

من الداخـــل حظيـــت المقصورة الرحبة التي تتسع لـ 5 ركاب بتصميم وهندسة يمثلان أعلى مستويات الإتقان، الراحة الفخمة والرقي التقني، وتتضمن العناصر الفاخرة والمميزة غطاء من قطعة واحدة بملمس ناعم للوحة العدادات، وإضافات من الخشب الطبيعي، مع شاشتين أماميتين، بالإضافة إلى النظام الترفيهي السمعي الداخلي ELS Studio الحاصل على جائزة ايمي العالمية.

ايضا تتميز مقصورة TLX الجديــدة طراز A-Spec بمقاعد جلدية فاخرة حمراء اللـــون، مزودة بخاصية التبريــد والتدفـئة بثلاث درجات مختلفة، فيما تسيطر الإضاءة الحمراء على المشهد الداخلي للسيارة لتعطي أجواء داخلية ساحرة مع شاشتين أماميتين عاليتي الوضوح تعمل باللمس مع نظام ملاحي متطور.

عالم من الرفاهية

ومن أبرز مميزات TLX2018 العدادات الرياضية في الشكل والمضمون، مع إمكانية تشغيل محرك السيارة عن بعد ونظام ACURA Watch الذي يشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يمكن من ربط سرعة سيارتك بالسيارة التي أمامك حتى إذا توقف وعاد الى الحركة من جديد تقوم سيارتك بالمثل حتى على السرعات البطيئة ما يتيح للسائق الراحة المثلى خلال الازدحامات والاختناقات المرورية، بالإضافة إلى نظام كشف النقطة العمياء ونظام الكبح لتخفيف الاصطدام والذي بإمكانه ايضا تميز المشاة ليقوم بالتوقف تلقائيا، الى جانب كاميرا خاصة للرؤية الخلفية التي ترشدك عند الرجوع الى الخلف من بين سيارتين أو مكان مغلق للسيارات القادمة حتى من بعيد على يمينك ويسارك.

نموذج رشيق

تعتبر TLX الجديدة بمفهومها سيارة سيدان متوسطـة الحجم، وهي مصممة بالكامل لتوفر مزيجا فريدا وبارزا من الرشاقة الرياضية والفخامة العالية للرقي.

وتستخدم TLX مجموعة من التقنيات الجديدة من بينهـــا محركات i-VTEC بحقن مباشـــر تولد طاقة عالية، كما تستخدم ناقل حركة جديدا من 9 سرعات الأول في العالم مع محول لقوة العزم، مع تكرار أحدث تقنيات الدقة في التحكم من ACURA وهو نظام دقة انعطاف جميع العجلات (P-AWS) ونظام المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة (AHA) لتمنحك الراحة خلال القيادة في الرحلات الطويلة.

لمعرفة المزيد عن طرازي TLX2018 وحجز طرازك المفضل يرجى زيارة صالة عرض الملا ACURA الكائن في منطقة الري على الدائري الرابع.