سيارة السيدان الكبيرة منافس لأرقى العلامات التجارية العالمية





بعد كشف النقاب عن سيارة جينيسيس G90 وإطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، لتكون أحدث السيارات الفاخرة بالمنطقة، حققت هذه الأيقونة من جينيسيس إقبالا واسعا ومبيعات عالية في السوق، وقد بلغت مبيعاتها أرقاما منافسة لأهم وأفخر العلامات التجارية الأوروبية واليابانية حول العالم.

خضعت جينيسيس G90 لعملية تصميم وابتكار شاملة جعلتها تضم أرفع مستويات الراحة والتقدم التقني، إلى جانب الأمان وأحدث المزايا التقنية لمساعدة السائق، وقدمت محركات وقود متطورة ضمن ثلاثة خيارات هي محرك ست أسطوانات أو ثماني اسطوانات، أو محرك تيربو مزدوج، ما وضعها في مصاف ثلة من الخيارات المتميزة المتاحة أمام نخبة العملاء في المنطقة.

تعتبر سيارة السيدان G90 الكبيرة باكورة سيارات علامة جينيسيس وطرازها المتميز، بحجم كامل مثيرة للإعجاب، وكانت قد أحدثت نقلة نوعية في سوق السيارات الفاخرة حددت فيها مفاهيم جديدة للرفاهية والقيادة الراقية.

كونها الطراز الأبرز لدى علامة «جينيسيس» التجارية، فإن سيارة «جي 90» تكون فكرة عن نمط التغيير والابتكار الذي يميز علامة «جينيسيس» التجارية.

وإلى جانب اشتمالها على تقنيات بارزة «متمحورة حول الإنسان» تجتمع مع ديناميكيات القيادة التفاعلية، فإن «جي 90» تتمتع بباقة من خصائص السلامة عالمية المستوى والابتكارات التقنية المهمة لتحتل موقعا متقدما في سوق السيارات الفخمة.

تزخر سيارة جينيسيس G90 بمجموعة واسعة من الابتكارات التقنية العالمية المذهلة وأرفع مستويات الجودة المتقدمة والراحة والأداء النشط، ما يؤهلها للمنافسة ضمن فئة سيارات السيدان الفاخرة. وتضم السيارة G90 أشمل مجموعة من تقنيات السلامة القياسية في فئة السيارات الفاخرة المتميزة، لضمان الطمأنينة والسلامة للسائق والركاب.

وتشتمل هذه المجموعة على الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، وخاصية تنبيه السائق (DAA)، ونظام الكشف الذكي عن البقعة العمياء. أما من أجل أعلى مستويات الأداء المعزز، فإن الطراز G90 يقدم ثلاثة خيارات لتوليد القوة المحركة: محرك جديد كليا وسريع التجاوب بسعة 3.3 ليترات وست أسطوانات على شكل V مع حاقن تيربو مزدوج، ومحرك محسن بسعة 3.8 ليترات وست أسطوانات على شكل V يعمل بالحقن المباشر للوقود، ومحرك قوي بسعة 5.0 ليترات وثماني أسطوانات على شكل V يعمل بالحقن المباشر للوقود، وتأتي جميع هذه المحركات بنظام متقدم للدفع بالعجلات الأربع يحمل الاسم H-TRAC® AWD. وعلاوة على ذلك، تقدم علامة جينيسيس لعملائها خدمة كونسييرج حصرية متميزة تمنح مالكي السيارات ترف الوقت. ومثــل جميع طرز جينيسيس، ترتقي السيارة G90 بتجـــربة تملكها مع برامج شاملة للعملاء وأفضل نظام ضمان من نوعه، ما يضمـــن منحهـــم أعلى درجات الطمأنينة والراحة.

تصميم متميز

الظهور المتميز لسيارة جينيسيس G90 يفيض ثقة وأصالة، ويجسد هوية التصميم التي تعرف بها جينيسيس، والمسماة «الأناقة الرياضية». فقد استطاعت السيارة G90 أن تعبر، تحت إشراف كبير مسؤولي التصميم بيتر شراير، أبلغ تعبير عن التفسير الأول لهوية التصميم هذه، التي سوف تنعكس صورتها في جوانب جمالية قوية ومحسنة في تصاميم سيارات جينيسيس بالمستقبل. وتتسم الخطوط الخارجية للسيارة G90، أو ما يعرف بصورتها الظلية، بالهيبة والتميز، وتتجلى أبرز سماتها بغطاء المحرك البارز، وقاعدة العجلات الطويلة ذات الامتدادين القصيرين للمقدمة والمؤخرة، فضلاً عن ارتفاع السطح الخلفي. أما في المقصورة، فقد خضعت أجود المواد والأسطح والخامات المجلوبة من جميع أنحاء العالم للتصميم وفق مبادئ هندسة العوامل البشرية القائمة على الراحة والفخامة المطلقة.

التصميم الخارجي

هدفت مجموعة «برستيج ديزاين» للتصميم، في وضعها للتصاميم الخاصة بالسيارة G90 إلى إبراز قوة السيارة وأصالتها، مع تقديمها ملامح جذابة جديدة من خلال التصميم المبتكر وتطبيق النسب الرياضية. ويسهل تمييز السيارة G90 من مقدمتها بفضل شبكها الأمامي ذي التصميم الجريء المسمى «كريست» بشفراته الأفقية، والذي يعلوه شعار جينيسيس المجنح. وتتسم السيارة بأبعاد متقنة التناسب وتشتمل على غطاء محرك بارز ذي امتداد قصير، وهي ميزة تصميمية تظهر قوة الطراز وهيبة حضوره. ويأتي الطراز V8 من السيارة مزودا بمصابيح أمامية تعمل بالكامل بتقنية الصمام الباعث للضوء (LED)، وبتصميم يبدأ من الواجهة الأمامية العليا وصولا إلى جانب المقدمة عند أعلى العجلات الأمامية، وهو عنصر تصميم رئيسي لعلامة جينيسيس الجديدة. أما عند أسفل الواجهة الأمامية فتضيف مصابيح LED القياسية النهارية لمسة تميز إلى التصميم.

التصميم الداخلي

ساعدت هندسة العوامل البشرية الخاصة بالتعامل السلس مع السيارة، وانسجام مكونات التصميم الداخلي، والفخامة المريحة، في وضع التصميم الداخلي للسيارة جينيسيس G90. ويركز كل عنصر من عناصر التصميم الداخلي، عمليا، على احتياجات الراكب، بدءا من المخطط الأفقي البديهي للوحات التحكم الخاصة بالسائق، ومرورا بالبراعة الحرفية الفائقة التي تتسم بدقة الخياطة، ووصولا إلى اختيار المواد والخامات عالية الجودة، ليكتمل المشهد بمجموعة ألوان أنيقة اختيرت بعناية. وقد أعطي اختيار المواد الداخلة في تركيب السيارة جينيسيس G90 قدرا وافيا من الاهتمام. وتزدان المقصورة بمواد أصلية رفيعة الجودة، في ظل اعتماد مبدئي لسهولة التشغيل وعناصر الجمال كأولويات أساسية في التصميم الداخلي للمقصورة. وتحيط بالركاب لمسات من الخشب الحقيقي، تشمل لوحة تشغيل مكسوة بالجلد المخيط. أما شبك سماعات النظام الصوتي «لكزيكون» Lexicon® فيعكس الإحساس فائق الفخامة الذي تتردد أصداؤه في المقصورة، وهو مشكل تشكيلا دقيقا من سبيكة عالية الجودة تتألف من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم. هذا وتعتبر المساحات المخصصة لجلوس الركاب من أهم عناصر الراحة في المقصورة، وقد أضفى الطراز G90 الجديد رحابة على مساحات الجلوس، تعود جزئيا إلى الزيادة السخية البالغة 115 ملليمترا في طول قاعدة العجلات لتضمن أكبر قدر من الراحة للركاب. وقد أدت هذه الزيادة في قاعدة العجلات أيضا إلى خفض الامتدادين الأمامي والخلفي للسيارة، الأمر الذي ترجم داخل المقصورة إلى زيادة المساحات الأمامية الخاصة بالرأس والأرجل بطريقة تتفوق على منافسين رئيسيين.

كما تعد جينيسيس G90 تحت مظلة العلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس» التي أثبتت مدى تأثيرها منفردة وقدرتها الكبيرة على تأدية دورها كرمز للفخامة العصرية وتجسيدها الواضح لمفهوم جنيسيس الذكية الذي يأخذك خطوة أقرب إلى الراحة والسلامة التي توفرها القيادة الذاتية المستقبلية. والجدير بالذكر أن المبيعات التي حققتها جينيسيس محليا أثبتت قدرتها الكبيرة على التميز كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم الشركات الأوروبية واليابانية للسيارات الفاخرة وأكثرها عراقة، حيث أصبحت تجسد ذروة الفخامة والرفاهية إلى أبعد حدود، إلى جانب متعة الأداء في القيادة، بالإضافة إلى ما تمتاز به من مواصفات وما توفره للعميل من مستوى فائق في الأداء والتصميم الراقي والابتكارات الحديثة.