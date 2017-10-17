الفعالية بالتعاون مع تطبيق «زهاب» المنصة المجتمعية الرائدة الخاصة بطلاب الجامعات في الكويت

قام الفنان مونستريام بالعمل على هوندا سيفيك وتحويلها إلى قطعة فنية





كجزء من مساهمتها المستمرة في دعم المبادرات التي تحفز الشباب وتهدف إلى صقل المواهب الشبابية، أقامت هوندا الغانم فعالية «صممت لتكون الأفضل» والتي تم تنظيمها في مجمع الأفنيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث جمعت ثمانية فرق من طلاب الجامعات في مسابقة تمكن هؤلاء الطلاب من التعبير عن رؤيتهم لعنوان الحدث وترجمته عبر فن الجرافيتي في لوحة من ابتكارهم.

وتأتي هذه الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع تطبيق «زهاب» (Zahhab) الذي يعد المنصة المجتمعية الرائدة الخاصة بطلاب الجامعات في الكويت، كجزء من حملة «هندسة للأفضل» التي أطلقتها هوندا المستمدة من شعارها «قوة الأحلام».

ويعكس شعار هوندا إيمانها بأن الأحلام يجب أن تكون مدعومة بالمهارات لكي تتحقق، إذ تؤمن هوندا بمقولة «إن كان الإنسان يستطيع أن يحلم بأمر ما، فبإمكانه بنائه. وإذا استخدم خياله والهندسة المبتكرة والمثبتة، فيمكنه تحقيق ما يمكن للآخرين أن يحلموا به فقط».

وقبل موعد الفعالية، تم تدريب فرق الطلاب في ورشة عمل عقدت في معرض هوندا الكائن في منطقة الري، حيث قاد الورشة المصمم الجرافيكي وفنان الجرافيتي الشهير، مونستريام. وامتدت ورشة العمل المكثفة لمدة أربع ساعات وهدفت إلى تعليم الطلاب تقنيات فن الجرافيتي على الجدران وإعداد نموذج عملهم ليوم الفعالية المنتظر.

وجاء الطلاب المشاركون من مختلف الجامعات ومختلف التخصصات التي تراوحت من الهندسة والتصميم الجرافيكي إلى التسويق.

وقد تم التصويت على الفريق الفائز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بث مباشر للفعالية.

وحصل كل من أعضاء الفريق الفائز على جائزة، هي عبارة عن قسيمة سفر بقيمة 500 دينار مقدمة من سفريات الغانم لكل رابح.

في حين عملت فرق الطلاب على رسومات الجرافيتي على الجدران، قام الفنان مونستريام بالعمل على سيارة هوندا سيفيك وتحويلها من إبداع هندسي إلى قطعة فنية تزينها رسومات الجرافيتي. وسيتم عرض سيارة هوندا سيفيك هذه في معرض هوندا الغانم الواقع في الري. بالإضافة إلى المنافسة، شملت فعالية هوندا «هندسة للأفضل» للجرافيتي كذلك عددا من الأنشطة الترفيهية وجوائز قيمة خاصة بالجمهور المشارك. سيارات هوندا، «صممت لتكون الأفضل» في الأداء والتنقل وفرح الحياة:

إننا بناة الأحلام، ولهذا تؤمن هوندا بقوة الأحلام. غير أن هذا الأمر لا يكفي، وكما قال سوشيرو هوندا: «قوة الأحلام تدفعنا إلى التحدي، والابتكار، والتطوير. لكن الأحلام دون الأفعال لا قيمة لها، فهي الأفعال التي تحقق هذه الأحلام على أرض الواقع». إنها فرصتك اليوم لترى كيف نجعل هذه الأفكار تنبض بالحياة. ولأننا لا نستطيع أن ننتظر المستقبل، فقد بدأنا نصنعه اليوم.

في هوندا، تقود قوة الأحلام فلسفة الشركة في ابتكار منتجات ذكية تعزز حرية ومتعة القيادة والتنقل، وترتقي بمستوى البهجة والسعادة في حياة الناس. وتعتبر هوندا أن قوة الأحلام هي دافعها، ولهذا تستمر في ريادتها باعتبارها الشركة الأكثر إبداعية وابتكارا في مجال المركبات على اختلاف مجالاتها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع والعملاء.

إننا نؤمن أن ما يجعل هوندا على ما هي عليه الآن هو من يقف خلفها. إنه شريكنا المتعدد الأعمال والذي ساهم معنا لننطلق معا في جعل العالم أفضل، وأجمل وأكثر ذكاء وتطورا كل يوم.

زيارة معارض هوندا

ويمكن للعملاء ومحبي سيارات هوندا الغانم تجربتها عند زيارة أحد المعرضين. يعمل معرض الري 7 أيام في الأسبوع من 9:00 صباحا إلى 10:00 ليلا من السبت إلى الخميس، بينما تكون ساعات العمل يوم الجمعة من 9:30 صباحا وحتى 10:00 ليلا. أما معرض هوندا الشويخ، فيعمل من 9:00 صباحا إلى 10:00 ليلا. أما مركز الخدمة، فيستقبل عملاء هوندا من السبت إلى الخميس من 8:30 صباحا وحتى 8:30 ليلا، ويوم الجمعة من 10:00 صباحا وحتى 8:00 مساء. وقد تم تجهيز المركز وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى أنه يضم قاعة انتظار أنيقة توفر الراحة والترفيه للعملاء مع ما تضمه الصالة من تلفزيون مرتبط بالستالايت، وإنترنت مجاني، وكراسي مساج وغيرها. لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على 1822777.

وتلتزم شركة الغانـــم موتورز، الموزع الحصري لجميع منتجات هوندا من سيارات، دراجات نارية، محركات بحرية ومعدات ومنتجات الطاقة، بتقديم أعلى مستويات الخدمة والتسهيلات التي تشمل حلولا ائتمانية ميسرة للدفع وغيرها من الخدمات التي توفر على العملاء الكثير.