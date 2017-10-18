كشفت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكلاء سوبارو في الكويت النقاب عن سوبارو XV 2018 الجديدة كليا وذلك في مؤتمر صحافي أقيم في معرض سوبارو الري اول من أمس، وحضره عدد من عملاء سوبارو المميزين ومدراء الشركة بالإضافة الى ممثلي الوسائل الإعلامية في الكويت.

وألقى طارق النبر المدير العام لسوبارو كلمته في افتتاح المؤتمر بدأها بالترحيب بالضيوف الذين قدموا خصوصا من اليابان للمشاركة بهذه المناسبة وبالمدعوين والصحافيين الذين لبوا الدعوة، وأعطى لمحة سريعة عن السيارة قائلا: تعتبر سوبارو XV سيارة كروس أوفر عصرية صممت بذكاء لتجمع بين هيكل مركبات الـ SUV المدمج وبين القدرة وأسلوب نظام الدفع الرباعي المتوازي على العجلات الأربع، وهي تتميز ببنية قوية قاسية ورياضية في نفس الوقت وهذا ما يجعل سوبارو في مكانة متقدمة عن باقي منافسيها، اضافة إلى توفيره أداء عاليا بكل المقاييس على مختلف الطرقات الممهدة والوعرة.

وأضاف: توفر سوبارو XV الجديدة أداء على مستوى عالمي من حيث سلامة الاصطدام وتجنب الأخطار، حيث زودت بنظام Eyesight المتطور، وهي تمنح قائدها وركابها المزيد من الأمان مع تعزيز تصميمها الفريد وإمكاناتها على الطرق الوعرة، ويمثل هذا النموذج أول عرض استراتيجي في أوروبا تحت رؤية إدارة الشركة لمنتصف خطة عام 2020 القائمة على توفير «المتعة وراحة البال» للعملاء.

التصميم الفريد

تم تعزيز التصميم الفريد لـ XV وفقا لفلسفة x SOLID الديناميكية الخاصة بسوبارو ليجمع بين المظهر القاسي والرياضي بذكاء، كما تم إدخال تحسينات وظيفية عالية الجودة لكل من التصميم الداخلي والخارجي.

ويوفر الشكل العريض والمنخفض انطباعا رياضيا ويعزز من مظهر مجموعة سيارات سوبارو، من الشبك السداسي الأضلاع إلى المصابيح الأمامية بتصميم عين الصقر. ويتدفق التصميم بسلاسة من دعاميتها الأمامية إلى دعاميتها الخلفية مانحا إياها شكلا انسيابيا فريدا. كما يعكس تصميم كل من الشبك الأمامي وأسفل المصد المطلي باللون الأسود المطفي الشخصية القاسية والمتأهبة للطرق الوعرة ووظائف سيارات الدفع الرباعي.

وتمتد خطوط التصميم البارزة من قوس العجلات الأمامية إلى الكتف الخلفي ويرتفع بقوة، مضيفا الديناميكية إلى شكلها الجانبي. أقواس العجلات الموسعة تشير إلى خصائص القدرة التي يوفرها نظام سوبارو للدفع الموزع بشكل متساو على جميع العجلات بالسيارة والذي ينتهي بالطلاء الأسود المطفي.

ويمتد الشكل العريض والمنخفض المطبق على التصميم الأمامي إلى المصابيح الخلفية حيث تم طلاء جوانب الزجاج الخلفي مع الجناح العلوي باللون الأسود لتكتمل انسيابية المظهر الخلفي مع الطلاء الأسود غير اللامع على المصد الخلفي، وبذلك تكتسب سوبارو XV 2018 الجديدة طابعا متنوعا يدل على بأسها وقدرتها العالية.

التصميم الداخلي

لننتقل إلى داخل المقصورة حيث تم تطوير مقاعد السيارة لتصبح محيطة بالجسم بغرض تحسين الجودة كما أضيف لها تقليم رمادي لتعزيز طابعها، كما تم تجهيز السيارة بشاشة 8.0 بوصات تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه، مع ميزة ربط الهاتف الذكي.

وبالإضافة إلى التصميم الداخلي المطور، تم تعزيز خصائص سوبارو المميزة من جميع النواحي لتشمل تعزيز مجال الرؤية، ورحابة المقصورة، وزيادة حجم استيعاب الصندوق الخلفي

ديناميكية القيادة

تم تطوير XV الجديدة كليا من زوايا متعددة لتحقيق شعور ديناميكي معزز. وقد تم تحسين نظام التوجيه والدواسات، استجابة السيارة، وتعزيز عزل الضوضاء والاهتــزاز لتحقيق تجربة إيجابية للسائق. كما تم تعزيز قدرتها علـــى الطرق الوعرة بوضعية X-MODE.

اما من ناحية الهيكل والشاصيه فلقد تم اعتماد قاعدة جديدة تزيد من الصلابة بشكل كبير في جميع أنحاء الجسم والهيكل (بنسبة تتراوح من 70-100% زيادة عن النماذج الحالية)، حيث أدرجت تحسينات كبيرة على نظام التعليق، للمساعدة على تحقيق مركز الثقل (الجاذبية) بارتفاع أكثر انخفاضا لا يتجـــاوز 22 سم عن سطـــح الطريق ما يعزز من دقة التحكـــم والتوجيــه، وهذه الدقــة المتطورة تتيــح المحافظة على القيــادة بخط مستقيم وتحسین الأداء.

كما تم تحسين الصلابة الالتوائية بنسبة 70% عن النماذج الحالية من خلال تحسين إطار الهيكل والمفاصل. هذا يوزع الرنين والتشويه في جميع أنحاء الجسم للحد من الاهتزازات إضافة إلى تزويد السيارة بفرامل انتظار «هاند بريك» إلكترونية لمزيد من الراحة.

محرك أخف وزنا

كما تم تجديد 80% من أجزاء محرك Boxer المتعاكس أفقيا ذي الحقن المباشر سعة ليترين مقارنة بالمحركات السابقة التي يتم تهويتها طبيعيا، المحرك الجديد هو أخف وزنا، ويوفر المزيد من القوة مع تعزيز كفاءته في استهلاك الوقود، وهو يولد قوة 156 حصانا تترافق مع عزم دوران يصل إلى 196 نيوتن متر، اما ناقل الحركة Lineartronic فهو يعمل على ضبط وضعيتـه على أي نسبة ضمـــن نطاقــه بمرونة وخفة لتعزيز أداء التسارع والكفاءة في استهلاك الوقود.

التحكم بالدفع المستمر

بالإضافة إلى نظام قيادة سوبارو الفريد من نوعه على جميع العجلات، تم تجهيز XV الجديد بوضعية قيادة X-MODE التي تزيد من قدرة القيادة من خلال تحسين التحكم المتكامل للمحرك ونظام الدفع الرباعي والمكابح لتوفير تحكم إضافي عند انزلاق الإطارات على الأسطح الزلقة أو النزول عن المنحدرات فاقدة قدرتها على الجر.

أعلى معدلات السلامة

يواصل أداء سوبارو للسلامة تحقيق أعلى المعدلات من قبل منظمات خارجية، وقد اعتمدت سوبارو XV الجديدة تقنيات مبتكرة لزيادة تعزيز سلامتها بما في ذلك قاعدة جديدة ونظام السلامة الوقائية المتقدمة Eyesight، لضمان تحقيق XV لمستويات سلامة عالية.

فالقاعدة الجديدة تحقق مركز ثقل «جاذبية» أكثر انخفاضا بـ 5 ملم عن النماذج الحالية، جنبا إلى جنب مع التحسينات الرئيسية في الصلابة وتطوير نظام التعليق، وهذا يعزز من قدرات XV على خفض الضوضاء وتجنب المخاطر التي تواجهك على الطريق مع أداء رياضي أكبر.

كما تم تعزيز نظام امتصاص طاقة الصدمة بنسبة 40% عن الموديلات الحالية بفضل الهيكل المدعم بحلقات دائرية معدنية مقساة تمتاز بتحملها الشديد عند التصادم.

ايضا توفر تقنية سوبارو لمجال الرؤية المبتكرة والمتقدمة لمساعدة السائقين، سلامة وقائية موثوقة للغاية وتساعد السائقين من خلال ميزات عديدة مثل التحكم الاستباقي للمكابح لتجنب التصادم، ونظام التحكم في السرعة القابل للتكيف، ونظام المساعدة لعدم الخروج عن المسار.

كما يستخدم الشعاع العالي المؤازر من مدى الرؤية ويرفع مستوى الأمان للقيادة الليلية، حيث يتحول تلقائيا من الحزمة العالية إلى المنخفضة وفقا لظروف الطريق بفضل كاميرته الأحادية.

اما المصابيح الأمامية المستجيبة لحركة المقود فهي تحرك شعاعها لليمين أو اليسار عند دخول المنعطفات أو عند التقاطعات لتوجيه الضوء نحو مسار القيادة، حيث تستخدم سوبارو XV للمرة الأولى اثنين من ضوابط المصابيح، ما عزز الرؤية الليلية بشكل كبير وزاد من قدرات مجال الرؤية.

ايضا تم تركيب نظام سوبارو للكشف عن المركبات الخلفية، والذي يوفر الكشف عن البقع العمياء، والمساعدة في تغيير المسار، المساعدة على الرؤية عند الرجوع للخلف ما يعزز السلامة الوقائية في كل جوانب السيارة.