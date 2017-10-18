إعادة تصميم المقصورة الداخلية لتوفر مستوى فريداً من الفخامة يلائم جميع المتطلبات



تطل سيارة «لاند روفر» الجديدة بمواصفات استثنائية تتربع من خلالها على عرش الفخامة، وتجعل من كل رحلة فيها تجربة غنية للسائقين والركاب على حد سواء، وسيتم عرضها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات في 14 نوفمبر 2017.

وكان التصور الأول لهذه السيارة عندما تم إطلاقها قبل 50 عاما أن تكون مخصصة للسير في المناطق الريفية، ولكنها سرعان ما شقت طريقها نحو شوارع المدن، واستمرت بالتطور منذ ذلك الحين لتصبح محط أنظار العالم وتتصدر فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات.

وجاءت «لاند روفر» الجديدة بتصميم خارجي مذهل، بالإضافة إلى تعزيز سبل الراحة والتقنيات الاستهلاكية الحديثة في المقصورة الداخلية.

وتساهم مزايا الراحة المحسنة في الارتقاء بتجربة السفر للسائقين والركاب على حد سواء. حيث تتمتع المقاعد الأمامية بـ 24 حركة بفضل إطاراتها الجديدة، فضلا عن تزويدها بمزيد من مادة الفوم، ومساند جانبية قابلة للتدفئة.

وتم أيضا إعادة تصميم الجزء الخلفي من المقصورة بشكل كامل، ويوفر تصميم المقاعد الجديد ملاذا مريحا وفسيحا للركاب دون التأثير على مساحة التحميل الخلفية. وتم أخذ متطلبات الأعمال بعين الاعتبار أثناء تصميم السيارة، حيث تضم المقصورة الداخلية 17 نقطة اتصال تشتمل على وصلات USB وHDMI، ومقابس باستطاعة 12 فولط، واتصال بشبكة الإنترنت 4G لـ 8 أجهزة، ووحدة تخزين، ما يجعلها الخيار الأنسب للمسافرين من رجال الأعمال.

وتتيح المقصورة مزيدا من الاسترخاء مع مقاعد فاخرة توفر 25 برنامج تدليك، وذلك بفضل تقنية التدليك بالحجارة الساخنة الموجودة ضمن مساند الظهر للمقاعد.

وتوفر المقاعد الواسعة والوثيرة راحة مترفة، حيث يمكن إمالة ظهر المقاعد إلى الخلف حتى 40 درجة، مما يوفر مساحة 186 ملم لمد الأرجل (والتي تصل إلى 1.206 ملم بالمجمل) ويمكن إنجاز ذلك بلمسة زر.

وتشتمل وسائل الراحة الأخرى أيضا على المقاعد القابلة للتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مساند الذراع والقدم والساق القابلة بدورها للتدفئة. ولمزيد من الراحة والخصوصية، يمكن التحكم بجميع خصائص المقعد عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية سواء كنت داخل أو خارج السيارة.

وبهذا السياق، قال مدير التصميم لدى «لاند روفر» جيري ماكغفرن: «عملاؤنا واضحون جدا إزاء ما ينشدونه في سيارة «رينج روفر». فهم لا يريدون منا تغييرها، وإنما جعلها أفضل من ذي قبل، ولهذا فإن كل ما نقوم به هو تحسين السيارة فقط.

وبعد مرور 50 عاما على إطلاقها، يعتبر الجيل الرابع من «رينج روفر» الأفضل حتى الآن. وهو يؤكد بقاء هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الخيار الأفضل للعملاء المميزين حول العالم».

وتم أيضا الارتقاء برفاه المقصورة الداخلية من خلال الدمج السلس لأنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة التي طورتها شركة «جاكوار لاند روفر»، حيث ينطوي نظام المعلومات والترفيه الجديد Touch Pro Duo - والذي يطلق عليه اسم (Blade) - على شاشتي لمس عاليتي الوضوح بقياس 10 بوصات تشكلان محور الكابين. ويمكن تمرير المعلومات من شاشة لأخرى مع سهولة كبيرة في استخدامهما ومزايا وظيفية لا تضاهى.

وتم تزويد «رينج روفر» الجديدة بالعديد من التقنيات لضمان أقصى قدر ممكن من الراحة والرفاهية:

٭ ستارة شمسية تعمل بالإشارة: يتم فتحها وإغلاقها بواسطة نظام تحكم متطور يتحسس حركة اليد. وكل ما يستلزمه الأمر لفتح وإغلاق هذه الستارة هو تحريك اليد نحو الأمام والخلف أمام مرآة الرؤية الخلفية.

٭ تنقية هواء المقصورة: تستخدم جزيئات مائية مشحونة نانوية الحجم لتنقية الهواء حفاظا على صحة الركاب.

٭ المصابيح الأمامية العاملة بتقنية ديودات «الليزر بيكسل» الباعثة للضوء (LED): وهي تقنية متطورة توفر إضاءة أفضل مع ميزة الإطفاء الذكي لأقسام من الديودات لتفادي انبهار السائقين في الاتجاه المعاكس.

٭ مفتاح النشاط (Activity Key): يتيح للعملاء قفل وفتح السيارة دون الحاجة إلى مفتاح الفوب التقليدي.

وبعد تصميم وهندسة السيارة ضمن مراكز تطوير «جاكوار لاند روفر» في المملكة المتحدة، سيتم إنتاج «رينج روفر» الجديدة في مصنع سوليهول التابع للشركة، وهي متوفرة للطلب الآن على أن يتم تسليمها أواخر عام 2017 (حسب السوق).