الكابروليه الجديدة متوافرة بنظام الدفع الرباعي للقيادة 4MATIC

وصلت سيارة مرسيدس ـ بنز E 300 كابروليه إلى الكويت في وقت يتجزأ فيه موسم القيادة إلى مجالات مخصصة.

وبتوافرها الآن لدى شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس ـ بنز في الكويت، تجمع السيارة المكشوفة ذات المقاعد الأربعة بين التصميم الحسي النقي مع جوانب الراحة عبر المسافات الطويلة جدا، وسقف قماشي كلاسيكي يمزج التقليد الغني للأناقة في الهواء الطلق بالابتكارات في متعة القيادة.

وبمجموعة متكاملة من أحدث التقنيات، تزخر سيارة E 300 بتكامل شامل للهواتف الذكية مع ميزة الشحن اللاسلكي والوظائف الرئيسية، ومقصورة قيادة بواجهة زجاجية عريضة، وأحدث أنظمة المساعدة، كما أن محركها L4 بسعة 2.0 لتر وأنظمة التعليق المريحة تضمن تجربة قيادة رياضية وفخمة.

وعند الطلب، يمكن تجهيز الكابروليه بنظام AIRCAP الكهربائي لوقف التيار الهوائي، ونظام التدفئة AIRCAP عند مستوى الرقبة، مما يحسن من جوانب الراحة عند القيادة والسقف مفتوح. وللمرة الأولى، تتوافر الكابروليه بنظام الدفع الرباعي للقيادة 4MATIC.

ويقول محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: من خلال الاحتفاظ بالبنية الذكية خفيفة الوزن للفئة ـ E كوبيه في تصميم هجين من الألمنيوم، تضمن سيارة E 300 كابروليه حماية قصوى وسلامة عالية للهيكل في جميع ظروف القيادة.

ويضيف مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: بقدرات مخصصة لمحبي سيارات الكابروليه، يوفر نظام التحكم الأوتوماتيكي بالكامل بالمناخ انتقالا انسيابيا وعفويا بين القيادة المكشوفة والمغطاة، مما يتيح أقصى مستوى من التحكم بالمناخ، ومتعة القيادة في كل المواسم.

وعند فتح السقف القماشي، تبدو الفئة ـ E كابروليه بملامح تشبه سيارة الفئة ـ E كوبيه، وتظهر النسب المعبرة نفسها، وتتجلى الروابط الوثيقة لكلا الطرازين بطريقة مماثلة عبر التصميم النقي، مع تركيز على الأسطح بخطوط واضحة وأشكال حسية.

وتبدو حيوية الكابروليه من خلال طرفها الأمامي اللافت مع شبكة المبرد ذات الفتحات الألماسية بموضعها المنخفض والنجمة في الوسط، والمصابيح الأمامية فائقة الأداء بتقنية LED، وغطاء المحرك الأمامي الممدود مع انتفاخات بارزة، ونوافذ جانبية يمكن فتحها بالكامل.

وينساب السقف القماشي الممدود والمشدود بتناغم مذهل نحو الطرف الخلفي باطلالته الرجولية. وتتباهى السيارة ذات المقاعد الأربعة بشخصيتها الرياضية بفضل أكتافها الممدودة والمنحوتة، والمصابيح الخلفية LED المكونة من قطعتين والنحيفة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تستحضر المصابيح الخلفية في الأذهان صورة ساطعة لوهج محرك نفاث.

وكميزة جديدة، تصدر المصابيح الخلفية ضوءا خاصا للسائق عند اقترابه أو مغادرته السيارة. وعندما يكون السقف مفتوحا، يصبح الانسجام بين التصميم الخارجي والداخلي واضحا للعيان، ويظهر ذلك بصورة فريدة عبر التفاصيل عالية الجودة. ويزدان شكلها الخارجي الذي يتكون من الألمنيوم المؤكسد المصقول، بإطار على الدعامة الأمامية A-pillar، والواجهة الزجاجية الأمامية إلى جانب الشريط الجانبي العلوي، وطبقة طلاء عريضة تحيط بصندوق السقف القماشي.

ويندمج المصباح الثالث للفرامل بغطائه الشفاف مع الإطار بتناسق مذهل. ويبرز التعليق الذي يتموضع بمسافة أقل مقدارها 15 ملليمترا من سيارات السيدان المشابهة تلك الشخصية الرياضية الفخمة لسيارة الفئة ـ E كابروليه. وهكذا، تظهر السيارة مقوماتها الرياضية حتى مع إطاراتها القياسية بقياس 17 إنشا.

سقف قماشي من الطراز الممتاز

يتوافر السقف القماشي باللون البني الداكن، والأزرق الداكن، والأحمر الداكن أو الأسود. ويأتي السقف القماشي الذي يفتح أوتوماتيكيا بالكامل وبصوت مميز ضمن التجهيزات القياسية.

وتساهم بنية السقف متعددة الطبقات مع مستويات العزل الفائقة في تقليل الضوضاء بسبب الرياح والقيادة، مما يجعل الأمر أسهل على الركاب لسماع بعضهم البعض، حتى عند القيادة بسرعات عالية. ولبنية السقف القماشي تأثير إيجابي كذلك عندما يتعلق الأمر براحة الطقس، وتساهم في جعل الكابروليه مناسبة طوال أيام السنة. ومن وحي الفئة ـ S كابروليه، يتوافق السقف القماشي أيضا مع المعايير عالية الجودة من حيث المتانة والجوانب العملية.

إذ يمكن فتحه وغلقه بالكامل خلال 20 ثانية عند القيادة بسرعات لا تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة. وبعد فتحه، يتم طيه إلى الأسفل بهدوء ودقة، وتخزينه في صندوق السقف القماشي في الصندوق الخلفي للسيارة.

ويبدو القسم العلوي من لوحة العدادات الرئيسية وكأنه معلق في الهواء، ويستند إلى أجزاء مضافة بأبعاد متناغمة تناسب بسلاسة مع الأبواب الأمامية. وتبرز المواد عالية الجودة واللمسات الاستثنائية جوانب الشخصية الرياضية والأنيقة للسيارة، كما أنها تعبر عن جاذبيتها المذهلة.

وتتوافر اختياريا شاشتان للعرض بدقة عالية وبقياس 31.2 سم ودقة 1920 × 720 بيكسل، حيث تندمجان وراء غطاء زجاجي مشترك لتشكلا واجهة عريضة تبدو وكأنها تسبح في طبقة رقيقة جدا من الهواء، لكنها تنسجم بسلاسة لافتة مع الأجزاء العلوية والسفلية لمقصورة القيادة. ويمكن للسائق الاختيار من ثلاثة أنماط مختلفة للعدادات الافتراضية في لوحة العدادات الرئيسية، وهي: «كلاسيك»، و«سبورت»، و«بروجريسيف».