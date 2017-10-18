أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لمركبات نيسان في الكويت، عن عرضها المميز على «نيسان باترول»، في إطار حملتها الاستراتيجية لضمان راحة بال عملائها وتلبية احتياجات أولئك الذين يحلمون بالحصول على تجارب جديدة على الطريق، والآن يمكن للعملاء الحصول على أعلى قيمة تثمين وفوقها 2000 دينار على مركباتهم المستعملة.

ويشمل العرض موديلات «نيسان باترول» منها «V6» التي تجمع السلامة الفائقة في التصميم والهيكل والتقنيات وتمنحك تجربة قيادة مريحة، وسيارة «V8» التي تجسد قوة الأداء بمحرك قوته 400 حصان، بحيث تأتي بمستويات عالية من التصميم وتقنيات تكنولوجية متطورة.

ويضاف إلى عائلة باترول نيسان باترول تيتانيوم بالعديد من الخصائص لمزيد من الراحة والرفاهية، بمحرك 400 حصان وعجلات قياس 20 إنشا ونظام ترفيه عائلي مع مشغل أقراص DVD وشاشات متعددة الوظائف LCD عالية الدقة، وشاشة ملاحة بقياس 8 بوصات.

وضمن استراتيجية نيسان البابطين تقديم أقوى العروض على نيسان باترول، يعتبر هذا العرض عرض الموسم من حيث قيمة التثمين العالية التي يحصل عليها العميل.

فبهذا الآن اصبح امتلاك باترول أسهل من خلال توفير نيسان البابطين لعرض يوفر على العملاء عناء بيع سيارتهم المستعملة وتقديم التسهيلات لجعل امتلاك بطل الدروب حلما يتحقق.