طراز ريد سبورت 400 يوفر أفضل أداء من حيث السرعة والقوة

عرضت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، المميزات الرائعة لسيارة إنفينيتي Q60 كوبيه في ذي جيت مول من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وتتركز تجربة القيادة في «Q60» على السائق بشكل رئيسي، إلى جانب أخذ الركاب بعين الاعتبار من خلال لمسة الأناقة الواضحة وقوة الأداء المذهلة، من خلال الجمع بين الجرأة والحداثة.

وسيتمتع السائق بخبرة كاملة في التحكم بالمقاعد المرتفعة المصممة بأسلوب حديث لتقليل الضغط على العمود الفقري للسائق وتوفير الراحة للكتفين.

وفي الوقت نفسه، فإن الخطوط النحاسية الخارجية المنسابة بشكل أنيق ومدروس على الهيكل القوي والديناميكي، تمنح السيارة ملامح جريئة.

تبدأ إنفينيتي Q60 من 13500 دينارا بمحرك توربو سعة 2 ليتر وهو يأتي بقوة 208 أحصنة مع 5500 دورة في الدقيقة، ويوفر 350 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومع «إنفينيتي» فإن الأداء أكثر من تقديم تجربة قيادة عالية، وتضمن إنفينيتي Q60 ريد سبورت 400 الحصول على أفضل أداء من حيث السرعة والقوة من خلال محرك توربو سعته 3 ليترات، المصمم لتوفير أداء قوي ومتطور والحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة، كما ان عجلة القيادة أكثر أناقة وقوة مقارنة بالتصاميم السابقة، ويمكن للسائق الاختيار من بين سبعة أنماط شخصية لتوجيه السيارة وفقا لأسلوب القيادة المفضل لديه.

كما أن الحقن المباشر للبنزين، وشحن الهواء المبرد بالماء، وأجهزة استشعار سرعة التوربو وتصميم شفرة التوربينات المتقدمة، تجعل الاستجابة أسرع وتوفر ذروة أعلى للقيادة على جميع الطرقات.