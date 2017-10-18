طلال بارا

كشفت شركة بحرة التجارية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة وهينو موتورز ال تي دي، العضو في تويوتا موتور كوربوريشن، الستار عن الجيل الجديد من شاحنات الفئة 500 متوسطة من هينو، حيث أقيم حفل التدشين في قاعة حفلات الساير في العارضية وحضره تاداشي فوجيوارا نائب رئيس البعثة من سفارة اليابان، ومبارك ناصر الساير المدير التنفيذي لمجموعة الساير القابضة، وبدر مساعد الساير مدير اعمال مجموعة الساير القابضة، وبينجت سكهولتز مدير العمليات، و حمزة ملكاندي مدير عام شركة بحرة التجارية، و مامورو تامازاوا كبير المهندسين، وساكاغامي مدير من هينو موتورز اليابان، ويوشيهيرو كوياما المدير التنفيذي، وناكامورا مدير عام من هينو موتورز الشرق الأوسط بالإمارات العربية المتحدة وأعضاء شركة بحرة وإدارة التسويق في الشركة بالإضافة الى عملاء هينو المميزين وممثلي الصحافة والإعلان.

ورحب ملكاندي بالضيوف قائلا: شكرا لحضوركم لإثراء هذا الحدث المهم الذي يمثل انجازا مهما لهينو في الكويت.

وبهذه المناسبة قال بدر مساعد الساير مسلطا الضوء على مبدأ مجموعة الساير والتزامها وبحرة بالعملاء: لقد كانت رؤية مجموعة الساير القابضة منذ نشأتها واضحة وقوية، فمنذ ما يزيد عن 60 عاما، تأسست مجموعة الساير على مبدأ الالتزام بقيمنا العريقة في الامانة والثقة والصدق وتقديم أفضل وأجود المنتجات المدعومة بالخدمة المميزة لعملائنا، دون التنازل عن التحديث المستمر لجودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وأضاف الساير: اننا سعداء للعمل جنبا الى جنب مع إدارة شركة هينو لنقدم مجموعة متميزة من الشاحنات المعززة بالقوة، المتانة المضمونة والجودة الاستثنائية التي تجسد أساس فلسفة شركة هينو ومجموعة الساير القابضة لتلبية جميع احتياجاتكم ومتطلباتكم.

وقال يوشيهيرو كوياما: يمتد تاريخ هينو الى ما يزيد عن 100 عام، إذ تأسست في عام 1910، وكانت تعرف في حينها باسم طوكيو لصناعة الغاز، وتم انتاج اول شاحنة يابانية في عام 1917 والتي اطلق عليها موديل TGE A، وفي عام 1942، انفصلت هينو تحت اسم هينو للصناعات الثقيلة، وبعد ذلك أصبحت هينو جزءا من مجموعة تويوتا، وقد بدأ التحالف مع تويوتا موتور كوربوريشن في عام 1966، وفي عام 2001، تجاوزت ملكية تويوتا 50% باعتبار هينو ذراعها التجارية.

وأضاف: الشركة تعمل على التطور المسمتر لجميع منتجاتها حيث ان الفئة 500 الجديدة تم تجهيزها بمحرك 7.7 ليتر يورو III بنظام حقن مزود شاحن توربيني لإعطاء افضل التحكم في جميع ظروف قيادة وتحقيق ادنى مستوى من استهلاك الوقود والانبعاثات.

وأضاف كوياما: إننا في شركة هينو وشركة بحرة التجارية، نؤمن بأنه من المهم ايضا دعم اعمال عملائنا بشكل غير محدود، وهذا يدعى «بنشاطات الدعم الكامل»، حيث يجب ان يساهم في خفض تكلفة الاستخدام مدى الحياة وزيادة عمر المركبة، ومن خلال هذه النشاطات فإننا نتمنى ان يتم الاعتراف بنا كشريك عمل لعملائنا.

وتعتبر شاحنات هينو الفئة 500 مناسبة للاستخدام كقلابات وشاحنات تبريد وصولا الى مركبات البضائع العامة، وتتضمن مجموعة من مميزات السلامة بما في ذلك نظام الفرملة المانع للانغلاق ونظام حماية امامية ونظام حماية خلفية.

وعلق مامورو تامازاوا، كبير المهندسين في هذه المناسبة على مبدأ التطوير الأساسي لشاحنات هينو 500 قائلا: سوف نقوم بإطلاق الفئة 500 الجديدة من قاعدتنا في اليابان لتقديم مساهمة قيمة لاعمال عملائنا بمفهومين اثنين: الأول هو «تعزيز كفاءة العمليات» والآخر هو «الحد من تكاليف المركبة خلال فترة عملها»، حيث تهدف استراتيجيتنا العالمية الى الاستجابة بمرونة الى الظروف المحلية لكل منطقة من خلال الصناعة «العالمية».

من جانبه، قال بينجت سكهولتز، موضحا التزام الساير الاستيراتيجي تجاه هينو في الكويت: لدينا شبكة من 3 معارض هينو موزعة بشكل جيد تتضمن مركز 3S لمنتجات هينو في منطقة الاحمدي مع مركزين لقطع الغيار، هذا العام يعتبر إيجابيا للغاية بالنسبة لهينو والساير، حيث اننا نواصل نمو حصتنا السوقية منذ إعادة إطلاق العلامة التجارة في 2014 ونحن واثقون من استثمارنا في مرافق ومواقع العمل وخطط التوسع المستقبلية.

وأضاف: بصفتنا الوكيل الحصري الوحيد في الكويت، فإننا نوفر لعملائنا محطة واحدة لشاحنات هينو، حيث نقوم ببيع مجموعة كاملة من شاحنات هينو الخفيفة، المتوسطة والثقيلة، بالإضافة الى المركبات التجارية الخفيفة بمختلف أنواعها وموديلاتها، اضافة إلى قسم الخدمات الفائز بجوائز عديدة والذي يحافظ على استثمارك على الطريق فترة أطول من خلال تقديم خيار خدمة مركبتك خلال ساعات للحد من الوقت الضائع، وقسم قطع الغيار الخاص بنا والذي يوفر مخزونا كبيرا من قطع غيار شاحنات هينو عالية الجودة.

الأداء

فئة هينو 500 الجديدة كليا تجسد فكرة هينو عن القيمة والصلابة والجودة الثابتة، ان التطويرات التي شملت هينو 500 الجديدة تركز على ثلاثة اهداف أساسية وهي تنفيذ تطور جذري ومبتكر من خلال تقديم ابتكارات وأساليب جديدة، بما في ذلك مخطط جديد، ابتكار قوي، حواف صلبة وهيكل سفلي متطور لضمان قطر عالٍ حتى بعد التخصيص، وتعزيز قدرة رائعة على الحركة والتكيف ودعم تطبيقات العملاء المتنوعة من خلال مجموعة موديلات واسعة تعكس بشكل كافٍ احتياجات العملاء.

وتزود هينو 500 الجديدة كليا بمحركات يورو 3 بشاحن توربيني ومبرد لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، ومجموعة كاملة من خيارات قاعدة الإطارات المتعددة لتناسب الهيكل.

تجهيزات السلامة

وكجزء من مزايا السلامة الجديدة تتضمن هينو 500 مصابيح امامية عاكسة متعددة توفر لمعانا متموجا وتحسين الرؤية الليلية، ومصابيح الضباب، وحماية للجهة الامامية والخلفية، وأداة non-freezing stopping، ونظام الدعم ISO framework darts على الإطارات لتحسين الخدمة والحد من اهتراء الإطارات حيث تم تزويدها بفرامل S-cam التي تعزز كفاءة الفرملة وتقلل تكاليف الصيانة.

ومن بعض التحسينات الأخرى في هينو 500 الجديد كليا هي سهولة الدخول والخروج بخطوتين مقارنة بالموديلات السابقة، واسطح إطارات أوسع لثبات اكثر، ومقاعد افضل، وتحسين التعليق وتعزيز التفاضل.

مساحة مريحة ورحبة

هينو 500 بدلت مقعد السائق ليجعل حتى الرحلات الطويلة تبدو رائعة. تمت إعادة تصميم المقاعد لتناسب بشكل افضل جسم السائق وتقلل من التعب عند القيادة لمسافات طويلة. مع وظائف استلقاء المقعد وإمكانية الانزلاق، يوفر المقعد وضعية قيادة ممتازة ويساهم في تقليل التعب على السائق.

جدير بالذكر ان هينو مصممة لتقديم أداء متميز في ظروف الحرارة الشديدة والغبار في الكويت، حيث استطاعت هذه التكنولوجيا ان تثبت نفسها في أقسى الظروف المناخية في رالي باريس داكار، وهينو 500 توفر اليوم مجموعة متنوعة تناسب لجميع الاحتياجات، من خلال التكنولوجيا المبتكرة، محرك عالي الاداء وخيارات ناقل الحركة التي تعزز الكفاءة وتقلل من استهلاك الوقود بشكل كبير.