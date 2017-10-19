محرك W12 يُولد قوة 635 حصاناً وعزماً قدره 900 نيوتن - متر

طلال بارا

كشفت شركة الزياني للسيارات عن سيارة بنتلي كونتيننتال GT 2018 الفاخرة والجديدة كليا وذلك خلال حفل خاص أقيم في مركز جابر الاحمد الثقافي «دار الاوبرا» بحضور العديد من المدعوين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة إلى جانب مدراء الشركة المحليين والاقليمين، وقت تخلل الحفل إلقاء عدة كلمات تضمنت شرحا تفصيليا عن مزايا السيارة من حيث المتانة والقوة والرفاهية.



وخلال الحفل ألقى عبدالرحمن الزبن مدير مبيعات بنتلي الكويت كلمة شكر فيها الحضور من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة على تواجدهم في هذا الحدث الخاص بإطلاق سيارة بنتلي الفاخرة التي طال انتظارها.



من جانبه أشاد فراس قندلفت مدير التسويق والاتصالات في المكتب الاقليمي لـ «بنتلي» بدور شركة الزياني كوكيل للعلامة التجارية الفاخرة في الكويت طيلة السنوات الماضية، مقدما في شرح موجز اهم خصائص ومواصفات ومزايا السيارة.



تطور الجينات التصميمية



يرتكز التصميم الخارجي لسيارة كونتيننتال جي تي الجديدة على رؤية جريئة جديدة متميزة بكونها تماما من بنتلي.



ويسهم جسم السيارة الجديد كليا والمواد الحديثة في تقليل الوزن بما يزيد على 80 كيلوغراما مقارنة بالجيل السابق.



تم تصنيع السطح الخارجي من الألومنيوم باستخدام تقنية التشكيل الفائق، وهي تقنية دقيقة تستخدم الألومنيوم المسخن حتى درجة حرارة 500 مئوية وقد سبق استخدامها في تصنيع رفارف بنتلي.



وتسمح هذه الطريقة للمصممين باستلهام خطوط هيكلية للجسم أكثر تعقيدا وحادة القسمات وبنية عضلية جانبية أكثر عمقا ومصقولة بإبداع.



ويتسم القطاع الجانبي لسيارة كونتيننتال جي تي بأنه أطول وأكثر انخفاضا ويعود السبب في ذلك بشكل جزئي إلى وضعية العجلات الأمامية التي تقدمت للأمام لمسافة إضافية بمقدار 135 ملم.



وتمثل خلفية السيارة خروجا بارزا عن النمط التصميمي التقليدي، حيث أصبحت الأضواء الخلفية الآن مصممة على هيئة أشكال بيضاوية، مما يعكس ظلال مواسير العادم الخلفية الموجودة تحتها.



تستخدم مجموعة الأضواء في السيارة أحدث تقنيات مصفوفة مصابيح LED Matrix، لكن تصميم المصابيح الأمامية هو ما أكسبها فعليا تميزا وتفردا.



أرقى مقصورة مصنعة يدويا



تبرز مقصورة كونتيننتال جي تي الجديدة خبرة بنتلي منقطعة النظير في الاستخدام الموثوق للمواد الحقيقية، بدءا من أصناف الجلود الطبيعية فائقة الجودة، وصولا إلى القشور الخشبية النادرة المستخرجة من مصادر مستدامة بما في ذلك قشرة خشب السنط، أحدث قشرة خشبية من بنتلي والتفاصيل الكرومية المصقولة يدويا.



ولأول مرة تقدم خيارات القشرة الخشبية المزدوجة الفريدة.



ويجري استخدام أكثر من 10 أمتار مربعة من الخشب في كل سيارة كونتيننتال جي تي، ويستغرق ابتكار وتركيب التجهيزات الخشبية يدويا تسع ساعات.



بدورها ترسي المقاعد القابلة للضبط ضمن 18 وضعية في سيارة كونتيننتال جي تي الجديدة معايير جديدة في قطاع السيارات فيما يتعلق بالراحة والرقي.



وتسمح الألواح الوسطى الناعمة بتوفير أقصى فعالية لوظائف التبريد والتدفئة والتدليك، في حين يحتفظ فرش المقاعد بنمط تطريز بنتلي المميز.



وخلف عجلة القيادة، تبرز بقوة لافتة روعة التطويرات التقنية في سيارة كونتيننتال جي تي. فلوحة أجهزة القياس المخصصة للسائق أصبحت الآن رقمية بالكامل وقابلة للتهيئة من قبل السائق.



وفي حين تبدو العدادات الرئيسية على هيئة عدادات حقيقية، إلا أنها في الواقع عبارة عن أشكال رسومية رقمية مصممة لتبدو بنمط ثلاثي الأبعاد.



ويمكن لوحدة العرض هذه أن تعرض معلومات من النظام المعلوماتي الترفيهي بما في ذلك معلومات الملاحة عبر الأقمار الصناعية.



عند الضغط على زر تشغيل المحرك، تنزلق القشرة الخشبية الموجودة في منتصف لوحة القيادة بهدوء إلى الأمام ثم تدور لتكشف عن أكبر شاشة لمسية على الإطلاق من بنتلي، ألا وهي وحدة عرض الوسائط المتعددة MMI الرقمية مقاس 12.3 بوصة بجودة شاشات الرتينا، وهي مصممة بأناقة من قبل بنتلي مع شاشة رئيسية قابلة للتهيئة من العميل وثلاث نوافذ قادرة على عرض الوظائف المفضلة لدى السائق، وعلى سبيل المثال لا الحصر الملاحة والوسائط والهاتف.



تستفيد سيارة كونتيننتال جي تي الجديدة من الخصائص المصممة لإبقاء كل من السائق والركاب على اتصال في جميع الأوقات.



فنظام «آبل» للسيارة، الذي يعد أذكى وأسرع طريقة لدمج وظائف أجهزة «آبل» في السيارة، يمكن ربطه من خلال منفذ USB.



قوة هائلة



تزود سيارة كونتيننتال جي تي الجديدة بطراز محسن من محرك بنتلي الفريد W12 TSI سعة 6.0 ليترات والذي يرسي معيارا جديدا في الأداء.



فقد تم تصميم وتطوير وتصنيع المحرك يدويا في كرو، وهو يعتبر المحرك الأكثر تطورا في العالم بفئة محركات الـ12 أسطوانة.



وتعني الهيئة التصميمية الفريدة على شكل حرف «W» أن المحرك أقصر بنسبة 24% من نظيره محرك V12، وهو ما يعود بالنفع على مستوى توزيع الوزن وزيادة مساحة المقصورة القابلة للاستعمال.



وتستخدم مجموعة توليد الحركة أحدث تقنية للتحكم بالمحرك، مع 300 عملية حسابية برمجية في الثانية.



ويولد هذا المحرك 635 حصانا وعزما قدره 900 نيوتن-متر، ما يمكن كونتيننتال جي تي التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كلم/س.



ويحل نظام دفع فعال بجميع العجلات جديد مكان نظام تقسيم قوة الدفع التقليدي بنسبة 40‏:60 بين العجلات الأمامية والخلفية على التوالي، حيث يتم بدلا من ذلك تغيير تقسيم العزم بين العجلات الأمامية والخلفية تبعا لموقف القيادة.



وسوف تستخدم السيارة الدفع بالعجلات الخلفية بقدر المستطاع أثناء القيادة العادية للحصول على فعالية مثالية وأداء ديناميكي.



وتتمتع سيارة الجيل الثالث من كونتيننتال جي تي بميزة القيادة الديناميكية من بنتلي، وهي عبارة عن نظام تحكم متطور مانع للانقلاب بجهد 48 فولت للتحكم بالسيارة بشكل تصعب منافسته.



ويعمل النظام على مراقبة وضبط المشغلات الإلكترونية في القضيب المانع للانقلاب لكل محور، وبالتالي يحسن من خصائص التماسك وراحة الركوب، كما يمنح شعورا بأن السيارة أخف وزنا وأكثر دقة.



ويقوم هذا النظام بشكل فوري بمواجهة قوة الانقلاب الجانبي أثناء الانعطاف ويضمن الحصول على أقصى تماسك للإطار مع سطح الطريق لتوفير مستويات رائدة في فئتها من راحة القيادة وخصائص التماسك الاستثنائية.

ظروف شاقة

أخضع مهندسو Bentley المحترفون جدا سيارة Continental GT الجديدة للاختبار في ظروف طقس استثنائية بالغة القسوة، تنوعت بين الحرارة الشديدة والبرودة القارسة - فضلا عن اختبارات المتانة – في مناطق مختلفة من العالم للتأكد من قدرة السيارة الفاخرة وعالية الأداء الجديدة على التألق في كافة ظروف القيادة، وقد قطعت بذلك مسافة قاربت المليون كيلومتر.

التركيز على الفخامة والتأدية

في تصريح خاص لـ«الأنباء» قال فراس قندلفت رئيس قسم التسويق والاتصالات في المكتب الأقليمي لبنتلي ان ما تقوم به بنتلي في كافة طرازاتها هو التركيز على الفخامة في المقام الأول مع التأكيد على توفير تأدية رياضية باتت تميز علامتها الفاخرة.



وعن أفضل الأسواق في المنطقة، قال قندلفت ان السوق الخليجية هي من أنشط الأسواق في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والهند، ونحن نتوقع نتائج مرضية للغاية عند إعلان النتائج في الأشهر القليلة القادمة.



وعن أكثر طرازات بنتلي التي حققت نجاحا وإقبالا خلال العام الماضي، قال قندلفت إن طراز بينتايغا قد استحوذ على حصة كبيرة من نسبة المبيعات لدى بنتلي كونه أول SUV مترف تقدم في الأسواق العالمية، ونحن نتوقع لطراز الكونتيننتال GT الجديد، أن يحقق نجاحا كبيرا خلال العام 2018.