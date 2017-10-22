طلال بارا

بعد انطلاقها عالميا من لندن، وصلت رولز رويس فانتوم الجديدة والتي تشكل السيارة القمة بالنسبة لصانع السيارات الفارهة، إلى الكويت، حيث تم الكشف عنها في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لـ «رولز رويس موتور كارز» في الكويت، في حفل حضره عدد من الشخصيات النافذة واللامعة في المجتمع الكويتي.

التفرد بالفخامة

وفي معرض تعليقه خلال حفل الكشف عن السيارة، قال المدير الإقليمي لرولز رويس موتور كارز ليميتد الشرق الأوسط وافريقيا بريت سوصو: تعتبر فانتوم مثالا عن الأناقة غير المتكلفة، وتحمل هذه السيارة اسما يحتل مكانته الفريدة في كوكبة المنتجات الفاخرة.

وأضاف سوصو: يتمتع كل عميل من عملائنا بذوق رفيع ومعرفة عميقة للمنتجات الفاخرة، ويطلب كل منهم شيئا مميزا جدا لا يشبه أحدا سواه، ونحن نفتخر بتقديم سيارة فانتوم الجديدة كتحفة فنية عصرية وكلاسيكية في آن ولا تقل تميزا عن بصمة الإصبع.

معيار جديد

وبمناسبة الكشف عن فانتوم الجديدة، علق المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات يوسف القطامي قائلا: مع هذه السيارة الجديدة، يوضع معيار جديد في عالم الفخامة، كما وتحدد بوصولها نموذجا جديدا بالكامل يجدر الاحتذاء به ما يؤكد أن رولز رويس تعمل في قطاع المنتجات الفاخرة بشكل لا منازع له، ومع انطلاق الفصل التالي من حكاية رولز رويس، تقف سيارة فانتوم الجديدة شامخة كمنارة تضيء تجاه قطاع المنتجات الفاخرة عالميا.

تتميز فانتوم الجديدة بعنصر جديد مصمم ضمن برنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب، وهو «الغاليري» الذي يشكل مفهوما غير مسبوق في مجال المنتجات الفاخرة، يقدم «الغاليري» لوحة العدادات بشكل جديد للمرة الأولى على الإطلاق منذ 100 عام، ويسمح ذلك لأصحاب السيـــارات بالتوصية على عمل فني فردي يمتد على عرض «الغاليري» ويتم عرضه خلف الزجاج المؤلف من لوح واحد في سيارة فانتوم الجديدة.

تعكس سيارة فانتوم الجديدة إصرار رولز رويس على إطلاق سيارة ذات تصميم عصري بالكامل لجوهر طراز فانتوم، فجاءت «بنية الرفاهية» لتدعم سيارة فانتوم الجديدة وتحرص على منحها النسبية والتناسبية التي تشتهر بها رولز رويس بينما تقدم في الوقت نفسه مستوى جديدا من «الرحلة على بساط الريح» ولاسيما أنهـــا تتميز بوزن أخف، وصلابة أكبر، ومزيد مــن الصمت كما أنها أكثر تطورا على صعيد التكنولوجيا التي تضمها.

وعند دخول السيارة، يختبر الراكب تجربة مميزة جدا فيشعر وكأنه تم احتضانه في أكثر السيارات فخامة في العالم، ويتعزز هذا الشعور مع استقرار صاحب السيارة في سيارته.

محرك جديد

تم تزويد سيارة فانتوم الجديدة بمحرك جديد بالكامل مؤلف من اثنتي عشرة أسطوانة على شكل V سعته 6.75 ليترات يؤمن صيغة مثالية من القوة والأداء.

وقد عمد المهندسون أيضا إلى تجهيز السيارة بناقل للحركة يعمل بمساعدة الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى باقة من إبداعات التكنولوجيا التي لا يمكن رؤية أثر لها في السيارة، لتأمين تجربة قيادة سلسة وسهلة جدا.

«أفضل سيارة في العالم»

منذ اللحظة التي كشف فيها سير هنري رويس عن سيارة فانتوم عام 1925، أطلق ذواقة الفخامة على تلك السيارة لقب «أفضل سيارة في العالم» وقد شكلت وسيلة النقل المفضلة بالنسبة لأكثر الرجال والنساء نفوذا في العالم إلى أهم المناسبات التاريخية وأعظمها خـــلال الـ 92 سنة الماضية.