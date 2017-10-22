تصميم قوي ومقصورة داخلية مزودة بتكنولوجيا فائقة مع أداء غير مسبوق وتكنولوجيا السلامة

لكزس LX S سيارة فاخرة متعددة الاستخدامات بخصائص رياضية

السيارة تضمن للسائق القيادة بفخامة مطلقة وقدرات استثنائية على الطرق الوعرة



منذ بدايتها ولكزس تمتلك الجرأة في التميز المختلف عن فئتها، متفانية في البراعة الحرفية ومستمرة بالتطلع للمستقبل لتكون ماركة نمط حياة فاخرة.

وتماشيا مع هذا التوجه المستقبلي، أعلنت الساير عن وصول LX S 2018 السيارة الفاخرة متعددة الاستخدامات ذات الخصائص الرياضية، حيث تضمن للسائق القيادة بفخامة مطلقة وقدرات استثنائية على الطرق الوعرة.

نقلة نوعيةتمثل لكزس LX نقلة نوعية جديدة في كمال السيارات وتعكس تطور هذه الأيقونة لتقدم الجيل التالي من الفخامة والتكنولوجيا والأناقة، فمن خلال تصميمها القوي بشكل راق والمقصورة الداخلية المزودة بتكنولوجيا فائقة متطورة والأداء غير المسبوق وتكنولوجيا السلامة، تعتبر LX S واحدة من اكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المرموقة في المنطقة.

تجربة ترتقي بك للقمة لكزس LX S تتمتع بالعديد من المواصفات الرياضية المميزة والتي تتضمن إضافات انيقة للدعامية الأمامية والخلفية، شبك أمامي مغزلي أسود جذاب بتصميم متجدد، ومساند للقدم ودواسات رياضية، وعجلات 21 إنشاً، جنبا الى جنب مع جميع اللمسات الفاخرة التي تعني قيادة مفعمة بالتفرد والتميز الرائع.

لكزس LX S مصممة لأولئك الذين يبحثون عن مزيج مميز لأداء لا مثيل له على الطرقات الوعرة وقيادة يومية فاخرة.

وبمحرك V8 القوي، والشاصي رباعي الدفع المتطور والمقاعد الرحبة لسبعة أشخاص، تظل LX 570 إحدى مركبات الدفع الرباعي القليلة الفاخرة التي تمزج الفخامة بالأداء القوي، لتقدم قيادة ناعمة كالحرير وقدرة على المغامرة لا يستطيع الا القليلون تقديمها، كل ذلك بينما تكون محاطا بالراحة والتجديد غير المسبوقين داخل المقصورة الداخلية، والنتيجة هي تجربة قيادة تحملك الى آفاق جديدة.

مواصفات LX الأساسية:

٭ محرك V8 5.7 ليتر.

٭ 8 سرعات أوتوماتيكية.

٭ نظام السلامة LSS+.

٭ إمكانيات الطرق الوعرة (نظام التعليق الديناميكي، نظام التحكم في الزحف، نظام اختيار نوعية التضاريس).

٭ نظام سمعي مارك ليفينسون بـ 19 سماعة.