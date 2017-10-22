Escala تسلط الضوء على خصائص التصميم الجديدة لعلامة كاديلاك الفاخرة



أعلنت كاديلاك عن عزمها عرض سياراتها النموذجية Escala للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال «معرض دبي الدولي للسيارات» لهذه السنة والذي سيقام بين 14 و18 نوفمبر المقبل. وسيكون لدى زوار المعرض فرصة للاستمتاع بالابتكارات التصميمية البارزة التي ترسم معالم المرحلة التالية من عملية التوسع المستمرة للعلامة العريقة.

وتسلط Escala الضوء على خصائص التصميم الجديدة لعلامة كاديلاك الفاخرة التي كان قد ظهرت معالمها لأول مرة عبر طرازي CT6 وXT5 الجديدين اللذين سيتواجدان على منصة الشركة في «معرض دبي الدولي للسيارات 2017». كما ستشهد منصة كاديلاك خلال معرض السيارات الأضخم في المنطقة الظهور الإقليمي الأول لسيارة XTS Platinum الجديدة طراز 2018.

وتستعرض سيارة كاديلاك Escala النموذجية التصميم المستقبلي والأنظمة التقنية التي يجري تطويرها لدى الشركة. وتشكل Escala نموذجا لطراز أكثر تعبيرا وفخامة من طراز CT6 التي تم إطلاقه مؤخرا.

وعلق كريستيان سومر، المدير الإداري في «كاديلاك الشرق الأوسط»، قائلا: «تعد Escala مهمة جدا بالنسبة إلى كاديلاك إذ إنها تستعرض التوجه التصميمي المستقبلي للعلامة وكذلك تساعد في بناء الشخصية التي نطمح إليها. والتزاما منا بأن نكون في قمة قطاع السيارات الراقية، ستشكل هذه السيارة محور اهتمام عشاق السيارات المتميزة في المعرض».

كما تستفيد كل من CT6 وXT5 من التوجه التصميمي الجديد لدى كاديلاك، وستكون الطرازات الجديدة من هاتين السيارتين للعام 2018 موجودة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017. وتتألق CT6 برحابة مقصورتها والفخامة العالية والتقنيات المتطورة التي تميز سيارة سيدان فاخرة كبيرة، بينما توفر ديناميكيات القيادة والكفاءة العالية لسيارة سيدان رياضية متوسطة الحجم. أما XT5 فتجمع بين الفخامة الرحبة وخصائص الملاءمة عالية التقنية لتوفير مركبة كروس أوفر مثالية.

إضافة لهذا، ستستضيف منصة الشركة خلال المعرض مركبة Escalade للعام 2018 والتي تعد الطراز الرائد والأبرز لدى كاديلاك. ويحوي طراز العام 2018 نظام نقل حركة أوتوماتيكي جديد من 10 سرعات ويتألق بمجموعة من خيارات الألوان الداخلية والخارجية الجريئة.

وتتميز Escalade بأنها ترسي المعايير منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالقيادة الفاخرة والرحبة وذلك بفضل تصميمها العصري وقدراتها العالية وخصائصها الغنية التي تمنح السائق أعلى مستويات الفخامة على الدوام.

من جهتها، ستتمتع سيارة XTS Sedan طراز 2018 التي أعيد تصميمها حديثا بالظهور الإقليمي الأول وهي تنضم إلى الجيل الجديد من تصاميم وتقنيات كاديلاك.

وسيتواجد على منصة كاديلاك طراز XTS Platinum الذي يتمتع بخصائص حصرية وأكثر روعة تعزز هذه السيارة السيدان الأنيقة.

وستكمل مجموعة واسعة من طرازات العام 2018 الجديدة عائلة كاديلاك المتميزة في المعرض، وهي تشمل طرازات V-Series عالية الأداء والمتمثلة بسيارتي ATS-V وCTS-V.

ولتلبية توقعات الزوار من محبي الحركة والتشويق، ستشكل كاديلاك CTS-V Super Sedan على منصة كاديلاك الجيل الثالث من طراز السيدان الفاخر عالي الأداء الشهير.

كما أنها تجمع بين الفخامة والقوة في سيارة واحدة وتضم محرك V-8 سعة 6.2 ليترات بشاحن توربيني وتتمتع بقوة 640 حصانا (477 كيلوواط) و630 رطل-قدم (855 نيوتن.متر) من العزم مع مصادقة على هذه الأرقام من «جمعية مهندسي السيارات» (SAE).