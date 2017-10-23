تتوافر أودي Q5 في المنطقة بمحرك 4 أسطوانات وآخر من 6 أسطوانات لطراز SQ5





أطلقت شركة فؤاد الغانم للسيارات «أودي الكويت» الجيل الثاني من Q5 إحدى أكثر سيارات الصانع الألماني «أودي» مبيعا، السيارة متعددة الاستعمالات تجمع بحرفية بين الطابع الرياضي لفئة السيدان مع الطابع متعدد الاستخدامات لمركبات SUV والمقصورة الداخلية فائقة المرونة، وهي اليوم أكثر قوة، وتتميز بتأدية رياضية عالية الكفاءة، وبمواصفات جديدة تتضمن نظام كواترو للدفع الرباعي، ووسائط متعددة للترفيه وللمساعدة، الأمر الذي يجعل من أودي Q5 الجديدة واضعة للمعايير في فئتها.



وخلال الاحتفال بالكشف عن السيارة الجديدة، قال مدير أودي الكويت طارق الشافعي ان أودي Q5 تعتبر أحد أهم الموديلات المنتجة هذا العام، فهي تلبي الاحتياجات المختلفة لمقتنيها في كل ما يتعلق بالرياضة والاستجمام والأنشطة العائلية.



كما تتميز بمحرك عالي الكفاءة ونظام quattro للدفع الرباعي المستمر وعلبة غيار ديناميكية لتبديل السرعات، ما يضمن قيادة رائعة على كل الطرقات، كما أن السيارة الجديدة تحظى بمقصورة رحبة مزودة بمجموعة واسعة من الوظائف الذكية والتقنيات المبتكرة كعلبة غيار من 7 سرعات S tronic ونظام «أودي» للتحكم أثناء القيادة.



وأشار إلى أن أودي Q5 الجديدة توفر عددا غير متناه من الوظائف الذكية، والتي تشمل مجسا يتيح لبرنامج الموازنة الإلكتروني (ESP) التكيف مع مركز الجاذبية الأعلى الناتج عن حمولات السقف، وأنظمة مساعدة للسائق والسلامة الذكية، مثل نظام أودي المتطور لركن السيارة باستخدام كاميرا خلفية، ونظام الملاحة المزود بخرائط ثلاثية الأبعاد وقمرة أودي الافتراضية، ومساعد الإنارة العالية الذي يبدل تلقائيا بين الإنارة العالية والمنخفضة، ويضاف إلى ذلك، أن Audi Q5 تشتمل على نظام أودي للمساعدة الجانبية لرصد زوايا الرؤية الميتة في السيارة، ونظام القيادة الأوتوماتيكي القابل للتعديل الذي يحافظ على المسافة الفاصلة بين Audi Q5 والسيارة التي تتقدمها.



وأوضح الشافعي أن خيارات الوسائط المتعددة التي ستتوافر في أودي Q5، تشمل نظام MMI navigation plus الملاحي المتعدد الوسائط، وهو مزود بنظام ذكي للتحكم صوتيا، بالإضافة إلى Apple Car Play، ونظام للصوت من Bang & Olufsen بأبعاد ثلاثية.



وتمتاز السيارة بمقصورة داخلية رحبة تفسح مجالا أوسع لخمسة أشخاص وتترك حيزا رحبا للأمتعة بما يعادل 1550 ليترا من الحجم، وعجلات يصل قياسها إلى 20 بوصة، وما يعزز من تقنية سيارة الـ SUV هذه تفردها عن فئتها بانسيابيتها ووزنها الأقل بـ 90 كيلو غراما عن الجيل السابق.



وتتوافر أودي Q5 في الشرق الأوسط بمحرك أربع أسطوانات يولد 252 حصانا بسعة 2.0T ليتر، ومحرك أودي SQ5 بست أسطوانات يولد 354 حصانا بسعة 3.0T ليترات، ويضم المحركان تقنية TFSI لضخ البنزين مباشرة، والمحافظة على انطلاقة مريحة والارتقاء بكفاءة استهلاك الوقود إلى مستويات عالية.



وتتميز السيارة الجديدة بنظام quattro دفع رباعي دائم، وسيكون متوافرا مع خيارات Audi drive select التي تغير وضعية قيادة السيارة بلمسة زر.