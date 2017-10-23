طراز القمة يزود بمحرك توربو سعة ليترين بقوة 252 حصاناً وعزم دوران 352 نيوتن متر





تقدم شفروليه الغانم سيارتها الجديدة بالكامل شفروليه اكوينوكس 2018 لتنضم إلى أغنى مجموعة سيارات من شفروليه. سيكون هذا الإطلاق الأول لسيارة اكوينوكس في المنطقة بعد أن حققت هذه السيارة نجاحا كبيرا في الأسواق العالمية منذ طرحها لأول مرة في عام 2005.

وتوفر سيارة شفروليه اكوينوكس 2018 للعملاء توازنا مثاليا بين الأداء والكفاءة والميزات. وتأتي هذه السيارة الجديدة بطرازين كلاهما بمحرك توربو، أولهما طراز بمحرك توربو سعة 1.5 ليتر إذ يوفر للسيارة قوة 170 حصانا، والثاني بمحرك توربو سعة 2.0 ليتر بقوة 252 حصانا مع عزم دوران 352 نيوتن متر وناقل سرعة أوتوماتيكي جديد من جنرال موتورز يتكون من 9 سرعات.



ويتماشى تصميم اكوينوكس الجديد كليا بلغة شفروليه التصميمية المعاصرة ويتقارب من تصميم سيارة ماليبو الجديدة، اما التصميم الداخلي الجديد كليا فهو يحتوي على عناصر جمالية وفريدة مثل المقاعد المجهزة بقماش يحاكي نمط قماش الدنيم الذي يجمع بين الأناقة العصرية والمتانة، اضافة إلى توافرها بمقاعد أمامية من الجلد مع خاصية التهوية، ومقعد خلفي جديد قابل للانحناء مجهز بوسائد سفلية مائلة تتيح أرضية تحميل مسطحة لتسهيل عملية التحميل، اضافة إلى سقف بانورامي معزز كهربائيا.

وتتضمن تقنيات الاتصال شاشة لنظام المعلومات والترفيه MyLink قياس 7 و8 بوصات، متوافقة مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع الميزة الفاعلة لإلغاء الضجيج «قياسية».



كما توفر سيارة اكوينوكس كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، بإمكانية 12.3 كيلومترا لليتر الواحد، ما يساعد على القيادة أكثر باستهلاك أقل، إضافة إلى استخدامها أحدث التقنيات في تخفيض وزن السيارة، ما يساهم في زيادة التوازن والكفاءة، اضافة إلى تزويدها بمغالق أيروديناميكية نشطة قياسية لتعزيز اقتصاد الوقود عند القيادة على الطرق السريعة.

وتتوافر اكوينوكس 2018 بنظام الدفع الرباعي القابل للتحويل، مع ميزة فصل هذه الميزة لتعزيز كفاءة الوقود عندما لا تكون هناك حاجة إلى استخدام المحور الخلفي، مع توفير خاصية تحكم السائق بنقل السرعات كخاصية متوافرة في جميع الطرازات.

اما مزايا السلامة المعززة والجديدة في سيارة اكوينوكس فهي تبرز في هيكل أقوى للجسم ومجموعة من الميزات المتقدمة المتوافرة لمساعدة السائق على الحفاظ على السلامة خلال القيادة، والتي تشمل مجموعة دواسة قابلة للطي عند الاصطدام.

وتتضمن هذه المزايا أيضا نظام المساعدة على الركن الخلفي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه مغادرة المسار، ومرايا خارجية مع مصابيح إشارة.

كما تتضمن حزمة ثقة السائق أيضا نظام الفرملة الأمامي الأوتوماتيكي للسرعات المنخفضة، تنبيه الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار، نظام تحديد مدى السيارة الامامية، مقعد تنبيه السلامة، نظام الإضاءة Intellibeam.