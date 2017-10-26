أعادت بورشه إحياء فلسفة «‎911 تي» ‎911 T الأصيلة من عام ‎1968، عبر تقديم «‎911 كاريرا تي» الجديدة، التي تتألق بوزن أقل ونسب أقصر لعلبة التروس اليدوية، بالإضافة إلى دفع خلفي مع قفل ميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي لأداء أفضل ومتعة قيادة أكبر.



يرتكز التصميم الفريد للطراز الجديد على «‎911 كاريرا»، وهو يولد ‎370 حصانا. كما يزخر طراز «تي» T العتيد - يشير إلى طراز «تورينغ» - بتجهيزات أخرى قياسية عدة غير متوافرة في «‎911 كاريرا»، تشمل هيكلا رياضيا أقرب إلى الطريق بمقدار ‎20 ملم مع «نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق» PASM، «رزمة سبورت كرونو» معززة لناحية الوزن، مقبض علبة تروس أقصر مع نمط تعشيق أحمر اللون، ومقعدين أماميين اكتسى جزؤهما الوسطي بقماش «سبورت-تيكس». كما يمكن طلب «‎911 كاريرا تي» بتوجيه اختياري للمحور الخلفي لا يتوافر في «‎911 كاريرا».

وجرى تصميم «‎911 كاريرا تي» وتزويدها بتجهيزات تعزز أداءها الرياضي من خلال مواد خفيفة الوزن. في هذا السياق، استعاضت بورشه عن مقبضي البابين الداخليين بحزامين، وخففت مواد العزل الصوتي، وألغت المقعدين الخلفيين.



كما أتاحت للعملاء التخلي عن «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» PCM اختياريا. نتيجة لتلك التعديلات كافة، انخفض وزن هذه السيارة ثنائية المقاعد إلى ‎1.425 كلغ، ما يجعلها أقل وزنا بعشرين كلغ من «‎911 كاريرا» مزودة بالتجهيزات ذاتها.

يجسد تصميم «‎911 كاريرا تي» شغف الدينامية والأداء الرياضي المرتبط بطرازات بورشه كوبيه ذات الدفع الخلفي. وتكمن عناصر الاختلاف في «‎911 كاريرا تي» بشفة عاكس هواء أمامي معززة لناحية الدينامية الهوائية ومرآتين خارجيتين «سبورت ديزاين» بلون «رمادي عقيقي معدني».



أما من الناحية الجانبية، فيسهل التعرف إلى الطراز الجديد من خلال عجلات «كاريرا إس» قياس ‎20 بوصة بلون «تيتان رمادي» مع شعارات «‎911 Carrera T».



بالانتقال إلى القسم الخلفي، فهو يبرز بلوائح في فتحة مدخل الهواء الموجود على الغطاء الخلفي، شعار «Porsche»، اسم الطراز «‎911 Carrera T» بلون «رمادي عقيقي»، ونظام عادم رياضي قياسي بأنبوبين وسطيين بلون أسود.



وتشمل الألوان الخارجية الاختيارية «أسود»، «برتقالي حممي»، «أحمر الحرس»، «أصفر سباق»، «أبيض»، و«أزرق ميامي». ثمة أيضا ألوان معدنية، هي «أبيض كارارا»، «أسود قاتم»، و«فضي جي تي».

وتلتزم مقصورة «‎911 كاريرا تي» بطابع قيادة رياضي أصيل. من هذا المنطلق، يجلس السائق على مقعد رياضي أسود اللون بأربع وضعيات تعديل كهربائية، اكتسى جزؤه الوسطي بقماش «سبورت ـ تيكس» وطرز على مسند رأسه شعار «‎911» باللون الأسود. كما يوفر طراز «كاريرا تي» الجديد للعملاء مقعدين مقعرين بالكامل كتجهيز اختياري.

ثمة أيضا عجلة مقود «جي تي» GT رياضية مكسوة بالجلد تتضمن «مفتاح تشغيل أنماط القيادة» قياسيا، ما يتيح للسائق اختيار برامج قيادة مختلفة.



كذلك حصلت السيارة الرياضية العتيدة، وبشكل حصري، على مقبض أقصر لعلبة التروس ذي نمط تعشيق أحمر اللون. في المقابل، طغى اللون الأسود على تطعيمات لوحة القيادة والبابين وحزاميهما.



كما ازدانت المقصورة برزمة «تي» T داخلية جديدة، تضفي طابعا رياضيا أكثر من خلال ألوان متباينة، هي إما «أصفر سباق» أو «أحمر الحرس» أو «فضي جي تي». ويمكن اعتماد هذه الألوان لإضفاء تباين مرئي على مقومات داخلية عدة، مثل حزامي الأمان، شعار «‎911» على مسندي الرأس، حزامي البابين، أو الأجزاء الوسطية لمقعدي «سبورت - تيكس».

وتتضمن «‎911 كاريرا تي» الجديدة محركا من ست أسطوانات مسطحة سعة ‎3.0 ليترات مع شاحني توربو بقوة ‎370 حصانا وعزم دوران يبلغ ‎450 نيوتن ـ متر بين ‎1.750 و5.000 د/د.



وقد تحسنت نسبة وزن السيارة لقوتها لتبلغ ‎3.85 كلغ/حصان، ما يوفر أداء رياضيا أفضل ودينامية قيادة أكثر رشاقة.



وتتيح علبة التروس اليدوية ذات النسب الأقصر، مع القفل الميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي، لطراز «‎911 كاريرا تي» التسارع من صفر إلى ‎100 كلم/س في غضون ‎4.5 ثوان - أسرع بمقدار ‎0.1 ثانية من «‎911 كاريرا كوبيه» - وإلى ‎200 كلم/س في غضون ‎15.1 ثانية فحسب.



وعند طلب السيارة بعلبة تروس PDK الاختيارية ذات القابضين، ينخفض الوقت المطلوب لبلوغ سرعتي ‎100 و200 كلم/س إلى ‎4.2 ثوان و14.5 ثانية على التوالي.



وتواصل السيارة تقدمها حتى بلوغ سرعة قصوى تتخطى ‎290 كلم/س مع كلتا علبتي التروس.

تتوافر «‎911 كاريرا تي» للطلب الآن. ويتوقع أن تصل أولى السيارات إلى الكويت في أواخر شهر مارس 2018.