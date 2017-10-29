هدايا نقدية تصل حتى 2000 دينار

أطلقت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات، باقة من العروض الحصرية المذهلة والمزايا القيمة على مجموعة من أحدث سيارات «مازدا» الجديدة تحت شعار «المهرجان الياباني» ويشمل «مازدا 6»، و«مازدا 3»، و«مازدا سي اكس 9» و«مازدا سي اكس 5» و«مازدا ام اكس 5» الرياضية، في إطار عروضها التوفيرية والمميزة التي اعتادت على إطلاقها.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنه بموجب هذا العرض، يحصل العميل لدى شراء إحدى سيارات «مازدا» الجديدة المشمولة بالعرض على هدايا نقدية تصل حتى 2000 دينار مقدمة من مصنع مازدا باليابان إرضاء لعملائها، وتقديرها لولائهم وثقتهم بسيارات العلامة ذات الجودة العالية والاعتمادية الطويلة.

وقال نادر سالمة مدير أول قطاع السيارات في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات، إن إطلاق هذا العرض المميز يأتي تعبيرا عن تقدير الشركة لعملائها الأوفياء، والذي تم من خلال التنسيق مع ممثلي مصنع مازدا في هيروشيما باليابان.

وأكد استمرار كايكو في تقديم أحدث العروض والأفكار الجديدة التي تستقطب اهتمام ورضا العملاء على الدوام.

وتوفر «سي آكس 9» عالما جديدا كليا من حيث الشكل والتصميم، حيث متعة القيادة لا تنتهي فقط عند مقعد القيادة إذ تمنح الركاب شعورا بالراحة على الطرق.

أما «مازدا 6» حيث التفوق الذي يكمن في ثنايا التصميم، وفلسفة الجمال اليابانية التي تخطف الأنفاس مع النقاء والبساطة والفلسفة التي تتمتع بها «مازدا».

كما تتميز «مازدا 3» بثقتها من هدفها دون استعراض، وهي سيارة أنيقة ومعاصرة دون سطحية، على الرغم من أن الجمال سمة ظاهرية، لكنه ينبع من الداخل، فالشخصية التي تنضح بالإتقان والتوازن في المظهر الخارجي هي انعكاس لقوتها الداخلية.

كل هذه السيارات تتمتع بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة والأداء القوي، إلى جانب التصميم الخلاق.