محرك V6 ثنائي الشحن التوربيني بقوة 450 حصاناً ونظام القيادة على كل الطرقات

كشفت لينكون النقاب عن السيارة الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV الراقية «نافيجيتر» الجديدة كليا، وذلك أمام أبرز خبراء الموضة في الشرق الأوسط ضمن حدث إقليمي خاص بعالم الموضة أقيم أول من أمس.

وتجسد نافيجيتر 2018 الأسلوب المتميز والرفاهية، وقد شهدت عملية إطلاقها الإقليمية قبل معرض دبي الدولي للسيارات، وهي تجمع ما بين الفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتطورة، وترتقي بالرحلات العائلية إلى مستويات راقية غير مسبوقة.

والآن من خلال توفير المزيد من الفسحة لأغراضك أكثر من أي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV كبيرة أخرى، تضمن سيارة نافيجيتر الجديدة كليا أنك لن تضطر إلى ترك أي شيء خلفك.

وقال أليكس شيفر، مدير علامة لينكون في الشرق الأوسط: منذ 2013 العام، أطلقنا ستة طرازات جديدة في الخليج وتشكل نافيجيتر 2018 الطراز السابع الذي نطرحه ولعله الأكثر تشويقا في التاريخ.

وأثناء تطوير لينكون نافيجيتر 2018، ركز فريقنا خصوصا على عملاء الشرق الأوسط الذين يتميزون بفطنتهم. فالقوة والميزات العملية هي أولويات سائقي السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات في السوق وهذا تماما ما تقدمه نافيجيتر بفضل قوة 450 حصانا الأفضل في الفئة والمقصورة الداخلية الأكبر والأكثر فخامة في فئتها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز نافيجيتر بنمط الرمال الكثيفة Deep Sand الحصري للشرق الأوسط لأولئك الذين يتمتعون بوقتهم على الطرقات الوعرة.

ووصف مدير التصميم لدى لينكون دايفيد وودهاوس عملية تصميم نافيجيتر بأنها ولادة أسطورة من جديد، وقال إنه كان لا بد من أن يعيد فريقه تجسيد سمعة العلامة كرائدة في التفوق في قطاع السيارات.

وشـــرح قائلا: إنــها أول سيارة لينكون متعددة الاستعمالات مزودة بالواجهة الجديدة المميزة للعلامة، وطبعا اخترنا هذا المظهر الجديد للشبكة لأننا كنا نعلم أنه سيكون ناجحا على سيارات السيدان وسيارات SUV.

وتزامن إطلاق نافيجيتر الجديدة كليا أيضا مع الإعلان عن وصول مجموعة لينكون بريزيدنشال الحصرية من أنماط التصاميم المخصصة إلى الشرق الأوسط.

وتتضمن مجموعــــة بريزيدنشال سبعة أنماط تصاميم مختارة بعناية - مستوحاة من حب الفنون والسفر والطعام والثقافة والهندسة المعمارية والأزياء - وهي تشمل كل طرازات لينكون.

باستخدام أجود المواد في تنفيذ هذه الأنماط، يمكن لكل عميل بريزيدنشال أن يخصص سيارة لينكون بما يناسب ذوقه الشخصي.

يشكل نمط «نادي اليخوت» المستخدم في نافيجيتر بريزيدنشال المعروضة في دبي أحد الأنماط الثلاثة المتوافرة لهذا الطراز وهو مصمم لتجسيد سحر النسيم العليل والبحر الهادئ في يوم مثالي.

وخشب الساج المبيض بماء الكلس وجلد البندقية Venetian باللون الأزرق كوستال فيعيدان إلى الأذهان الرفاهية والجلود الموجودة فقط في أفخم نوادي اليخوت وعلى متن اليخوت الفاخرة.

تم تجهيز لينكون نافيجيتر 2018 الجديدة كليا بمحرك V6 سعة 3.5 ليترات بشاحنين توربينيين حصري في الفئة ينتج القوة وعزم الدوران الأفضل في الفئة.

وتقدم نافيجيتر تسارعا وأداء سلسين حتى عندما تكون محملة تماما أو أثناء السحب، وذلك بفضل توافر قوة 450 حصانا وأكثر من 690 نيوتن مترا من عزم الدوران.

لقد تمت معايرة ناقل الحركة بـ 10 سرعات لتقديم قوة مرهفة وتبديل انسيابي للسرعات.

فيمكن للسائق أن يعدل نافيجيتر تبعا لحالة الطريق أو الطقس عبر تحريك قرص دوار ببساطة ليتمتع بقيادة سلسة مفعمة بالثقة. وقامت لينكون بتصميم نمط الرمال الكثيفة Deep Sand خصيصا لعملاء الشرق الأوسط الذين يهوون القيادة على الطرقات الوعرة.