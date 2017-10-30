العرض يشتمل على خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم بالإضافة إلى كفالة 5 سنوات

براعة وقدرات لا مثيل لها على الطرق الوعرة وذلك بفضل نظامها الاسطوري للدفع الرباعي

أطلقت شركة الملا وبهبهاني للسيارات عروض جيب رانجلر لهذا العام تحت عنوان «انطلق بحرية» والتي تبرز المزايا والقدرات الجبارة لسيارة جيب خصوصا لتزامنها مع موسم البر الذي ينتظره عشاق المغامرات والخروج الى الطرق الوعرة بفارغ الصبر.

وتقدم شركة الملا وبهبهاني لهذا العام عروضا سخية على جيب رانجلر حيث يبدأ سعر السيارة من 8.999 د.ك وتشتمل على خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60.000 كم بالإضافة إلى كفالة 5 سنوات أو 100.000 كم وتسجيل وتأمين مجاني بالإضافة إلى خصم لغاية 40% على الاكسسوارات الخاصة برانجلر.

تقدم جيب رانجلر براعة وقدرات لا مثيل لها على الطرق الوعرة على مدى عقود وذلك بفضل نظامها الاسطوري للدفع الرباعي، وبساطة تصميمها وشعارها الذي يلخص فلسفة الذهاب إلى أي مكان والقيام بأي شيء.

وتواصل رانجلر 2017 التي تم انتاجها اعتمادا على أكثر من 75 عاما على الخبرة الهندسية بمجال الدفاع الرباعي، لتقديم تصميم الجسم فوق هيكل، نظام تعليق أمامي وخلفي بخمس وصلات، محاور واقفال الكترونية، وبالاضافة الى ذلك، فهي واحدة من عدد قليل من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم التي تقدم ناقل حركة يدويا اختياريا بست سرعات، بالاضافة الى ناقل حركة اوتوماتيكي من خمس سرعات يحقق عملية نقل سلسة واختيار أكثر دقة للسرعات.

ويبحث دائما الفريق الهندسي وراء جيب رانجلر ـ السيارة الأكثر قدرة على تلقي تقدير كبير من العالم- في الطرق التي تجعل رانجلر سيارة تحقق متعة وراحة أكبر على أساس يومي سواء من الداخل أو من الخارج مع الاستمرار في تحسين قدراتها على الطرق الوعرة.

ورفعت مجموعة فريدة من المزايا منها حرية القيادة في الهواء الطلق والقدرات على الطرق الوعرة والسلاسة والنعومة على الطرق الممهدة من شعبية رانجلر لتصل لأعلى مستوى حتى الآن، وتواصل الطرازات من احدث جيل السير في هذا الاتجاه.

ويتم تجهيز رانجلر ورانجلر انليميتد ذات الأربعة أبواب بمحرك بنتاستار Pentastar 76 سعة 3.6 لترات والذي يتم تركيبه بشكل طولي.وتبلغ قوة هذا المحرك الذي يقوم على نظام التبريد السائل 285 حصانا (209 كيلووات) عند 6400 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 260 رطل - قدم (353 نيوتن متر) عند 4800 دورة في الدقيقة.

ويتم تحديد أقصى سرعة للمحرك إلكترونيا عند 6600 دورة في الدقيقة.

ويعني تجهيز السيارة بمحرك بنتاستار الحائز على الجوائز وناقل حركة اوتوماتيكي من خمس سرعات أن جيب رانجلر حسنت بشكل كبير من الاداء على الطرق الممهدة واصبحت اكثر براعة على الطرق الوعرة.