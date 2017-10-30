الفئة-S الجديدة تعمل على تحفيز وتلطيف الحواس لتعزيز مستويات الرفاهة

بمجموعة متكاملة من المزايا الشاملة الجديدة التي تعزز من جوانب الفخامة والراحة، تتصدر مرسيدس- بنز الفئة-S الجديدة طليعة الفئة الممتازة للسيارات، سواء على الطريق أو من حيث المقصورة الداخلية.

وبلمسات لافتة وبراعة فائقة، وتجهيزات وخصائص تمنح مستوى لا يضاهى من الراحة والمواءمة، تعمل الفئة-S الجديدة على تحفيز وتلطيف الحواس، ولاسيما شعور الركاب بالرضا.

ولأول مرة في العالم، تقدم الفئة-S الجديدة ميزة ENERGIZING للتحكم بمستوى الراحة، ما يضمن تحسين مستويات الرفاهة والراحة البدنية والأداء أثناء القيادة، أو خلال التوقف.

وتربط الميزة الاختيارية مجموعة من أنظمة الراحة، مثل نظام التحكم بالمناخ (بما في ذلك التعطير)، والمقاعد (التدفئة، التهوية، التدليك)، والتدفئة الجدارية، وأيضا الإضاءة والأجواء الموسيقية، لتتيح إعدادات رفاهة مخصصة تحاكي مزاج واحتياجات العملاء.

ويمكن اختيار ما مجموعه ستة برامج، بما في ذلك الانتعاش، والدفء، والحيوية، والمتعة، والراحة، والتدريب، إذ يعمل كل منها لمدة عشر دقائق. ويشمل ذلك أيضا الإضاءة المحيطة، والتي تتماشى بشكل متناغم مع كل من التصاميم الفردية للشاشة. وتعمل الإضاءة على تنسيق المقصورة الداخلية مثل لوحة فنية من خلال توليف عالمين من ألوان مختلفة.

ويمكن ضبط سطوع مصابيح LED بخمسة مستويات وأربع مناطق: مقصورة القيادة ذات الواجهة العريضة، ومنطقة المقاعد الأمامية، والمقصورة الخلفية، والجميع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإضاءة المحيطة تخلق تناقضات جذابة عاطفيا، وتقسم المقصورة الداخلية إلى مستويات. ومع 64 لونا، وعشرة عوالم لونية، وثلاث مناطق مختلفة للإضاءة (حيز القدمين، مستوى حواف الأجزاء المضافة، والمقصورة العريضة)، يتشكل مشهد لوني راق مع تغييرات لونية مذهلة.

وتعليقا على الفئة-S الجديدة، قال محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الموزع الحصري المعتمد لمرسيدس- بنز في الكويت: لطالما اعتبرت الفئة-S قمة الفخامة في صناعة السيارات، إن الفئة-S الجديدة تحلق بجوانب الراحة والرقي، حيث تمنح الركاب شعورا مخصصا متعدد الأبعاد من الرفاهة التي تضمن وصولهم إلى وجهاتهم براحة وحيوية أكبر تفوق لحظة انطلاقهم بالسيارة.

وأضاف مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: تمتاز الفئة-S الأحدث بمواءمتها وتطورها، وتجلب التوازن السليم من التحكم والثقة إلى الطريق، ومن السهولة بمكان رؤية سبب تسميتها السيارة الأفضل في العالم.

ترسم المواد الأصلية والتفاصيل الدقيقة للتصميم ملامح الطراز الأفضل من مرسيدس- بنز. ويكتسب المظهر المميز واللمسات عالية الجودة مزيدا من التألق بفضل الأجزاء الخشبية ذات المسام المفتوحة، والأبواب ولوحة العدادات الرئيسية بلمسات من الجلد، والتراكيب اللونية المنتقاة بعناية.

ويوفر ذلك أيضا مواءمة كاملة، ما يسمح لركاب الفئة-S بشحن هواتفهم المتحركة قياسيا ولاسلكيا من دون حامل للهاتف. ولدى الركاب في الأمام والخلف أيضا مزيد من الخيارات للرسائل النصية، وبإمكانهم الآن تسلم وإرسال وتوجيه واستخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص لكتابة الرسائل النصية.