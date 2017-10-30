سرعة قصوى تبلغ 322 كلم/س وتسارع من السكون إلى 100 كلم/س في 3.7 ثوانٍ

أعلنت «جاكوار لاند روفر» أن قسم عمليات السيارات الخاصة في الشركة سيعرض سيارة جاكوار XE SV Project 8 أمام عشاق السيارات في الشرق الأوسط خلال «معرض دبي الدولي للسيارات 2017» الذي يقام بين 14 و18 نوفمبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.

وبهذا الصدد، قال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: تعتبر XE SV Project 8 الأعلى أداء بين سيارات جاكوار على الإطلاق، والإصدار الخاص الثاني من قسم عمليات السيارات الخاصة.

ولم نتردد كثيرا في اتخاذ القرار بعرض هذه السيارة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات، إذ يجمع هذا الحدث تحت مظلته عشاق السيارات الأكثر شغفا من جميع أنحاء المنطقة، ونحن متحمسون لمشاركتهم الشغف الأحدث من جاكوار.

وتمثل XE SV Project 8 أرقى سيارات «جاكوار لاند روفر» عالية الأداء بمحرك وقود من 8 أسطوانات سعة 5 ليترات وقوة 600 حصان مع آلية شحن فائقة (سوبر تشارجد)، وعادم نشط متغير من التيتانيوم، فضلا عن نظام الجر رباعي الدفع، ومعايير الديناميكية الهوائية المعتمدة في السيارات الرياضية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 322 كم في الساعة مع تسارع يصل إلى 100 كم في الساعة خلال 3.7 ثوانٍ*، ما يجعلها أسرع سيارات «جاكوار» على الإطلاق.

ومن الجوانب الأساسية التي تعزز أداء السيارة الأكثر تركيزا على طبيعة المسار بين قائمة سيارات قسم العمليات الخاصة في الشركة، هي التعديلات الهادفة التي تم اعتمادها، ولاسيما ألواح الهيكل المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن والحائزة جوائز مرموقة، بما في ذلك المصدات المصنوعة من الألياف الكربونية مع قنوات التبريد المعززة، وغطاء المحرك المزود بفتحة للتهوية والمصنوع من الألياف الكربونية، فضلا عن الهيكل المتقن الذي يغطي العجلات المصنوعة من سبائك الألمنيوم بقياس 20 بوصة، والمصد الأمامي القابل للتعديل، والأرضية المستوية، والمصدات الخلفية المصنوعة من ألياف الكربون، والموزع الخلفي للهواء، وجناح خلفي لتعزيز الديناميكية الهوائية.

وبفضل هذه المزايا ستغدو «XE SV Project 8» السيارة الأخف وزنا في مجموعة سيارات «جاكوار» سيدان العاملة بمحرك من 8 أسطوانات.

ولضمان الأداء الأمثل على الطرقات أو حلبات السباق، تتمتع السيارة بنظام التعليق الترقوي المزدوج الأمامي، والخلفي بواسطة الوصلات المتكاملة والنوابض المتينة مع المخمدات المتغيرة باستمرار والقابلة للتعديل يدويا (ما يخفض ارتفاع السيارة بواقع 15 مليمترا عند خوض السباقات).

وتعتمد السيارة لأول مرة في القطاع نظام المكابح الجديد المصنوع من الكربون والسيراميك، من خلال استخدام محامل عجلات على غرار سيارات «فورمولا 1» والمصنوعة من السيراميك والسيليكون المعالج.

كما تم تجهيز السيارة بنظام التحكم التفاضلي الإلكتروني الفعال مع آلية تبريد بالزيت وذلك لأول مرة.

وتستكمل مزايا المقصورة مشهد الأداء المتميز للسيارة من خلال تطبيقات مخفية تبدأ بلمسات تزيينية بالألياف الكربونية اللامعة وجلود الكنتارا لعجلة القيادة ولوحة القيادة والوجه الداخلي للأبواب.

ويتم تبديل السرعات الـ 8 بسرعة من خلال آلية للتحكم بهذه الوظيفة خلف عجلة القيادة أو من خلال ذراع «بيستول شيفت» Pistolshift، وذلك لأول مرة أيضا.