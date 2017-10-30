Q70 تشتهر بتصميمها الفريد من نوعه والذي يجمع بين التوازن والديناميكية

أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، فوز سيارة «إنفينيتي Q70» بالمرتبة الأولى كسيارة موثوقة الأداء من قبل موقع السيارات المعروف carscoops.com ضمن إطار المسح السنوي الذي يجريه لتقارير المستهلكين. وأكدت الدراسة أن «إنفينيتي Q70» تتمتع بمقصورة مميزة، وقيادة ثابتة، إضافة إلى مجموعة من المحركات التي تضع فئتها في مستوى الريادة ضمن قطاعها.

وتعد «إنفينيتي Q70»، أكثر من سيارة سيدان عالية الأداء، إذ تجسد أعلى معايير التفوق، وتشتهر بتصميمها الفريد من نوعه، والذي يجمع بين التوازن والديناميكية.

ويبلغ قياس عجلاتها 20 بوصة لتوحي بالقوة وتحقق استجابة أكثر كفاءة في عملية التحكم بالسيارة خلال القيادة. كما تمتاز بتركيبة تصنيعية تقلل من وزنها بشكل كبير، ما يساهم في تسريع عملية الانعطاف. وتأتي السيارة مجهزة بمصابيح «LED» القوية ذات الشكل الأنيق، والأضواء النهارية، والمصابيح الخلفية المستوحاة من شكل العين البشرية.

ويمكن للعملاء أيضا اختيار ما يناسبهم من التصميمات الداخلية ذات الجودة العالية للوحة القيادة والمقصورة الرئيسية والخطوط على أبوابها إما من خشب الرماد الياباني التقليدي، والذي يعتبر فريدا من نوعه، أو من مسحوق الرماد الأبيض الفضي أو الألمنيوم، لمنحها مزيدا من الطابع العصري الانيق.

ولتعزيز الشعور العام بالراحة، تم تصميم المقاعد الأمامية للركاب بطول يبلغ 993 مم، ومساحة القدمين 1129 مم، بينما يبلغ ارتفاع مقاعد الراكب الخلفي 958 مم و920 مم.

وتتمتع «إنفينيتي Q70» بمقصورة داخلية واسعة، مع أعلى معايير الجودة والأناقة، كما تم العمل بحرص على ضمان شعور قائد السيارة بالأمان والرفاهية، في حين تم ضبط صوت العادم لخلق تجربة تسارع عالية وغير مسبوقة. وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي 7 سرعات، فإن محرك «إنفينيتي Q70» الأكثر قوة عن أي وقت مضى بسعة 5.6 ليترات V8، يقدم أداء مميزا بقوة 402 حصان، في حين يساعد المحرك بسعة 3.7 ليترات V6 على الاستفادة من الصمام المتغير لتعزيز تقنية التسارع والوصول إلى طاقة 329 حصانا.

وتدعو «إنفينيتي البابطين» جميع عملائها لزيارة صالة العرض في الري طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، لإكشاف المزايا الرائعة في «إنفينيتي Q70» وفرصة تجربتها.