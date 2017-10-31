تحديثات برادو اشتملت على مزايا تكنولوجية عصرية ونظام أمان أكثر تطوراً

طلال بارا

كشفت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات الساير القابضة، الستار عن برادو 2018 الطراز الجديد والمحسن مركبة الدفع الرباعي الأقوى والأكثر اعتمادية، وقد حضر المؤتمر الصحافي الذي أقيم في صالة مجموعة الساير في العارضية كل من بينغت شولتز مدير العمليات، وجوهان هيسليتز مدير أعمال أول لتويوتا، وسكوت ماكنيكول مدير عام المبيعات، وحمد الفوزان مدير تخطيط المنتجات، وتاكايوكي يوشيتسوغو رئيس ممثلي تويوتا الشرق الأوسط، بالإضافة الى عدد من ممثلي وسائل الصحافة والإعلان.

وفي حديثه عن ارث وعراقة برادو، قال سكوت ماكنيكول: برادو ليس مجرد سيارة رياضية عادية متعددة الاستخدام بل مركبة تاريخية للاستخدام الشخصي أو لأغراض العمل، بعراقته وإرثه المستمد من عراقة وإرث «لاند كروزر»، إنه ملك المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام، فتطور التكنولوجيا وثورة الأداء جعلتا منه احدى اكثر المركبات الرياضية متعددة الاستخدام نجاحا في جميع الأوقات.

وبهذه المناسبة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: لطالما ضمت دول الخليج العربي قاعدة عريضة ومتنامية من العملاء الأوفياء لمركبات شركة تويوتا، ونحن اليوم نشعر بتشويق كبير لإزاحة الستار عن تويوتا برادو الجديد الذي يجمع بين التصميم المعزز داخليا وخارجيا، وديناميكية القيادة المتفوقة التي تضفي المزيد من مرونة المناورة والكفاءة على أداء القيادة في توازن لا يضاهى.

طابع عصري

لطالما جمعت التصميمات الخارجية لأجيال برادو المتتالية بين اللمسات الجمالية الأنيقة للمركبة التي تنسجم بشكل تام مع مختلف البيئات، والحضور القوي الذي يوحي بالمتانة والقوة المتوقعتين من مركبة رباعية الدفع ذات قدرات استثنائية.

ويستند تويوتا برادو الجديد إلى هذه التوليفة المثبتة والموثوقة مع تصميم جديد يمتاز بإطلالة تعبر عن المزيد من الرشاقة والديناميكية، في الوقت الذي يحافظ فيه على ثلاث نقاط قوة جوهرية تؤكد قدرته على التكيف مع مختلف ظروف القيادة والتضاريس.

وتضم هذه النقاط «أقصى درجات الأداء العملي»، مع المصابيح الأمامية وفتحات التبريد الموضوعة بشكل يحقق أقصى درجات الحماية ويزيد من إمكانية عمق الخوض في الماء، و«أقصى درجات التحمل»، وذلك مع توفير الحماية التامة لنظام الدفع وجميع الأجزاء الوظيفية، بالإضافة إلى «أقصى مستويات القدرة»، وذلك بفضل قطر الدوران الضيق وارتفاع المركبة عن سطح الأرض (الخلوص)، واللذين يعدان عاملن جوهريين في القيادة على أكثر الطرقات الوعرة تطلبا.

ومع غطاء المحرك وشبك المبرد الأمامي والمصابيح الأمامية والمصد الأمامي ورفارف أقواس الإطارات التي أعيد تصميمها، فإن تويوتا برادو الجديد يعتمد على عدة عوامل هيكلية مستوحاة من إرثه التصميمي الفريد.

ويتوافر برادو الجديد بخيارين من العجلات، إما تلك المصنعة من السبائك المعدنية قياس 17 بوصة وستة أضلاع، أو تلك المطلية العالية اللمعان المصنعة من السبائك المعدنية قياس 18 بوصة التي تضفي المزيد من التألق على المظهر الجانبي للمركبة.

وتتضمن العناصر التي تمت إضافتها إلى الجزء الخلفي مجموعة المصابيح التي تشمل مصابيح توقف وتعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، بالإضافة إلى لوحة أرقام المركبة المزخرفة الأصغر حجما، ومصد مرتفع تمت إعادة تصميمه مع زوايا بارزة.

مقصورة أكثر رقياً

تمتاز تويوتا برادو الجديدة بلوحة أجهزة قياس مطورة، مع تصميم جديد للكونسول الوسطي ولوحة العدادات التي تسهل قراءتها على السائق.

فهي تجمع بين الأداء الوظيفي المحسّن مع لمسات تشطيبية مترفة تتناسب مع المركبة التي ترسي معايير جديدة للأداء الفائق على مختلف أنواع التضاريس.

كما يمتاز الكونسول بلمسات تشطيبية يحاكي بريقها اللون المعدني مع الطلاء الفضي الناعم، والتي تعطي إيحاء بالمعدن المنحوت، ويتموضع بين وسائد لينة توفر الدعم اللازم لمنطقة الركبة.

ويضم الكونسول الوسطي شاشة وسائط متعددة ملونة جديدة قياس 8 بوصات، ولوحة تحكم مسطحة بنظام تكييف الهواء، بالإضافة إلى أجهزة قياس خاصة بنظام الدفع.

أما لوحة العدادات المعاد تصميمها، فهي مؤلفة من أربعة عدادات بتقنية «أوبتيترون» عالية الدقة وبخلفية معدنية ومؤشرات مصقولة مع علامات قياس بارزة، كما تحيط بشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات قياس 4.2 بوصات وتستخدم تقنية «ترانزيستور الأغشية الرقيقة» (TFT)، التي توفر للسائق بيانات نظام الترفيه ومختلف قراءات عدادات المركبة.

ويتم التحكم بها عن طريق مفتاح تحكم مثبت على عجلة القيادة، لتعرض بيانات مختلفة بما في ذلك معلومات القيادة والمركبة والملاحة، والنظام الصوتي، والأنظمة المساعدة للسائق، والرسائل التحذيرية.

وتتيح شاشة الوسائط المتعددة الملونة عالية الوضوح قياس 8 بوصات التحكم بشكل مركزي بكل من أنظمة الملاحة والأنظمة السمعية والبصرية، والتي تشمل شاشة الرؤية الخلفية لتوجيه السائق أثناء الرجوع للخلف. وبالإضافة إلى الراديو (AM/FM) ومشغل (DVD)، فإن النظام الصوتي المتطور من نوع (JBL) يقدم أداء صوتيا فريدا، مع 14 سماعة موزعة في أنحاء المقصورة.

ويتوافق مكبر الصوت مع Clari-Fi. وتم تزويد النظام أيضا بخاصية دعم تشغيل الـ «بلوتوث» ومنافذ «يو أس بي» و«ميني جاك» لتشغيل الملفات الصوتية الخارجية، ما يتيح للسائق والركاب توصيل أجهزة التشغيل الصوتية بسهولة للاستمتاع بموسيقاهم المفضلة.

ويمكن للركاب في المقعد الخلفي أيضا الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات من أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، و«بلو راي»، على شاشة الكريستال السائل (LCD) الكبيرة والقابلة للإمالة قياس 9 بوصات.

أما نظام تكييف الهواء، فقد تم تصميمه ليقدم أفضل درجات الأداء حتى في ظل الظروف المناخية الحارة.

محرك مفعم بالقوة

تتوافر تويوتا برادو الجديدة بخيارات مختلفة من المحركات سواء كانت تعمل على البنزين أو الديزل، إذ تتنوع محركات البنزين بين محرك 6 أسطوانات (V6) سعة 4.0 ليترات والمجهز بـ 24 صمام DOHC مع تقنية توقيت الصمامات المتغير المزدوج (VVT-i)، الذي ينتج طاقة مقدارها 271 حصانا، وعزم دوران يبلغ 38.9 كلغ-م، أو محرك الأربع أسطوانات خطية سعة 2.7 لتر والمجهزة بـ 16 صمام DOHC مع تقنية توقيت الصمامات المتغير المزدوج (VVT-i)، الذي ينتج طاقة مقدارها 164 حصانا وعزم دوران يبلغ 25.1 كلغ-م.

ويقترن كلا محركي البنزين بناقل حركة متعدد الأوضاع من 6 سرعات فائق الذكاء يتم التحكم به إلكترونيا، مع إمكانية نقل الحركة بشكل تتابعي، والذي يتيح للسائق تغيير ناقل الحركة إلى الوضع اليدوي، الأمر الذي يعد خيارا مثاليا لتحقيق المزيد من التحكم بالمركبة، خاصة خلال الظروف المناخية الصعبة.

كما تتوافر تويوتا برادو بناقلي حركة يدويين بـ 5 و6 سرعات.

وتأتي تويوتا برادو الجديدة مزودة بنظام اختيار وضع القيادة (Drive Mode Select)، وتتضمن الأوضاع المتاحة كلا من الوضع العادي (NORMAL) الذي يحقق التوازن الأمثل بين أداء القيادة والاقتصاد في استهلاك الوقود، ما يناسب مجموعة واسعة من ظروف القيادة، والوضع الاقتصادي (ECO) الذي يضبط استجابة المحرك ومكيف الهواء لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود، والوضع الرياضي (SPORT) الذي يتم من خلاله توليف نظام التحكم المتنوع بتدفق الوقود (VFC) ومكونات نظام الدفع مثل المحرك وناقل الحركة، وذلك بشكل يزيد من استجابة التسارع ويحقق المزيد من الديناميكية ومتعة القيادة الرياضية.

من جهة أخرى، يقوم نظام اختيار التضاريس المتعددة (MTS) بتعديل التسارع والكبح والتحكم بالسحب بما يتناسب مع ظروف الطرقات الوعرة، الأمر الذي يمنح السائق التحكم الأمثل بالمركبة مع خمسة أوضاع للتضاريس، وهي «الصخور»، و«الصخور والتراب»، و«الحصى»، «والصخور الزلقة»، و«الطين والرمل».

وتشمل المزايا الأخرى شاشة رؤية التضاريس المتعددة، والتي تعمل بالتزامن مع نظام اختيار التضاريس المتعددة (MTS)، وذلك لمساعدة السائق على التحقق من محيط المركبة عند القيادة على الطرقات الوعرة.

كما تتمتع تويوتا برادو الجديدة بصلابة تامة تنعكس من خلال البنية الهيكلية التي تعتمد بشكل كبير على الفولاذ عالي القوة، فيما تساهم أحدث تقنيات السلامة والأنظمة المبتكرة في توفير مستويات استثنائية من السلامة والأمان، والتي تكملها باقة من تقنيات السلامة المتقدمة، المعروفة باسم Toyota Safety Sense، التي تتضمن العديد من الأنظمة التي تتمتع بفعالية كبيرة في الحد من خطر وقوع الحوادث المرورية.