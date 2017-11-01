الإطلاق هو استمرار لوعد «فورد» بطرح 30 منتجاً بحلول سنة 2020 في المنطقة

كشفت فورد الشرق الأوسط اليوم عن ثلاثة من طرازاتها الأسطورية قبيل معرض دبي الدولي للسيارات، حيث قدمت الشركة كلا من الجيل الجديد لسيارة فورد إكسبيديشن 2018، بالإضافة إلى سيارة فورد موستانج 2018 وشاحنة F-150 ‏2018 الجديدتين.

وأتى هذا الإعلان عن الطرازات الثلاثة ليعزز التزام فورد بطرح 30 منتجا بحلول سنة 2020 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأقيم هذا الحدث تحت عنوان #فورد_تحركني، وقد شكل عرضا مشوقا لأنشطة الشركة التي تنوي القيام بها قبل المعرض، وتم تسليط الضوء على الوتيرة السريعة لإطلاق المنتجات والتكنولوجيا، مع التشديد على التزام فورد بتقديم المنتجات والخدمات التي ستساعد على نقل المستهلكين إلى الحقبة التالية من وسائل النقل.

وفي هذا الصدد، قال تييري صباغ، المدير العام التنفيذي لفورد الشرق الأوسط: «بحسب قول جيم هاكيت الرئيس التنفيذي، تم تأسيس شركة فورد على المبدأ الذي يفيد بأن حرية الحركة تدفع التقدم البشري. ولطالما عزز هذا المبدأ شغفنا لتصميم سيارات وشاحنات رائعة.

والمركبات التي سنقوم بإطلاقها اليوم تجسد هذه الثقافة التي تتمحور حول حرية الحركة. وتندفع فورد إكسبيديشن 2018 من الجيل الجديد بقوة نحو الشرق الأوسط، وتعد بإعادة تحديد معايير فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV الكبيرة الحجم من خلال تصميم جديد كليا من الداخل والخارج، والتكنولوجيا الذكية الفريدة، وتأمين المزيد من القوة للسائقين، والمزيد من قدرة السحب مقارنة بأي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV كبيرة الحجم.

ومع تصميم أكثر انسيابية، وتكنولوجيا أكثر تطورا، والمزيد من القوة، فإن موستانج 2018، التي تعتبر سيارة موستانج الأكثر تطورا على الإطلاق، تعد بأن تدهش عشاق السيارات في معرض دبي الدولي للسيارات لهذه السنة. اما شاحنة فورد F-150 الجديدة للعام 2018 فهي أكثر صلابة وذكاء وقدرة من أي وقت مضى- بفضل مجموعة القوى المحركة الأكثر تطورا لشاحنة F-150 التي تقدم قدرة الحمولة والسحب الفضلى في الفئة لسائقي البيك أب في الشرق الأوسط.

وتتميز شاحنة F-150 الجديدة بقدرة السحب الفضلى في الفئة (ما يصل إلى 6 أطنان) من خلال محرك EcoBoost ثنائي الشحن التوربيني V6سعة 3.5 ليترات أو محرك V8 سعة 5.0 ليترات المحسن.