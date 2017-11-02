باقة فريدة من المزايا الاستثنائية تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة





حرصا منها على مكافأة عملائها ومحبي سيارات ميتسوبيشي بالكويت، أعلنت الملا موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، عن إطلاق العرض الأقوى لهذا الموسم تحت شعار «بالتأكيد.. لا منافس لهذا العرض من الملا».

وقالت المجموعة في بيان لها إنها تحرص على تقديم الفرص القيمة لعملائها، لتمكنهم من اقتناء إحدى سيارات ميتسوبيشي الرائعة التي تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات في كل الفئات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تسعى دائما نحو تقديم العروض الأفضل والأقوى في السوق.

وذكرت المجموعة، أنها تقدم لعملائها من خلال عروض الموسم الكبيرة، سعرا استثنائيا وغير مسبوق على سيارة مونتيرو سبورت موديل 2017، وتتيح عروض الموسم لعملاء ميتسوبيشي ومحبي سيارات الدفع الرباعي في الكويت، اقتناء سيارة مونتيرو سبورت بسعر يبدأ من 6799 دينار فقط.



كما أن مفاجآت العرض لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعداها بكثير، حيث يتم إعطاء العملاء الذين يقومون بالشراء خلال فترة العرض باقة فريدة من المزايا الاستثنائية والتي تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة وتأكيدا على الثقة المبنية عليها صناعة سيارات ميتسوبيشي، إضافة الى مجموعة من المزايا الحصرية العديدة ومنها خدمة المساعدة على الطريق، ضمان الحصول على أعلى قيمة تثمين، وكذلك حلول تمويلية مبتكرة وعروض خاصة مع الشركات التمويلية ومنح العملاء المزيد من الحرية والمرونة بالسداد.

وتزود ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بأنظمة متطورة وحديثة أبرزها ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات الذي يعتبر الأحدث لدى ميتسوبيشي لضمان قيادة سلسة ومرفهة واستهلاك أقل للوقود، كما شملت عدة أنظمة سلامة، مثل المكابح الذكية التي تعمل تلقائيا فور استشعارها جسما أمام السيارة، وحساسات أمامية وخلفية، والتنبيه بالنقطة العمياء، وأنظمة سلامة مساعدة في القيادة على الطرقات الوعرة مثل مانع الانزلاق وتوازن السيارة، والتحكم بالنزول من مرتفع.

كما جهزت مونتيرو سبورت الجديدة بنظام سوبر سيليكت للدفع الرباعي من ميتسوبيشي الذي أثبت جدارته في سباقات الرالي، يدعك تتحول من الوضع 2H السلس للطرق السريعة الى الوضع 4H للطرق الوعرة من دون الحاجة الى توقف المركبة. وبفضل عملانية التحويل أثناء السير بسرعة تصل الى 100 كلم يكون وضع القيادة الصحيح دائما في متناول يديك.

وزودت مونتيرو سبورت بأنظمة صوتية ومرئية متطورة للغاية، فتتميز مونتيرو الجديدة بشاشة لمس ملونة بالكامل مقاس 6.1 بوصات، بالإضافة إلى منحك التحكم الكامل بنطاق واسع من خيارات الصوت، ترتبط العارضة أيضا بكاميرا الرؤية الخلفية، كما زودت بنظام صوتي عالي القدرة 420 واط 8 سماعات.

وتتميز مونتيرو سبورت الجديدة بمفاتيح التحكم في الصوت وهاتف مجهز بخاصية بلوتوث تم تركيبها مباشرة على عجلة القيادة. الأمر الذي يتيح للسائقين أن يتحكموا ببيئة الاستماع من حولهم أو إجراء المكالمات دون الحاجة إلى رفــع أيديهم عن عجلة القيادة.

وتأتي مونتيرو سبورت بمحرك سعة 3.0 بحجم 6 أسطوانات 24 صماما تقدم مقدارا مدهشا من القوة للقيادة على الطرق الرئيسية المفتوحة وكذلك الوعرة. كما يتميز المحرك الجديد بمقدار كبير من عزم الدوران لمنحك قدرة سحب عالية عند سحب أحمال ثقيلة ويمكنك من اجتياز أوضاع القيادة الصعبة بكل ثقة.



حيث يزيد نظام حقن الوقود متعدد النقاط كفاءة السحب لإنتاج احتراق أكثر اكتمالا، ما يؤدي إلى تقليل الغازات العادمة ويمنحك تسارعا متجاوبا يمكنك الاعتماد عليه عند القيادة بأي سرعة.



ويقلل تصميم عمود الكامة العلوي المفرد اهتزاز المحرك والضوضاء الميكانيكية لقيادة سلسة وهادئة.



وحملت مونتيرو سبورت نظام مكابح قوية مع مؤازر تفريغ هوائي لمضاعفة قدرة الإيقاف عند الطوارئ، وكذلك نظام ABS المانع للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الكبح حسب الحاجة.

يضمن العرض لعملاء المجموعة الحصول على أعلى قيمة تثمين لسياراتهم الحالية، لتكون الفرصة مواتية للجميع لاستبدال سياراتهم الحالية بإحدى سيارات «ميتسوبيشي» الحديثة التي تتميز بجودة صناعتها وتكنولوجياتها المتطورة، وتفوقها في معايير السلامة والأمان بالإضافة إلى مواصفاتها العالية.