تجربة افتراضية تصحب الزوار برحلة مشوقة ضمن سيارة السباقات «فورمولا E»





سيتيح «مختبر الابتكار» ضمن جناح «جاكوار لاند روفر» في «معرض دبي الدولي للسيارات» للزوار فرصة اختبار التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المنتجات الحالية التي تطلقها العلامة، بالإضافة إلى خوض تحديات افتراضية مشوقة ضمن سيارة «فورمولا E».

ويستعرض المختبــــر أحدث التطورات في مجال الأضواء الأمامية للسيارات، وجودة الهواء في المقصورة، وتكنولوجيا محركـــــات البترول.



كما أنه يوفر فرصة لعشاق رياضة السيارات لاختبار إحساس قيادة سيارة السباقات «فورمولا E» المزودة بمقعد واحد ضمن تجربة افتراضية مشوقة، ليسلط بذلك الضوء على تفوق «جاكوار» كأول شركة مصنعة للسيارات تدخل بطولة «فورمولا E» في عام 2016.



وسيتم اختبار كلا التجربتين ضمن بيئة مصممة خصيصا من شأنها أن تعزل المستخدم عن الضوضاء المحيطة وأنشطة المعرض، في حين ستنقله تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتطورة إلى بعد آخر.



مما سيثمر في النهاية تجربة حسية لا مثيل لها، ولا سيما عند اختبار سيارة سباق «فورمولا E»، حيث لن يشعر المستخدم باهتزاز هيكل السيارة وعجلة القيادة كما في التجربة الحقيقية، إنما سيحس بتدفق الهواء حوله وذلك بفضل المراوح المصممة خصيصا لإحداث هذا التأثير.



وبهذه المناسبة، قال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روفر» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا يقتصر استخدامنا في جاكوار لاند روفر لأحدث التطورات التكنولوجية على السيارات، إنما نسعى إلى توفير فرصة فريدة لزوار جناحنا في معارض السيارات حول العالم لخوض تجربة لا تنسى وذلك باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.



وأؤكد لكم من خلال تجربتي لهذه التقنية، بأننا نجحنا في تحقيق هذا الهدف.



ويعتبر الواقع الافتراضي أداة هامة تسلط الضوء على إمكانات جاكوار لاند روفر بأسلوب مشوق، واستعراض بعض التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاركتنــــا في بطولـــة فورمولا E».



وعلى صعيد التكنولوجيا، سيستكشف الزوار بمجرد دخولهم حجرة الواقع الافتراضي الخاصة، مجموعة الفوائد ومزايا الأمان المعززة التي تضيفها تحديثات المصابيح الأمامية الجديدة على سيارات «جاكوار لاند روفر»، وذلك من خلال فيلم يسرد تفاصيل هذا الموضوع المثير للاهتمام ببراعة فائقة.



وخلال هذه التجربة، ستيعرف الزوار على تقنيات الإضاءة المختلفة بما فيها تقنية الإنارة الجديدة Matrix LED، وذلك باستخدام كل من الرسوم المتحركة واللقطات الواقعية التي تم تصويرها في ميادين الاختبار التابعة لشركة «جاكوار» في غايدون.



أما إذا كنت من النوع الذي يعشق تحديات مهارات القيادة، فزيارة جناح «جاكوار لاند روفر» في المعرض ستحملك في رحلة شيقة عبر الواقع الافتراضي تتوج باختبار قيادة افتراضي لسيارة جاكوار I-TYPE 2.0 بمقعد واحد.



ثم تنتقل عبر العالم الافتراضي أيضا للقاء سائقي فريق سباق «باناسونيك جاكوار» الذين يقودون دفة العمل بعد أن أصبحت «جاكوار» أول شركة مصنعة للسيارات تدخل سباقات «الفورمولا E» في عام 2016.



وفي ختام الرحلة، ستكون جاهزا لتجربة قيادة من العمر حتى لو كانت افتراضية! حيث ستجد نفسك تواجه سلسلة من تحديات القيادة فائقة السرعة عبر عدد من الشوارع المخصصة لاحتواء حلبات السباق التي ستزورها «فورمولا E» في موسمها الرابع، بما في ذلك شوارع باريس وهونغ كونغ ونيويورك ومراكش.

وهذا كله بالمجمل يجعل من جناح «جاكوار لاند روفر» في «معرض دبي الدولي للسيارات» فرصة لا تفوت. وهو بلا شك - على غرار جميع منتجات «جاكوار» و«لاند روفر»- كفيل بمنحك تجربة حافلة بالإثارة والتشويق!