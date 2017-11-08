تكللت المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دبي للوصول إلى مستقبل أكثر نظافة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف من خلالها الإمارة لامتلاك أقل بصمة كربونية في العالم بحلول عام 2050، وذلك بإطلاق مجموعة من المبادرات وبرامج الحوافز عبر جميع القطاعات بما في ذلك قطاع السيارات، ولذلك فقد لا تكون مشاهدة السيارات الهجينة والكهربائية في السوق أمرا مفاجئا على الإطلاق.

كانت حكومة دبي في وقت سابق من هذا العام، قد أعلنت عن إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع السائقين على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة، بما فيها الاستخدام المجاني لمحطات الشحن المنتشرة عبر الإمارة حتى عام 2019، ومواقف السيارات الخضراء المجانية والإعفاء من رسوم تسجيل المركبات وتجديدها وملصقات سالك المجانية.

وانطلاقا من الحرص الكبير لإمارة دبي على مراعاة التوجهات البيئية والإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع، فسوف تسلط دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات على موضوع التنقل الكهربائي، مع مشاركة أبرز الشركات المصنعة في فعالية السيارات الأبرز من نوعها في الشرق الأوسط لاستعراض أحدث منتجاتهم وإطلاق طرازات جديدة تلبي الطلب المتزايد على وسائل النقل الشخصية والصديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «يعتبر هذا المعرض دليلا على تنوع ثقافة السيارات والقيادة في الشرق الأوسط، والرؤية الحكيمة لقادة دبي التي ترى في أبرز الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة إمكانات كبيرة، في هذه المنطقة التي طالما سيطرت عليها محركات الوقود التقليدية»، وأضافت: «يعتبر معرض دبي الدولي للسيارات بمنزلة منصة مثالية بالنسبة لتلك الجهات العارضة الراغبة في استعراض التقنيات المذهلة والجديدة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع لعشاق السيارات في المنطقة، كما تعتبر البنية التحتية المطلوبة لإعادة شحن هذه السيارات متوافرة في دبي، وتخضع لعمليات تطوير وتوسيع دائمة، ونحن نتطلع قدما للاستفادة من ميزات وجود عدد أكبر من السيارات عديمة الانبعاثات الكربونية على طرقاتنا في المستقبل القريب».

وتعد تويوتا إحدى الشركات المشاركة في المعرض والتي تستقطب موجة اهتمام كبيرة في قطاع المركبات الكهربائية مع ميراي، سيارتها العاملة بنظام خلايا وقود الهيدروجين والتي ظهرت للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دورة عام 2015 من معرض دبي الدولي للسيارات. وتعتبر ميراي واحدة من السيارات التي ستحظى دون أدنى شك باهتمام متزايد عندما تشكل جزءا من المنتجات التي تستعرضها العلامة إلى جانب غيرها من السيارات الكهربائية الهجينة، التي تشمل سيارة بريوس وسيارة أخرى جديدة سيتم كشف النقاب عنها خلال فعاليات دورة هذا العام من المعرض.