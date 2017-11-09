محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر بقوة 170 حصاناً مع عزم دوران 233 نيوتن متر





أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، عن فخرها بنجاح أحدث سياراتها ذات الدفع الرباعي رينو كوليوس الجديدة والمميزة والتي تشكل إرثا نادرا في صناعة السيارات، إذ تم تجديدها كليا، لزيادة القوة التي توفرها على مستوى الأداء والتصميم.



إعادة التصميم الشاملة التي خضعت لها «كوليوس» الجديدة، تظهر للجميع منذ الوهلة الأولى إستراتيجية التصميم الجديدة لدى «رينو»، مع قوة ومتانة خارجية تعزز روح المغامرة المتوقعة في فئة سيارات الدفع الرباعي في السوق.



وتتمتع «رينو كوليوس» الجديدة بمزايا قوية وتصميم رياضي جذاب، مع قوالب واقية للأبواب، وقطر كبير على الجانبين، فضلا عن الواجهة المزينة بخطوط الكروم.



وتأتي المركبة الجديدة مع تكنولوجيا الدفع الرباعي، وتملك القدرة على مواجهة جميع تضاريس وظروف القيادة، وقد صممت السيارة بدواخل مريحة ذات مقاعد تضم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتصميمات في فئتها.



وتتمتع «رينو كوليوس» بمحرك بسعة 2.5 ليتر المطور حديثا، بقوة 170 حصانا، مع عزم دوران 233 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وشاسيه قوي ومتين، ما يؤدي إلى قوة وإثارة إضافية.



وعلى مستوى المقصورة، جهزت «رينو كوليوس» الجديدة كليا، بأحدث الترقيات والتطورات التكنولوجية، لرفع مستوى الأداء، ومنح القدرة على تقديم أعلى قدر ممكن من وسائط المساعدة، في حين تتمتع بأفضل مستويات الراحة الرائدة في فئتها، وأعلى درجات الأمان، وتتميز المقاعد بتصميم رحب يحيط بالراكب والسائق وأبعاد تجعلها من بين الأفضل في فئتها بالإضافة إلى فوم متغير الكثافة لمزيد من الراحة.