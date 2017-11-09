النسختان تتمتعان بتصميم جريء يفرض نفسه على الطرقات





أطلقت شفروليه الغانم نسختين حصريتين من سيارة تاهو 2017، إذ تقدم في النسخة الأولى إصدار Executive Edition وفي الثانية إصدار Special Edition اللتين تتمتعان بتصميم جريء يفرض نفسه على الطرقات، علاوة عن الأداء القوي الذي تشتهر به تاهو. وتتوافر النسختان في جميع معارض شفروليه الغانم حيث يمكن للعملاء استكشاف المزايا الحصرية التي تم إضافتها إلى سيارة تاهو 2017. ويمكن للعملاء امتلاك إحدى النسختين، بالإضافة إلى هدية نقدية بقيمة 1000 دينار.

لا شك أن نسخة Executive Edition هي السيارة المثالية لجذب رجال الأعمال بفضل تصميمها ومزاياها التي تضيف إليها الهيبة والمكانة عند كل منعطف طريق، إذ تنفرد هذه النسخة بشارتها الخاصة «Executive Edition»، ومزودة بالمصابيح الأمامية LED المتسلسلة Sequential والجديدة كليا، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED الجديدة وباقة من الكرومات التي تغطي مختلف جوانب السيارة وبما في ذلك الشبك الأمامي.

تعكس هذه النسخة الجرأة الشبابية في باقة من المزايا الجديدة التي تشمل المصابيح الأمامية LED المتسلسلة Sequential والجديدة كليا، ورنجات مطلية باللون الأسود، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED الجديدة وهيئة أمامية مطلية لمظهر أقوى وشارة هذه النسخة الخاصة «Special Edition»

تحوز كل نسخة مواصفات القوة والأداء التي اشتهرت بها سيارة تاهو والتي تضم أفضل المزايا في فئتها، بما في ذلك محرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا الأقوى في فئته والأفضل من ناحية استهلاك الوقود الذي يصل إلى 10.2 كم/ليتر.

وتأتي النسختان كذلك بمواصفات متقدمة تضيف الرفاهية إلى الأداء، مثل إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، وتعديل المقاعد بست اتجاهات، وعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، ونظام MyLink الترفيهي المعلوماتي مع تكنولوجيا Apple CarPlay، ناهيك عن العديد من ميزات السلامة المتقدمة والتي تشمل نظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي، وكاميرا خلفية.

وبالإضافة إلى مزايا الأداء والتصميم الحصري، يحصل ملاك نسختي Executive Edition وSpecial Edition على مزايا برنامج تعهد شفروليه الذي يوفر العديد من الخدمات والتي تهدف الى إثراء تجربة العملاء مع شفروليه الغانم.