الوصول الى مليون كيلومتر بحالة ممتازة يؤكد جودة «كامري» الشهيرة





عرضت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، سيارة كامري التي قطعت 1 مليون كم، وجاء العرض كجزء من شراكتها مع المركز العلمي، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في فعالية «ارفع السيارة».

وفي هذه المناسبة، قال إبراهيم الفوزان مدير أعمال اول في مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في قسم خدمة تويوتا: شراكتنا مع المركز العلمي الذي يعتبر احد معالم المستقبل في الكويت امر مهم بالنسبة لنا لتقدير جهودهم نحو تطوير مرافق متميزة للتسلية والترفيه عن عشاق العلم والتعليم، والساير تقدم ماركة تويوتا في الكويت وتقدر رسالة المركز العلمي التي تهدف الى تبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي بين جميع الاعمار في جو تفاعلي مسل.

ارفع السيارة

الفعالية العلمية الشيقة مع كامري تشجع الزوار على رفع السيارة بأنفسهم من خلال محاولة استخدام مجموعة مختلفة من الحبال، هذا النشاط يكشف عن حقيقة مبدعة أن ضعف المسافة يساوي نصف المجهود، مما يجعل من الممكن رفع السيارة من خلال سحب الحبل في الطرف الآخر من الرافعة.

مليون كيلومتر لا يمكن إيقافها

كامري المميزة من «الساير» موديل 1999 المعروضة في المركز العلمي تتمتع بحالة ممتازة بالرغم من قطعها لمسافة 1 مليون كم، وقال المستخدم السابق لسيارة الكامري مادحا جودتها المميزة: لقد اعتدت قيادة هذه الكامري لنحو 400 كم يوميا، ولم يشكل الأداء أي مشكلة على الاطلاق فلطالما فاقت كامري توقعاتي، خدمة وقطع غيار تويوتا الأصلية السبب الرئيسي وراء الحالة الممتازة لمحرك كامري، وكنت أقوم بالصيانة في وقتها في مراكز خدمة تويوتا بما في ذلك تغيير الزيت والفلتر كل 5000 كم وأعمال الخدمة الأساسية كل 20000 كم وتركيب قطع الغيار الاصلية دائما من تويوتا. ومعززة بالأداء القوي، تعتبر كامري سيارة السيدان المفضلة والرائدة عالميا في فئتها منذ اطلاقها في اسواق دول الخليج منذ 25 عاما مضت. ومن خلال دمج فلسفة التطوير التقليدية من تويوتا الخاصة بالجودة، المتانة والموثوقية فإن الجيل الحالي من كامري يمدح بشدة اتجاه التصميم الجديد الذي قاد تويوتا الى تطوير سيارات بتصاميم خارجية ديناميكية ومثيرة وقد أدى ذلك الى نقلة نوعية في رضا العملاء، إضافة إلى توفير راحة البال للعملاء من خلال ملكية تويوتا، «كامري» تمزج تطور قيم السيارة كالراحة، الكفاءة، الموثوقية والسلامة.