قسط شهري يبدأ من 79 ديناراً فقط ومن دون دفعة مقدمة





أطلقت الملا «سيليكت» للسيارات المستعملة والمضمونة هذا الشهر أقوى عروضها وبأسعار استثنائية وذلك على سيارة ميتسوبيشي باجيرو GLS حجم 3.5 ليترات موديل 2014، وبقسط شهري يبدأ من 79 دينارا فقط ومن دون دفعة مقدمة.



وقالت الإدارة في بيان لها إن الفرصة متاحة لفترة محدودة لعشاق هذه السيارة المميزة للاستمتاع بقيادتها واقتنائها بسعر مميز وأقساط شهرية استثنائية من دون مقدم، والاستفادة من المزايا الحصرية التي تشمل كفالة لمدة سنة، إضافة إلى مزايا وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة وخدمة تثمين سيارات العملاء المستعملة.

ولفتت إلى أن سيارة الباجيرو المتاحة من خلال العرض تتميز بأنها تجمع بين الرحابة والقوة وبمواصفاتها القياسية الغنية من محرك MIVEC القوي سعة 3.5 ليترات ونظام دفع رباعي متطور.



المعروف عن سيارة الباجيرو أنها من سيارات الدفع الرباعي العملية والخالية من الأعطال، وهي تتسع لـ 7 ركاب وتحتوي على سعة تخزين كبيرة وعجلات ألمنيوم، كما أنها مجهزة بوسائل سلامة متطورة من وسائد هوائية وفرامل ABS إضافة إلى مجموعة أخرى من المزايا.

وذكرت الإدارة أن سيارات «سيليكت» المضمونة تمتاز بعدادات متدنية بالإضافة إلى خضوعها للصيانة المنتظمة، وعمليات فحص شاملة دقيقة من قبل فريق من الفنيين المتخصصين، مع إعادة تجهيز بالكامل لتبلغ أعلى المعايير لتصبح كالجديدة تماما قبل أن يتم عرضها للبيع، وذلك بهدف إزالة كل المخاوف وليضمن العميل الأمان وراحة البال، ويستمتع بتجربة قيادة خالية من المتاعب.



والجدير بالذكر ان «سيليكت» تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات العائلية والشبابية والرياضية من العلامات التجارية الشهيرة منها ميتسوبيشي، هوندا، كيا، نيسان، تويوتا، دودج، كرايسلر، شفروليه، وغيرها الكثير من العلامات التي تلبي جميع الاحتياجات وتتناسب مع جميع الميزانيات مع نفس المزايا والتسهيلات الائتمانية.