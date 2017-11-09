بعد أن أطلقت جي ايه سي سيارتها العائلية GS8 المتعددة الاستخدامات السباعية المقاعد إلى الأسواق العالمية مؤخرا، ارتفع سقف التحدي عاليا فخطوة الصانع الصيني هذه كانت بمنزلة المفاجأة، خاصة أن معظم إصداراته تراوحت في معظمها بين السيدان الصغيرة الحجم والمتوسطة وسيارات الـ SUV المتوسطة الحجم التي تناسب العائلات الشابة، لكن على ما يبدو أن «جي ايه سي» جادة في السباق إلى القمة، وما طرح GS8 إلا مقدمة لطرح طرازات جديدة لم تكن في الحسبان قد نراها في المستقبل القريب.



للتعرف أكثر على GS8 الجديدة قمنا باصطحابها في تجربة قيادة سريعة، لنعود لكم بهذا التقرير.



تصميم السيارة من الخارج يتسم بمظهر حاد وفريد من نوعه، وهو يوحي بقدرات استثنائية على الطرقات، من الأمام نجد شبكة التهوية المصنوعة من الكروم والمقسومة إلى جزأين علوي وسفلي بتصميم يمنح السيارة عرضا أكثر وأناقة مضاعفة، الشبك العلوي يندمج ببراعة مع الأضواء الأمامية الجديدة العاملة بتقنية LED والتي تنسحب إلى الخلف والمؤلفة من 4 عدسات تحتضنها إضاءة خارجية على شكل حرف U، وإلى الأسفل منها نجد كشافات على الجانبين، هذه الأضواء تمكن السائق من الرؤية الليلية لمسافة 600 متر وعرض إضاءة 56 مترا وهو ما يضمن قيادة آمنة للغاية.



أما غطاء المحرك فيتسم بالضخامة وبخطوط تصميم تمتد على طوله، الأمر الذي منح المقدمة مظهرا رياضيا لا يقبل المساومة.



لننتقل إلى التصميم الجانبي للسيارة حيث تستمر الأناقة بخط كرومي يمتد على جسم السيارة فوق إطار النوافذ وفي منتصف الهيكل، الجوانب تبدو كمنحوتة تترك أثرا بصريا خلابا خاصة عند سقوط الضوء عليها، ويكتمل المشهد بعجلات رياضية قياس 19 إنشا مصممة لتقليل مقاومة الهواء وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.



أما من الخلف، فيواصل الخط الكرومي مشواره على كامل الصندوق الخلفي، هنا نجد انتفاخا في غطاء الصندوق يمنح المظهر المزيد من الضخامة، وفي المنتصف نجد شعار «جي إيه سي»، وإلى الجوانب نجد الأضواء الخلفية ذات تصميم داخلي مزدوج يتشابه مع الأضواء الأمامية وتنسحب بشدة إلى مقدمة السيارة، وإلى الأسفل منهما نجد فتحتي العادم المصنوعتين من الكروم مما يمنح التصميم الخلفي مظهرا رياضيا مميزا.



لننتقل إلى داخل مقصورة GS8 الغنية بالمواصفات والتي توفر للركاب مساحات رحبة للغاية مقارنة بمنافساتها من هذه الفئة، إلى جانب تشطيبات أنيقة من الجلد والخشب الفاخر، وسقف بانورامي كبير يمنحها المزيد من الاتساع والإضاءة.



السيارة مزودة بسبعة مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر واسعة ومريحة تناسب أوضاع الجسم، الصف الأمامي يتحرك بعشرة اتجاهات للسائق و4 اتجاهات لمقعد الراكب الجانبي، مع خاصية الضبط، كما يمكن لمقاعد الصف الثاني الانزلاق وقابلة الميل بما يوفر مساحة للقدمين أكثر من متر واحد، أما الصف الثالث فهو مزود بكوة جانبية بحجم كبير لتخزين الأغراض ومصباح قراءة ومنفذ لتكييف الهواء، كل ذلك يوفر المزيد من الراحة لركاب المقاعد الخلفية.



وعند طي صف المقاعد الثالث ستتوافر لكم مساحة تخزينية تتجاوز 860 ليترا وهو ما يضمن سهولة تحميل الكثير من الأغراض الكبيرة.



ولتوفير مزيد من الراحة أثناء السفر توفر المقصورة مساحات متفاوتة الحجم لتخزين ما خف وزنه من الأغراض الشخصية ويصل عددها إلى 37 موضعا موزعة في أنحاء المقصورة.



في الأمام، سيتمتع السائق براحة استثنائية أثناء القيادة، هنا كل شيء في متناول اليد، وموضع القيادة المرتفع نوعا ما يضمن لك رؤية مثالية للطريق.



أمام السائق تتموضع لوحة عدادات بتجويفين يفصل بينهما شاشة رقمية قياس 7 بوصات تعرض أهم معلومات الرحلة والحالة الفنية للسيارة، أيضا نجد عجلة قيادة مصنوعة من الجلد الناعم تتضمن أزرارا للتحكم في العديد من الوظائف والذي يضمن للسائق المزيد من التركيز على الطريق.



في منتصف التابلوه الأمامي نجد شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 10 بوصات، تعرض العديد من وظائف نظام الترفيه والملاحة، وإلى الأسفل منها نجد كونسولا وسطيا يضج بالأزرار وقرص دوار للتحكم بأنماط القيادة التي سنذكرها لاحقا، وفي نهاية الكونسول نجد مسندا جلديا لليد يحتوي على صندوق ضخم لتخزين المزيد من الأغراض الشخصية الكبيرة الحجم.



ولمزيد من الرفاهية توفر GS8 العديد من الوظائف، نذكر منها شحن الهاتف لاسلكيا وبوقت قصير، كما يمكن للسيارة الاتصال مع جميع أجهزة آبل وأندرويد حيث إنها تزود بنظامي كار بلاي وكار لايف، إضافة لنظام ملاحة مزدوج ثلاثي الأبعاد متطور ينبهك إلى حالة الطرقات والوقت الحقيقي للوصول ويساعدك على تجنب الاختناقات المرورية، إلى جانب تزويد السيارة بالجيل الثاني نظام PEPS والذي يمكن السائق من دخول السيارة من دون الضغط على المفتاح، إضافة إلى تشغيلها عن بعد.



وبالنسبة لتكييف الهواء فقد جاء مستقلا بثلاثة أماكن مع نظام تنظيف الهواء بالأيون السالب مما يوفر الراحة بتقنية التوجيه على الأفراد ليتمكن الركاب من الشعور بالمتعة والراحة أثناء الرحلة.



ميكانيكيا، تزود GS8 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة ليترين بشاحن توربيني، يولد قوة 200 حصان، تترافق مع عزم دوران يقدر بـ 320 نيوتن متر، المحرك يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات ينقل الحركة إلى العجلات الأربع.



وتتوافق GS8 للعمل بشكل جيد في جميع أحوال الطرق، فهي مزودة بستة أنماط للقيادة على الرمال، والطين، والذكية، والرياضية، والوضع الاقتصادي، حيث بإمكان المركبة الكشف على الفور عن التضاريس الغريبة وتوزيع طاقة القيادة تماما بين العجلات الأمامية والخلفية وفقا للحالة.



كما تشتمل السيارة على شاصيه وجسم آمن صلب عالي القوة يتوافق مع المعايير المطلوبة للسلامة مع قدرته على التحكم بامتصاص الصدمات.



ولمزيد من الأمان تزود GS8 بـ 8 وسائد هوائية مع وسائد مزدوجة للركبة فريدة من نوعها في الصفوف الأمامية يمكنها أن تمنح الركاب الحماية من جميع الجهات عند وقوع الخطر وتوفير رحلة سفر آمنة، كما تزود السيارة بحماية عالية للأطفال اذ توجد واجهة مقعد للأطفال ايسوفيكس في الصف الخلفي والتي توفر سهولة تركيب مقاعد الأطفال بثبات مما يوفر مساحة آمنة للأطفال.



مع نهاية تجربتنا لسيارة GS8 الجديدة اعتقد أن ما قدمته جي ايه سي سيشعل المنافسة في قطاع السيارات المتعددة الاستخدامات الكبيرة والفاخرة، فما يوفره الصانع الصيني في سيارة GS8 من فخامة غير مسبوقة ورحابة في المقصورة، وقوة في الأداء، وبسعر منافس للغاية قد يشكل تهديدا حقيقيا للكثير من المنافسين، صناعة السيارات الصينية قادمة بقوة، وما هي إلا مسألة وقت حتى تضج الشوارع بسيارات أنيقة كتب على بطاقة مواصفاتها: صنع في الصين.