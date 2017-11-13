طراز أ رتيون الجديد يخطف الأنظار بتصميم جذاب ومفهوم التصميم الداخلي المميز

تتوسع طرازات فولكس واجن في الكويت مع إطلاق أحدث طرازات أرتيون الجديدة كليا وذلك خلال الحفل الإعلامي للإطلاق الرسمي للطراز في معرض فولكس واجن الكويت والذي جرى الأسبوع الماضي.

وتتمتع أرتيون الجديدة بمظهر متميز جدا يعكس الكاريزما الرياضية في التصميم الخارجي ورحابة استثنائية للمساحة الداخلية للمركبة، ولا تقتصر سبل الراحة على تجربة القيادة فقط في طراز أرتيون الجديد بل بالإضافة إلى إتاحة سعة تخزين كبيرة تتراوح بين 563 و1557 ليترا.

ويمتاز الطراز الجديد من أرتيون بأنظمة مساعدة سهلة الاستخدام ولوحات تحكم الكترونية لسهولة حركة عجلات القيادة، كما ينطلق طراز أرتيون بأنطمة المعلومات والترفيه وتوظف التحكم المبتكر عبر الإيماءات وتشمل نظام العرض الرئيسي ونظام الملاحة الاختياري «ديسكفر برو» بتصميم زجاجي لافت وشاشة ذات 9.2 إنشات.

أنظمة المساعدة المبتكرة

ويستمر التطور والابتكار التكنولوجي ويظهر في أنظمة المساعدة المبتكرة التي تتميز بها طرازات أرتيون الجديدة، وتشمل: نظام التحكم في السرعة ويعد أحد أهم أنظمة مساعدة السائق وأكثرها فائدة حيث يمكنك ببساطة تحديد السرعة القصوى لتتأكد من عدم تجاوزها.

كما تقدم الأنظمة مزايا استخدام معلومات أنظمة الملاحة والإشعارات الضوئية في مصابيح الانعطاف الديناميكية التي تساعد السائق على رؤية المركبات القادمة بشكل أفضل، إلى جانب إبراز المركبة لمستخدمي الطريق الآخرين.

ومن أهم المزايا أيضا أنظمة السلامة والتي تستخدم أنظمة الإبقاء عن المخاطر، كما تعمل بالاستشعارات لتقليل سرعة السيارة في حال أصيب السائق بأي ظرف صحي يجعله عاجزا عن القيادة الآمنة، وذلك بالإضافة إلى الإعداد الذي يقوم بتفعيل أضوية التحذير وتقود المركبة لأقرب حارة آمنة.

القوة المحركة

وستتوافــــر أرتيــــون بنوعين من المحركات رباعية الاسطوانات سعة ليترين المزودة بشاحن توربو تتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات مزدوج القابض، المحرك الأول يولد قوة 190 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، اما المحرك الثاني فهو يولد قوة 280 حصانا تترافق مع عزم دوران 350 نيوتن متر، وهذا الطراز الأخير يتألق بميزة الدفع الرباعي 4Motion الذي يمنح السيارة تأدية رياضية مميزة.

ثلاثة خيارات

وتنطلق أرتيون الجديدة بباقاتها الأساسية، والأنيقة، وR-Line. وتتمتع أرتيون الأنيقـة بملامح تخطف الأنظار.

أما أرتيون R-Line فتعزز الطابع الرياضي في جميع تفاصيلها العملية، كما توفر باقة R-Line إمكانية إضافة بعض الاختيارات المميزة لتناسب أسلوب السائق، وتشمل تلك الاختيارات السقف البانورامي القابل للانزلاق، المكيف الهوائي ذات ثلاثة إعدادات، تفعيل وظيفة التدليك للمقاعد الأمامية، عجلة القيادة متعددة الوظائف والمقاعد المكسوة بجلود «نابا» ذات اللونين.