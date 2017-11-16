الشركة كشفت النقاب عن فورد إكسبيديشن الجديد وشاحنة 2018 F-150



تخطف فورد كل الأضواء اليوم ضمن معرض دبي الدولي للسيارات 2017 من خلال مجموعة مشوقة ومذهلة من السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات والشاحنات، حيث ستعزز موقعها كشركة رائدة وذات مكانة بارزة في كل الفئات.

ومن خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات، تسلط فورد الضوء على التزامها في المنطقة وفي مجالات قطاع السيارات التي تعتبر فيها الشركة رائدة - الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

وفي هذا الصدد، قال جاك برينت، رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتميز الشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات لدى فورد بتاريخ حافل، وقد أثبتت مرارا وتكرارا قدرة الشركة على تحديد مستوى المعايير من حيث الابتكار والجودة. لطالما كانت فورد رائدة في مجال الشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV.

ونحن ملتزمون بالبقاء في القمة. وقمنا بالإعلان منذ بضعة أسابيع أننا أعدنا توزيع 7 مليارات دولار من مشاريع السيارات من أجل تطوير طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات والشاحنات».

في صدارة المجموعة ضمن معرض دبي الدولي للسيارات هذه السنة، تأتي سيارة فورد إكسبيديشن 2018 من الجيل الجديد التي تعد بإعادة تحديد فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات الكبيرة الحجم.

فهي مجهزة بمحرك ®EcoBoost ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 ليترات من الجيل الثاني مع قوة تصل إلى 400 حصان، وحيز الساقين والردفين للصفين الثاني والثالث الأفضل في الفئة، وقدرة السحب الرائدة في الفئة وأكثر من 40 ميزة وتكنولوجيا جديدة، وتعتبر سيارة إكسبيديشن الجديدة الأكثر ذكاء وقدرة وقابلية للتكيف على الإطلاق.

إن إطلاق سيارة إكسبيديشن من الجيل الجديد يجعل مجموعة فورد من السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات الأحدث بين المركبات المنافسة لسنة 2018.

كما نجد أيضا ضمن منصة فورد في معرض دبي الدولي للسيارات شاحنة F-150 ‏2018 الجديدة. تعتبر شاحنة F-150 أكثر صلابة وذكاء وقدرة من أي وقت مضى، وهي تتميز بالقوى المحركة الأكثر تطورا، وتقدم قدرة الحمولة والسحب الفضلى في الفئة لسائقي البيك أب في الشرق الأوسط.وتتميز شاحنة 501 F- الجديدة بقدرة السحب الفضلى في الفئة (ستة أطنان) من خلال محرك EcoBoost ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 ليترات أو محرك V8 سعة 5.0 ليترات المحسن.

بعد ثلاثة أعوام من تقديم شاحنة F-150 بهيكل مصنوع من مزيج الألومنيوم الفائق القوة، تصل شاحنة جديدة بأسلوب جديد جريء، وتكنولوجيا متطورة، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات الأول من نوعه في الفئة، ومجموعة محركات F-150 الأكثر تطورا حتى الآن.

شاحنة F-150 هي جزء من مجموعة شاحنات فورد F-Series، وهي الشاحنة الأكثر مبيعا في أميركا طوال 40 سنة متتالية، والمركبة الأكثر مبيعا طوال 35 سنة، والسيارة الأكثر مبيعا في العالم لسنة 2016.

يتم طرح شاحنة فورد F-150 الجديدة مع احتفال شركة فورد بمئة سنة من الريادة في مجال الشاحنات - بدأ هذا الإرث مع طرح موديل تي تي Model TT لسنة 1917، وهي شاحنة ارتكزت على سيارة موديل تي Model T التي حققت نجاحا هائلا، ونمت على مدى قرن من الزمن لتصبح علامة الشاحنات الأكثر مبيعا في العالم.