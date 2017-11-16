ثلاث إطلالات إقليمية لأول مرة خلال معرض دبي الدولي للسيارات



أحدثت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة مرسيدس-بنز زخما هائلا في معرض دبي الدولي للسيارات 2017، مع مجموعة ديناميكية مذهلة من أحدث الطرازات التي تم إطلاقها مؤخرا، إلى جانب عدد من السيارات الاختبارية الطموحة التي تبرز مقومات القوة والأداء لنظام القيادة الكهربائية.

وتكشف مرسيدس-بنز عن ثلاثة طرازات مميزة لأول مرة في المنطقة، وتستعرض 24 سيارة من أحدث طرازاتها خلال الحدث الذي يستمر لخمسة أيام وتختتم فعالياته يوم السبت 18 نوفمبر، حيث تعطي جميعها نظرة سريعة لأحدث التقنيات التي ترسم ملامح مستقبل التنقل.

مستقبل الأداء مع استراتيجية «CASE»

بصفتها مخترعة السيارة، تدعم مرسيدس-بنز إرثها العريق من الابتكار عبر استراتيجية شاملة تطلق عليها اسم CASE، والتي تستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: الاتصال C، والقيادة الذاتية A، والقيادة المشتركة والخدمات S، والقيادة الكهربائية E.

وحددت هذه الاستراتيجية ملامح أحدث السيارات التي تجمع بين الأداء الفائق والتكنولوجيا الكهربائية: سيارة Project ONE الاختبارية من مرسيدس-AMG بأحدث التقنيات الهجينة والفعالة والمطورة بالكامل للفورمولا 1، وسيارة GT Concept الاختبارية من مرسيدس-AMG التي تمزج بين أداء السيارات الرياضية وأقصى قوة كهربائية.

وعبر إطلالتها الأولى إقليميا، تخطو الطرازات الثلاثة الجديدة من مرسيدس-بنز لتعيد تعريف معنى الفخامة والأداء في صناعة السيارات على كل المستويات، لتقدم تجربة تتسم بأنها «الأفضل ولا شيء سواه». وتشمل:

سيارة Project ONE الاختبارية من مرسيدس-AMG

تجلب السيارة الرياضية المميزة ذات المقعدين Project ONE الاختبارية من مرسيدس-AMG أحدث التقنيات الهجينة والفعالة والمطورة بالكامل للفورمولا 1 من حلبات السباق لتدخلها إلى سيارات الركاب على الطرقات.

ويتألف نظام القيادة الكهربائية الهجينة عالي الأداء من وحدة مدمجة وموصولة بدقة متناهية تضم محركا هجينا واحدا بشاحن احتراق توربيني مع مجموعة من أربعة موتورات كهربائية. وتولد هذه السيارة الاختبارية قوة تزيد على 1.000 حصان، وتتجاوز سرعتها القصوى حاجز الـ 350 كم/س.

أما محرك البنزين الهجين V6 بسعة 1.6 ليتر مع خاصية الحقن المباشر ووحدة الشحن التوربيني الفردية والمعززة كهربائيا، فيأتي مباشرة من سيارة السباقات مرسيدس-AMG بتروناس للفورمولا 1.

وتعتبر الموتورات الكهربائية على المحور الأمامي أيضا من العجائب الثورية فعلا، مع دوران قوي للموتور حتى 50.000 دورة في الدقيقة - حيث ان المعدل الرائع الحالي يبلغ 20.000 دورة في الدقيقة.

سيارة GT Concept من مرسيدس-AMG

تعزز السيارة الاختبارية الريـــاضـيــــة GT Concept لمرسيدس-AMG من أفالترباخ من عائلة AMG، وذلك باتباع إرث كل من SLS AMG، وAMG GT لتقديم طراز مناسب جدا للاستخدام اليومي.

وتمزج AMG GT Concept بين المستوى العالي للوظائف العملية في السيارات الرياضية، مع جوانب الأناقة التي تتمتع بها سيارات AMG GT الرياضية، وتعطي نظرة سريعة إضافية للتصميم الخارجي المرتقب للطراز الذي سيدخل سلسلة الإنتاج.

سيارة مرسيدس-مايباخ S 650

احتفالا بإطلالتها الإقليمية الأولى خلال معرض دبي الدولي للسيارات، تؤكد مرسيدس-مايباخ S 650 على مكانتها الريادية بصفتها الطراز الأفضل على الإطلاق للشخصية المتفردة.

وتجمع العلامة التجارية الفاخرة بين أوجه الكمال لمرسيدس-بنز الفئة-S وجوانب الحصرية لعلامة مايباخ.