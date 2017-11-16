نظام Honda CabinWatch يسمح للسائق بإلقاء نظرة على ركاب المقاعد الخلفية بواسطة شاشة العرض



أعلنت «هوندا الغانم» عن إطلاق هوندا أوديسي 2018 الجديدة بالكامل، مقدمة للسوق الكويتي واحدة من السيارات متعددة الأغراض (MPV) الأعلى شعبية في العالم والتي حققت مبيعات تخطت 2.7 مليون وحدة عبر أربعة أجيال، ويأتي جيل أوديسي 2018 الخامس بالعديد من المزايا والتقنيات المتوافرة للمرة الأولى مثل CabinWatch، CabinTalk، ناقل حركة لـ 10 سرعات وصف مقاعد ثان منزلق بشكل ساحر.



وتمت إعادة تصميم هيكل أوديسي الخارجي لكي يبرز تصميما راقيا وعصريا يتضمن شبكة أمامية مميزة على شكل جناح طائر مع أضواء أمامية من نوع هالوجين (في LX وEX-L) وأضواء أمامية نوع LED (في Touring) مع مؤقت إطفاء وإضاءة أوتوماتيكي لكفاءة أعلى لاستخدام الطاقة، أما الإطار الضوئي المميز لأوديسي فيجعلها تبدو أنيقة كما يخفي التصميم بذكاء سكك الباب المنزلق في الجانب السفلي للباب الخلفي.



يرسم زجاجا يلتف حول الجوانب والخلف بنية لسقف انسيابي، ما يضفي المزيد من الأناقة إلى التصميم. وتعزز الأضواء الخلفية مع خطوط مضمنة من الأضواء نوع LED (قياسية في جميع الفئات) مظهرها الرياضي والديناميكي.



وتمتاز أوديسي بالراحة وتعدد الاستخدامات فيما يتعلق بتصميمها الداخلي وأجواء مقصورتها مع مزايا متنوعة للملاءمة وتقنيات فائقة الحداثة. وبسهولة تامة، تستطيع أوديسي أن تستقبل لغاية 8 ركاب وأنواع عديدة من الحمولة من مختلف الأشكال والقياسات.



وعند إزالة المقعد الاوسط، يمكن لصف المقاعد الثاني المنزلق بشكل ساحر أن يتحرك إلى الوسط والأمام ما يسمح بوصول مريح إلى صف المقاعد الثالث.ويمكن ملاءمة وتخصيص صف المقاعد الثاني المنزلق بشكل ساحر في أربع وضعيات مختلفة.



ويمتاز الصف الثالث بمقاعد منزلقة بشكل ساحر ومنفصلة بنسبة 60/40، يمكن طيها إلى الأسفل في التجويف الواسع في أرضية منطقة الحمولة من خلال سحب حزام واحد على كل جانب لتتشكل بذلك منطقة للحمولة بأرضية مسطحة.



وتعتبر هوندا أوديسي الجديدة بالكامل سيارة متطورة تقنيا، وتقدم أحدث المزايا التقنية ومزايا الاتصال.



من بين المزايا التي تتضمنها فئة Touring: شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل باللمس قياس 8 بوصات، نظام Honda CabinWatch حيث تسمح كاميرا الرؤية الليلية للسائق والراكب الأمامي بإلقاء نظرة على الركاب في المقاعد الخلفية بواسطة شاشة العرض للنظام الصوتي، ونظام Honda CabinTalk الذي يسمح لكم التحدث بسهولة مع الركاب في صفي المقاعد الثاني والثالث، باستخدام مكبرات النظام الصوتي للسيارة أو سماعات الأذن اللاسلكية، كما يمكنه تخطي سماعات الأذن الموصولة بنظام الترفيه في صف المقاعد الثالث، ونظام ترفيه في الخلف يمكن ركاب صفي المقاعد الثاني والثالث من الاستمتاع بمحتوى رائع على شاشة قياس 10.2 بوصات باستخدام سلك HDMI للربط بمعظم وسائط التواصل الرئيسية أو من خلال مشغل BluRay DVD/CD.



السلامة والأداء



تتمتع هوندا أوديسي الجديدة بالكامل بتزويدها ببعض من أفضل مزايا السلامة النشطة وغير النشطة، حيث تم تجهيزها ببنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة (ACE)، وهي تصميم فريد لهيكل السيارة من هوندا يعزز سلامة الركاب والتوافق مع الاصطدامات الأمامية.



يشكل الفولاذ عالي الصلابة 59% من البنية التي يتألف منها الهيكل الذي يتميز بوزن أقل بـ 34 كلغ من الموديل السابق. وهذا الأمر يحسّن من متانة وصلابة الهيكل بنسبة 44%، كما يوفر قدرات ديناميكية رائعة.



كذلك، تم تجهيز أوديسي بنظام تعليق خلفي متعدد الوصلات، وهيكل يتمتع بمركز ثقل منخفض، مع إعادة النظر في مخمدات الصدمات وعمل تعديلات هندسية بها.



بالتالي، أصبحت أوديسي رائعة للرحلات العادية إلى المدرسة وحتى أفضل في المشاوير الطويلة مع حمولة كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ومع عجلة قيادة نظام توجيه بجريدة مسننة مزدوجة، ونسب متغيرة للتروس، يصبح صف سيارة أوديسي سهلا، في حين توفر ردود فعل رائعة أثناء الانعطاف على الطرقات السريعة.



تم أيضا تجهيز أوديسي بوسائد هوائية أمامية متعددة الفتح على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية في الأمام، ثلاثة صفوف من الستائر الهوائية الجانبية، وسائد هوائية لركب السائق والراكب الأمامي لضمان أعلى مستويات السلامة.



تشتمل مزايا السلامة النشطة الأخرى من هوندا على نظام المساعدة في ثبات السيارة مع أنظمة التحكم بالسحب، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، والمساعدة للانطلاق على المنحدرات، إضافة إلى باقة من أنظمة الاستشعار من هوندا والتي تتضمن: نظام فرامل لتخفيف قوة الحوادث، ونظام تحذير بالاصطدامات الأمامية، نظام التحذير من مغادرة الممر، نظام الحد من مغادرة الطريق، نظام معلومات المنطقة غير الظاهرة، كاميرا خلفية لمراقبة الطريق عند الرجوع إلى الخلف، نظام الكشف عن المشاة، نظام المساعدة للسير داخل الممر، نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية، نظام تثبيت السرعة المتكيف.



القوة المحركة



يدفع هوندا أوديسي 2018 محرك سعة 3.5 ليترات بحقن مباشر V6 SOHC i-VTEC مع 24 صماما ونظام إدارة السلندرات المتغير، ويترافق هذا المحرك مع قيادة جديدة بالعجلات الأمامية وناقل حركة أوتوماتيكي لـ 10 سرعات (10AT) مع نظام Shift by Wire (SBW) ومبدل للسرعات على عجلة القيادة، كما ينتج قوة تبلغ 280 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة وعزما يبلغ 355 نيوتن - متر عند 4700 دورة بالدقيقة.